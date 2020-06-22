Адвокат Александр Добровинский: "Луи Виттон" – люксовый ширпотреб

Как мода стала ширпотребом, какие в моде существуют ниши, в чем секрет элегантности и что нужно для успешной карьеры, рассказал ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой известный адвокат Александр Андреевич Добровинский.

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Модный ширпотреб

— Раньше на немодно одетого человека смотрели, как на белую ворону. Сейчас модных тенденций существует огромное количество. Очень многие люди им не следуют, но про них говорят, что они иконы стиля, замечательно выглядят. Как вы считаете, влияет ли сейчас мода на нас, стоит ли следовать модным тенденциям или одеваться нужно со вкусом, но так, как это близко тебе?

— Вы затронули тему на много часов. Я скажу, что происходит в сегодняшнем мире моды. Он очень здорово изменился. Дело в том, что современное общество во всех странах начало сужаться. Раньше было довольно сильное расслоение, что диктовало свою моду. Согласитесь, Луи Виттон никогда не представлял себе в 20-30-х и даже в 50-60-х годах, что он станет люксовым ширпотребом. Было такое распространенное явление в моде, как "от кутюр" — это вещи, которые шились на заказ, что сегодня осталось уделом очень-очень маленькой прослойки людей.

Мода стала ширпотребом. Она удовлетворяет ниши людей, которым это необходимо. В нишах есть все грани от совсем дешевого ширпотреба до псевдолюкса. С люксом мы расстались энное количество лет назад. Сегодня слово "люкс" заменено словом "бренд". Есть бренд популярный и дешевый, а есть бренд дорогой. Есть ниши:

20-летних студентов,

неработающих,

зарабатывающих,

яппи,

домохозяек и так далее.

В каждой из этих ниш существует очень четко выраженная тенденция, которую я услышал много лет назад от одной девочки. Я был совсем ребенком. Газета "Комсомольская правда" проводила в 1966 или 1968 году опрос среди молодежи, что такое мода. Пришел очень смешной и наивный ответ от девочки, которой было лет 15-17. Она дала дефиницию слову "мода". Она сказала: "Мода — это как у всех". Я более гениального ответа не знаю. Возьмите нишу:

клерков,

адвокатов,

женщин, которые делают карьеру, и так далее.

У них есть стереотип мышления, который вырабатывается окружением, и они должны одеваться так, чтобы соответствовать идее той советской девочки, которая на самом деле подарила гениальную мысль всему человечеству.

Мы говорим о тенденциях, которые складываются в обществе. Не все группы людей их принимают.

Есть люди, которые никогда не смогут надеть костюм вместе с кроссовками, а есть люди, которые считают, что это очень элегантно. И для одних ниша производит модные кроссовки, а для других — ботинки Weston, которые считают английскими, а на самом деле они французские.

Когда закончилась мужская английская мода, то была сначала недолго американская, а потом Италия задушила все. Итальянцы диктуют мужскую моду, безусловно, но немножко еще слышны голоса французов.

С женской модой складывалось по-другому. Это Италия, Франция, популяризируется в Америке. Мода рождается в этих странах. Но, конечно, есть страны-выскочки, которые тоже диктуют моду: Япония, Китай, Бельгия. Но все равно популяризация шла в Америке. Не будем говорить о том, что сегодня происходит в Америке. Там все может развернуться совершенно в другую сторону. И это тоже о моде. Посмотрим.

Элегантность индивидуальна

— Вы ведете "Инстаграм", у вас потрясающе стильная лента. Вы сказали, что мода объединяет людей в группы. У нас в 2000-х были панки, эмо, субкультуры. Сейчас в "Инстаграме" вы видите, что многие девушки, инста-модели, очень похожи друг на друга, примерно одинаково одеваются, подгоняют свою внешность под стандарты этой ниши. Как вы считаете, это правильно? Можно ли сейчас построить карьеру в медийном пространстве, не вписываясь в определенные стандарты?

— Я всегда считал: чтобы построить любую карьеру, надо выйти из стада. Понимаете? На определенном этапе развития карьеры в медийном пространстве или любом другом ты можешь держаться за счет того, что ты такой же, как все, при этом ты что-то пишешь, говоришь и так далее. Рано или поздно придется делать выбор:

или оставаться в стаде и бороться за место под солнцем в стаде, где овечки толкают друг друга;

или, наоборот, отойти в сторону и сказать: нет, стадо — отдельно, а я — отдельно.

Второй вариант значительно сложнее. Потому что если ты в стаде, ты смотришь направо, налево и видишь, какие тренды существуют в стаде. А если ты выходишь и говоришь: "Нет, я хочу быть один такой", — то ты должен создать что-то новое, свой стиль и так далее. Это выбор каждого.

— Может ли быть элегантной девушка, которая живет в деревне, или все же элегантность — это удел представителей элиты типа Анджелины Джоли?

— Это очень индивидуально. Девушка из деревни может быть безумно элегантно, а городская девушка, если мы посмотрим на некоторых блогерш, может быть ужасна.

Для меня любимая женщина может быть элегантна в пижаме, в майке, непричесанная. Все зависит от твоего восприятия человека. Поэтому, мне кажется, если мы живем в обществе для себя и для человека, которого мы любим, мы должны думать о нас двоих — о себе и о том, каким нас видит любимый, и тогда мы будем очень элегантны. В деревне на сеновале можно быть безумно элегантным, если ты любим или любима.

— Александр Андреевич, надеюсь, что зрители прислушаются к вашим советам. Читала интервью с мусульманкой, которая говорит: да, на улице мы все закрыты, но дома я надеваю самое лучшее платье, каблуки, и я для своего мужчины самая красивая. Я надеюсь, что мы тоже начнем дома выглядеть красиво для своих любимых и для себя.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова