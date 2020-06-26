Главная поправка — обнуление или территории?

1 июля пройдет отложенное общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Хотя они уже прошли все законодательные процедуры и приняты ещё в марте высшими органами власти, только теперь граждане России могут высказать свое отношение к ним. Правда, никакого практического значения это не имеет.

Тем не менее, какие резоны проголосовать за или против? Какое к ним и всему происходящему отношение у простых людей? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил политолог, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

Читайте начало интервью:

Лукашенко терпит фиаско накануне выборов

— Дмитрий, сейчас все обсуждают и готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию. Везде — очень много рекламы на эту тему и много скандалов в этой связи. Поскольку голосование проходит и заранее, в разных системах разными способами, некоторые рассказывают, что где-то уже были какие-то вбросы, какие-то истории с сим-картами.

В то же время есть достаточно много оценок аналитиков, что эти поправки и само голосование нам они очень нужны, и без этого мы не сможем обеспечить нормальную жизнь в стране и двигаться вперед. В общем мнения разделились в основном на полярные: категорически "за" и решительно против. Как вы оцениваете эту кампанию и необходимость поправок?

Политическое завещание Путина

— Тут есть вопросы юридические и общественные — как к этому относятся простые люди, воспринимает общество в целом. Мы видим приличное количество людей, которые считают, что все это делается только ради так называемого обнуления сроков, что чуть ли не все поправки нужны исключительно для того, чтобы Владимир Владимирович Путин мог баллотироваться еще на один срок.

Насколько это верно, покажет только время. Можно по-разному относиться к Путину — симпатизировать ему или нет, но надо четко понимать один важный момент.

Несмотря даже на то, что Конституционный суд действительно дал одобрение этой поправке об обнулении президентских сроков, все-таки Путин очень здравомыслящий политик и руководитель, и если в обществе будет большое количество недовольных граждан, которые будут считать, что он не должен выдвигаться на очередной срок, то он не пойдет на выборы.

Поэтому дискуссия на эту тему все-таки несколько преувеличена, тут больше политической риторики, чем реальности.

Что же касается юридической составляющей, то тут все, на мой взгляд, гораздо интереснее, важней и реально нужней, чем поправка об обнулении президентских сроков. Например, мне действительно очень импонирует поправка о запрете на отчуждение территорий.

На Западе и в Японии называют эти поправки политическим завещанием Путина. Это — такое очень интересное и в то же время четкое определение, потому что не зависимо от того, сколько еще Путин будет руководить государством, когда-то ему все равно придется уйти.

Но эти поправки гарантируют, что действительно невозможен будет даже вопрос о возврате Крыма, навсегда будет закрыт вопрос вообще по всем таким спорным (для кого-то) территориям, как Курильские острова, Калининград. Сейчас все-таки Литва и Польша периодически поднимают вопрос о его статусе, заявляют свои претензии.

— Какое отношение Литва и Польша имеют к Калининграду? Это — бывший Кенигсберг.

— Да, вот именно что для нас ни при чем. Тем не менее как раз от них эти требования звучат. И требование, что все-таки он не принадлежит России и должен отойти в состав либо Германии, либо другого государства Евросоюза.

Я посмотрел публикации в японских СМИ, когда поправки в нашу Конституцию рассматривались Государственной Думой. Поразительная картина. Многие их эксперты в один голос говорили, что японское правительство откровенно проспало ситуацию и теперь про претензии на Курилы можно забыть.

Поэтому в международном и юридическом плане поправки нужны, что действительно поправки в Конституцию надо вносить. Также надо поменять некоторые механизмы, процессы и институты, например, механизм формирования правительства, увеличить внимание к социальным гарантиям для граждан.

Но при этом мы сталкиваемся с таким общественно политическим моментом — одобрят ли жители все эти поправки в совокупности, потому что они представлены единым блоком. У нас нет голосования за каждую поправку отдельно. Избирателю предлагается сделать выбор в целом: за или против. Ответ на этот вопрос мы скоро получим.

— Действительно, за какие-то поправки практически все бы проголосовали, а с другими не согласны. Правильно ли голосовать сразу за весь набор?

— Очень интересный вопрос, и на него тоже нет однозначного ответа. Тут есть определенный элемент политической игры, потому что и сам президент, и в целом Кремль поставил вопрос именно таким образом: вы доверяете полностью всему, либо не доверяете. Видимо, какие-то мотивы для этого были. Может быть, мы про них узнаем когда-то. Сейчас они непонятны.

А возможно, все дело просто в том, что есть, конечно, технологические сложности в голосовании по огромному списку. Если голосовать за каждую поправку, то был бы действительно такой длинный, огромный бюллетень. Тем не менее, вопрос, скорее всего, далеко не в этом.

— Но ведь можно было бы разделить поправки на какие-то группы поправок: политические, социальные вопросы и так далее.

— Да, их могли разделить, но все равно предпочли поставить вопрос именно так. Соответственно, общество приняло правила этой игры и должно дать ответ на голосовании.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев