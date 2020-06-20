Дмитрий Песков получил антитела после лечения от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что трудно переносил заражение коронавирусом, но сейчас чувствует себя хорошо.

Также политик рассказал о возвращении к привычному ритму жизни.

"Да, действительно, пришлось, к сожалению, пройти через эту эпопею, чуть-чуть поболеть. Болезнь неприятная, но тем не менее, слава богу, наши врачи прекрасно научились ее лечить", — сказал Песков в эфире Первого канала.

Секретарь также рассказал об антителах.