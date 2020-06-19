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Автор Александра Милькова

Адвокат Александр Добровинский: элегантность – это органичность

Общество

О том, как оставаться элегантным в любой ситуации, о лондонских панках и элегантном поступке работников Сити рассказал ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой известный адвокат Александр Андреевич Добровинский.

Читайте начало интервью:

Элегантный панк

— Говорят, то, как одевается человек на свидание или встречу, — это не только любовь и уважение к себе, но это и уважение к тому человеку, с которым ты встречаешься.

— Конечно. Другое дело, что вся наша одежда (я всегда шучу по этому поводу, но в каждой шутке есть доля правды) создается дизайнерами, кроится, маркетируется, продается, покупается и носится только для того, чтобы в нужный момент быть сброшенной около кровати. Если вы задумаетесь, то это так, и никуда от этого мы не денемся.

— По поводу современного общества. Элегантность обычно ассоциируется со спокойствием, грациозностью, плавностью, даже расслабленностью. В современном мире, особенно в мегаполисах, места для спокойствия и плавности практически нет. Может ли быть элегантной женщина, которая бежит за уходящим автобусом? Как привнести элегантность в нашу повседневную жизнь, в котором мы периодически даже не успеваем выпить кофе, не успеваем поесть, все время торопимся?

— В конце 1970-х годов судьба занесла меня в Лондон, это был в то время центр панков с проткнутыми дырками для сережек во всех частях лица, с зелеными волосами и так далее. Как-то я стоял около автобусной остановки, сам был молодой, с большим интересом смотрел на панков, у которых ноги были скованы цепями. Но это была такая мода. Она более-менее, по-моему, закончилась. И к панкам пришел их товарищ.

У него был очень интересный вид: его ухо было приковано к его руке цепью. Рука была схвачена браслетом, от которого к дырке в ухе протянулась веселая цепочка.

На панков все смотрели. Я стоял рядом с ними. И когда тот парень подошел к группе своих приятелей, они посмотрели на него и сказали, что он очень элегантно сегодня одет. Для них это было так.

Теперь что касается торопливости. Мне недавно сделали небольшой комплимент, за что я сам себя похвалил. Я был одет в обыкновенную футболку и в джинсы, на голове была еще кепка. И человек, с которым я встречался по делу, посмотрел на меня и сказал: "Ты как всегда очень элегантен". Мне кажется, что я совершенно свободно мог торопиться, бежать за автобусом, догонять котов в этом виде.

Понятие элегантности я немного по-другому даю. У себя в "Инстаграме" я веду маленький курс моды, одежды, советов, как одеваться и так далее. Мне кажется, этого немножко не хватает в сегодняшней жизни. И он пользуется большим успехом. Значит, действительно есть потребность в нашем обществе. Но я хочу сказать другое.

Для меня элегантность — это органичность тебя и того, во что ты одет.

Такси вместо Сити

— Мы обычно ассоциируем элегантность с образом Анджелины Джоли на красной дорожке в платье в пол с разрезом, со сложной прической. Но опять же в этом платье не пойдешь выносить мусор, гулять с собакой.

— Никто и не просит в этом платье садиться в троллейбус в часы пик. Я сказал в самом начале нашего интервью, что всему должно быть свое время и место. Царь Соломон говорил абсолютно правильные вещи:

  • есть время жить,
  • время умирать,
  • время любить,
  • время ходить в гости и так далее, и тому подобное.

Это абсолютно точная и правильная мысль.

И я вспоминаю одну совершенно удивительную историю. Я не был свидетелем, но читал об этом. В 1950-х годах устроили забастовку таксисты Лондона. Тогда еще в лондонском Сити любили одеваться. Сейчас они стиль потихонечку теряют. И в знак протеста работники Сити в своих котелках и в темных костюмах в полосочку сели в такси. Это был вызов таксистам кокни, которых заменили на какое-то время офисные сотрудники. Они очень элегантно смотрелись. Я видел фотографии того времени. Это не долго продолжалось — наверное, один день. Работники Сити развозили лондонцев, которым было нужно такси. Это был очень элегантный жест. Это было мило.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы панк сити такси лондон адвокат элегантность александр добровинский
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