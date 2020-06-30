Дмитрий Фетисов: "Расширились ли возможности Украины в НАТО?"

Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО наряду с Финляндией, Грузией и другими странами. По словам официального представителя МИД России Захаровой, такое решение с явной политической подоплекой является целенаправленным поощрением деструктивного курса украинских властей. В Североатлантическом альянсе заявили, что Киев получит расширенный доступ к программам, учениям и обмену информацией.

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Это что-то меняет? Случилась очередная перемога или зрада? В сети сразу появились шутки, что теперь украинцы вставать перед западными солдатами не на одно колена, а сразу на оба, целовать натовцам не только руки, но и сапоги. Обо всем этом и многом другом в прямом эфире главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

— Дмитрий, Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО наряду с Финляндией, Грузией и рядом других стран. Мария Захарова оценила это решение как поощрением деструктивного курса украинских властей. Принять в НАТО Украину не могут из-за массы серьезных сложностей, но хотя бы такой костью решили поощрить. Как вы это оцениваете?

— Это — определенное политическое решение. Возможности сотрудничества между Украиной и НАТО предусматривает такое пощупывание Украины. Конечно, они пытаются как-то что-то изменить, но это — вопрос многих лет, но что-то существенно все равно не изменится. Кардинальных перемен не было бы даже если бы была возможность и Украину приняли в НАТО.

Давайте вспомним безвизовый Евросоюз для жителей Украины. Ни на что конкретно в стране он не повлиял, кроме того что увеличился отток населения. Еще больше граждан Украины под видом туристов поехали на заработки в соседние страны, стали нелегально устраиваться там на самые тяжелые, грязные и низкооплачиваемые работы.

Потому что экономическая ситуация на Украине не позволяет жить хоть сколько-нибудь достойно, более того — она ухудшается, поэтому там вообще становится тяжело просто элементарно выжить. Естественно, ухудшение как вал накрывает эту территорию по всем направлениям и сферам.

И в этом плане от любых действий с НАТО или какими другими подобными организациями тоже мало что изменится. Это — обычное политическое декларативное решение, которое существенно ни на что не повлияет. Может быть, инструкторы НАТО теперь будут больше работать на Украине, станут активней принимать участие в подготовке украинских вооруженных сил.

Но опять же мы все видели Грузию, где тоже уделялось очень много внимания сотрудничеству с НАТО. И давайте вспомним, к сожалению, такие печальные события, как война 2008 года в Южной Осетии. Качество грузинских войск оказалось, мягко говоря, не на высоте. Рамзан Кадыров с одной дивизией напугал всю грузинскую армию очень сильно.

И вообще мы видим все последние события, отношения западных руководителей к младшим партнерам по НАТО и любым другим организациям, да и подготовка армий основных стран НАТО — очень невысока. Может быть, кто-то из руководителей Украины всерьез надеется, что сотрудничество с НАТО повысит боеспособность украинской армии, но это — явный миф.

— Инструкторы НАТО появились на Украине уже давно, они или иностранные наемники даже участвовали в военных действиях на Донбассе. Есть видео оттуда, где люди говорят на английском языке, и многие другие факты.

— Да, таких фактов много. Многие бизнесмены, например, из Днепропетровска, которые вкладывались в финансирование всех этих батальонов, прямым текстом признавались, что у них были не только украинские специалисты, но и были приглашенные из-за рубежа, в том числе непосредственно эксперты НАТО.

Тут может иметь значение вопрос статуса. Раньше они выступали в роли таких неофициальных консультантов. Теперь, возможно, они смогут прямо отдавать приказы.

— Там участвовали различные частные военные компании. По крайней мере, у одной из них за короткое время погибло очень много людей. В таких случаях их семьи просто получают компенсацию, и все тихо-мирно происходит.

— Они были, конечно, западные военные специалисты туда направлялись по разным каналам. Я даже думаю, что они появились там гораздо раньше 2014 года. Сейчас у них будет просто несколько другой — более высокий — статус. Возможности НАТО на Украине несколько расширяются.

Раньше со стороны НАТО не было большого внимания к вопросу организации работы украинских вооруженных сил и различных добровольческих батальонов, частных военных компаний. Может быть, мы просто про них не знали.

Но исходя из всего перечисленного, а также обстановки в самих странах Североатлантического альянса, более чем наивно было бы надеяться, что более расширенные полномочия и возможности, дадут какой-то реальный результат.

Кардинально в качестве подготовки украинских вооруженных сил ничего не изменится. Да и будет ли у коллективного Запада и его отдельных стран вообще сохраняться хоть какой-то интерес к Украине. Сейчас он стремится к нулю или даже уходит в минус.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев