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Дмитрий Песков получил антитела после лечения от коронавируса

Здоровье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что трудно переносил заражение коронавирусом, но сейчас чувствует себя хорошо.

Также политик рассказал о возвращении к привычному ритму жизни.

"Да, действительно, пришлось, к сожалению, пройти через эту эпопею, чуть-чуть поболеть. Болезнь неприятная, но тем не менее, слава богу, наши врачи прекрасно научились ее лечить", — сказал Песков в эфире Первого канала.

Секретарь также рассказал об антителах.

"Более того, уже есть антитела", — добавил он.

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