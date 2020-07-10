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Автор Инна Новикова

Дмитрий Фетисов: "Владимир Путин вернул Миру настоящую историю"

Мир

Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне и вызовах нашего времени для американского журнала National Interest. Тезисы:

  1. несправедливость заявлений о роли Пакта Молотова-Риббентропа как единственного толчка к началу войны;
  2. основной вклад Красной Армии в разгром фашистских войск не подлежит сомнению;
  3. все страны должны ускорить процесс рассекречивания архивов довоенного и военного времени;
  4. саммит ядерной пятерки СБ ООН полезен для поиска решений противодействия современным угрозам;
  5. призывы отменить право вето постоянных членов СБ ООН — безответственны;
  6. ООН испытывает сложности и работает не вполне эффективно, но основные свои функции выполняет;
  7. созданную систему предотвращения крупных конфликтов необходимо сохранять и улучшать.

Посол Чехии вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом (якобы планировавшееся отравление чешских политиков рицином). Москва объявила ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов — высланы два чешских дипломата вместе с семьями. МИД Чехии считает проблему решенной. Через несколько недель должны начаться переговоры вокруг ситуации с памятником Коневу.

В Кремле сохраняют заинтересованность в налаживании добрых и партнерских отношений, но намерены всегда адекватно отвечать на недружественные проявления. Обо всем этом и многом другом в прямом эфире главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал политолог, политтехнолог, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

Читайте начало интервью:

— Дмитрий, Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest. Там — очевидные для нас исторические факты и тезисы. Но на Западе только про Пакт Молотова-Риббентропа постоянно кричат. Хотя Советский Союз был последний, кто подписал такой пакт с Германией. И это не было толчком к началу войны, а подталкивали как раз с запада.

Путин также напомнил, что основной вклад Красной армии в разгроме нацистских войск не подлежит сомнению. Это особенно актуально после заявления Белого дома о том, что Великобритания и США победили нацизм. Далее наш Президент перешел к современной тематике — противодействию современным угрозам, трудностям ООН. Как это будет воспринято, насколько его услышат в мире?

— Я не думаю, что тут будет какая-то прям уж стремительная реакция. Но в то же время Путин предъявил очень сильные аргументы, потому что мы рассекретили свои архивы, а вы не рассекречиваете свои, это — действительно очень показательный аргумент.

Почему было выбрано американское издание? Вы совершенно верно говорите, что мы-то нового ничего тут не услышали. Наш Президент написал это специально для всей зарубежной аудитории, не только для элит стран Западной Европы и США, но и для здравомыслящих, умно думающих людей, которые являются лидерами общественного мнения в своих странах. Путин продемонстрировал, напомнил о настоящей истории всему миру.

И конечно, многие сейчас будут переосмысливать всё это написанное. Но в то же время статья — максимально объективная, аргументы, которые озвучивает Путин, очень сильные. И какое-то движение несомненно будет, хотя, конечно, не прорывная, взрывная реакция. Стремительного покаяния клеветников не произойдет, переписывание истории не прекратится и осуждать Россию за все подряд не перестанут.

Но дело сделано, и думаю, что со временем, спустя какое-то время, результат мы увидим. Важно, что это написал именно Путин. Его определенно будут читать, и надеюсь, будут думать. Сначала будут сверять и уточнять факты, а со временем сформируется понимание, что Путин-то говорил правду, озвучил истинное положение. Какое-то зерно в любом случае посеяла эта статья, но чтобы это зерно проросло нужно время.

Решение проблемы?..

— В этой связи показательна и совершенно ненормальная недавняя акция в Чехии. В Праге снесли памятник маршалу Коневу, который, жертвуя жизнями советских солдат, сохранил древний город и его жителей. Причем скандал разгорелся еще и в связи с тем, что приехавших туда наших специалистов обвинили в том, что они хотели отравить мэра Праги.

Посол Чехии был вызван в МИД России, чехи выслали наших дипломатов, мы выслали их дипломатов. МИД Чехии считает, что этим проблема решена. Но разве это — решение проблемы? Как вы считаете?

— Нет, она как раз не решена, а возможно, только начинается главная фаза конфликта. Да, действительно, были какие-то откровенно идиотские заявления пражского мэра, что меня тут сейчас приехали отравить, дайте мне усиленную охрану и так далее. Предыстория этого — тоже очень интересна. Какая-то откровенно жёлтая газетка со ссылкой написала на сомнительный источник, что сейчас приедут российские шпионы- убийцы, которые хотят отомстить мэру.

Этот бред почему-то начали тиражировать уже более серьезные издания, и началась эта вакханалия. МИД Чехии проявляет недружелюбный акт по отношению к России, вынуждая, как это принято правилами дипломатии, отвечать симметрично. Естественно, наш МИД также предъявляет свои претензии дипломатическому ведомству Чехии. По сути один политик, который повел себя совершенно неадекватно, провоцирует ухудшение отношений между двумя государствами.

У меня есть и очень много вопросов к работе нашего МИДа. Я считаю, что сделано много ошибок по разным направлениям. Но в этой ситуации, на мой взгляд, российский МИД проявил себя максимально объективно, адекватно и эффективно.

Все действия были симметричными, наш МИД не провоцировал, а поступал так, как это заведено в дипломатии, максимально сдерживая такую безответственную агрессивность чешских коллег.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы оон national interest маршал конев дмитрий фетисов пакт молотова-риббентропа
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