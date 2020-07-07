Дмитрий Фетисов: что ждёт шпиона США Пола Уилана?

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам строгого режима за шпионаж. Посол США сказал, что он разочарован приговором, который повлияет на отношения между США и Россией, хотя к остановке диалога не приведет. Адвокат американца заявил о возможности обмена Уилана на содержащихся в США россиян Бута или Ярошенко. По словам замглавы МИД, российской стороной этот вопрос в данный момент не обсуждается.

Как могут развиваться события? Какие общие черты у этой ситуации с следствием по сбитому над Украиной "Боингом" и строительством "Северного потока-2"? Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой в прямом эфире рассказал политолог, политтехнолог и политический консультант, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

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Что ждёт Уилана и отношения России с США

— Дмитрий, американский посол отметил, что он разочарован приговором американцу Полу Уилану за шпионаж, это повлияет на отношения между США и Россией. Неужели он считает, что сам шпионаж на отношения не влияет? Адвокат американца уже сообщил о возможности обмена Уилана на содержащихся в США россиян, но российский МИД не подтвердил обсуждение этого.

— Вполне ожидаемая реакция. Американцы заинтересованы в защите не просто своего гражданина, но и ценного кадра. Я поразился, когда услышал в новостях, что он собирал информацию о сотрудниках Федеральной службы безопасности. Тут уже встает вопрос чести мундира ФСБ. Поэтому я думаю, что у суда были абсолютно точные, выверенные данные для вынесения приговора.

В таких ситуациях спецслужбы понимают весь резонанс и очень тщательно проводят расследование. Лично у меня как у гражданина не возникает никаких сомнений в адекватности этого приговора, его законности. Учитывая резонанс этой истории, такой приговор не вынесли бы без веских доказательств.

Позиция США — тоже понятна. Что еще они скажут? — Не могут же они признать и сказать, что — да, наш разведчик собирал данные в России, и его приговорили законно и правильно. Конечно, они этого не скажут, их позиция вполне логична.

Что касается позиций нашего МИДа и американской стороны по обмену, пока об этом говорить рано, хотя в таких ситуациях это бывает. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Я думаю, какой-то компромисс все равно будет найден и обмен состоится, потому что ситуация дошла до такого момента.

Если США осуждают и удерживают наших граждан без каких-либо доказательств, то у нас есть доказанные и веские основания предъявить обвинения их гражданину. Логично было бы для обеих сторон просто произвести этот обмен, освободить своих граждан и закрыть тему.

Но как будут развиваться события, предсказать невозможно. Ведь мы не можем знать, что там произносится в кулуарах, какие цели и логика у политического руководства и спецслужб России и США. Такой информации никогда не бывает не в открытых источниках. Поэтому нам остается только наблюдать.

— Если все-таки пойдет речь об обмене, то — только на Бута или Ярошенко, или обоих?

— Я думаю, что все-таки наши дипломаты будут требовать обмен одного на двоих, потому что в отличие от ситуации с задержанным у нас американцем, вина наших граждан не доказана, она — совершенно неочевидна, доказательства — только косвенные.

— С точки зрения американцев, вина доказана и приговор оправдан. Хотя ясно, что это — очевидная несправедливость, не только обвинительные приговоры и большие сроки, но и все остальное, начиная с абсолютно незаконных задержаний. Для нас эта ситуация — возмутительная, а для них — вполне себе нормальная.

— Да, это понятно. Но здесь больше вопрос — не правовой тонкости, а как это будет подано общественному мнению. Если встанет вопрос о формировании общественного мнения в мире, то наш МИД и спецслужбы вполне могут опубликовать документы, подтверждающие вину американца. США в отношении наших граждан такого сделать не сможет, потому что обвинения были просто абсурдны.

— Дмитрий, но США уже шесть лет говорят о том, что у них есть секретные документы о том, как русский "Бук" сбивал малазийский "Боинг", но они настолько секретные, что они их не покажут. И весь мир смотрит на этот затянувшийся спектакль со следствием. Им обязательно надо доказать вину России, но никаких притянутые за уши якобы доказательства рассыпаются, тем не менее все продолжается… И многие верят, или по крайней мере, делают вид, что верят…

— Тут я не соглашусь. Все-таки многие очень скептически относятся к позиции США по сбитому "Боингу" во всем мире, в том числе западном, можно посмотреть их форумы. И как раз затягивание вопроса, позиция, что у нас есть документы, доказывающие вину России, но мы их не опубликуем, работает против США. И чем больше времени они будут так играться, тем больше все это будет оборачиваться против их же самих.

Это несколько схоже с ситуацией по "Северному потоку-2". Теперь Германия уже в открытую показывает свое неприятие позиции США по этому вопросу, потому что все-таки граждане хотят, чтобы экономика была стабильная. Германия может зарабатывать на этом проекте.

Конечно, это не нравится США, но немецкие политики все-таки должны ориентироваться не только на своих заокеанских кураторов, но прежде всего — на позицию своих граждан. И сейчас немецкие власти уже просто вынуждены в открытую поддерживать сторону России в этом проекте.

Ведь в случае большого недовольства люди выйдут на улицу, а этого никто не хочет. Ни один политик ни в одной стране мира сейчас не хочет каких-то массовых протестов, а они и так идут уже во многих странах.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев