Александр Добровинский: мужчина должен соответствовать любимой женщине

Об эволюции элегантности, об отношении к ней мужчин и женщин, а также о главном двигателе прогресса рассказал ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой известный адвокат Александр Андреевич Добровинский.

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Последний бастион гольфистской элегантности

— Традиционное понятие элегантности отражает понятие красоты цивилизаций XVIII-XIX веков. В связи с этим можно ли назвать элегантного в классическом понимании человека старомодным и насколько элегантность эволюционировала? Может быть, появились новые элементы одежды, которые считаются элегантными, но во времена формирования элегантности такими не были?

— Я не считаю, что апофеозом элегантности были XVIII-XIX века. Наоборот. Мне кажется, что XX век внес в элегантность значительно больше интересных вещей и разнообразия, нежели XVIII-XIX века. Тогда была более-менее одинаковая мода, одинаковый дизайн и так далее. Конечно, мой любимый обожаемый XX век внес самую существенную лепту. Причем двумя периодами, такими яркими, мощными, сильными, после которых почти ничего не было нового ни в моде, ни в элегантности:

20-30-е годы,

середина 50-х — середина 60-х годов.

Второй период был, наверное, последним, который дал нам новизну в ощущениях и в элегантности. Потом все уже пошло в виде перепевок. У каждого своя элегантность, безусловно. И она еще разнится от страны к стране, в соответствии с фразой "на вкус и цвет товарища нет". Никто не мог себе представить еще в 30-40-х годах, что будет считаться очень элегантным человеком мужчина, одетый:

в синий блейзер,

голубые джинсы,

эспадрильи,

светлую рубашку,

шейный платок.

Великая игра гольф диктовала свою манеру одеваться и выпустила эту манеру в повседневную жизнь:

твидовый пиджак,

свитера,

кардиганы без рукавов, жилеты (назовите их, как хотите),

бабочку, потому что бабочку надевали тоже, играя в гольф.

Никто не мог предположить, что гольф совершенно неожиданно выродится в игру, где одеваются совершенно по-другому. Кстати, гольф неожиданно спас только одну вещь. К сожалению, я думаю, она через несколько лет потеряется. Но пока игра держит марку в одной малюсенькой вещи: на поле сегодня в клубах нельзя появляться в рубашке без воротника. Так мы, гольфисты, удержали последний бастион гольфистской элегантности.

Любовь как двигатель прогресса

— В адвокатской практике стиль одежды, внешность влияют на работу адвоката?

— Я могу говорить, как в Одессе скажут, только за себя. Я могу говорить только про себя и не могу судить никого другого. У меня вырабатывался годами собственный стиль. И я думаю, что клиенту, будущему доверителю, который заходит ко мне, довольно сложно представить меня в телогрейке и ушанке за столом, за которым сижу сегодня я и с вами разговариваю. Я свой стиль люблю, потому что он не меняется практически 40 лет. Нет, я не думаю, что я от него когда-нибудь отойду. И он дал свои плоды. Лучшее доказательство этому вы. Потому что вы позвонили мне, чтобы поговорить о стиле, значит, все, что я делал до этого, было правильным.

— Это действительно показатель. Думаю, что мы не единственные, кто хочет с вами поговорить об этом, потому что в нашей стране мужчины не очень склонны следить за собой, подбирать определенные предметы одежды. У нас это считается женским делом. И многие женщины в браке жалуются, мол, у муж что-то от меня требует, но перестал совершенно следить за собой. Для женщин есть огромное количество курсов, как стать желанной для мужа, возродить страсть, а для мужчин таких курсов нет. Как вы считаете, важно ли для мужчины в современном обществе что-то делать со своей внешностью, чтобы нравиться женщинам, чтобы подогревать интерес любимой женщины?

— Думаю, что вас удивит мой ответ. Я считал, считаю и буду считать до конца своих дней (надеюсь, что это совсем не скоро), что наивысшее чувство, которое человек может испытать в своей жизни, это любовь — любовь к человеку, к близкому, к тому, который становится мужем, женой и так далее. Я не беру все остальное. Ради этой любви хочется жить и ради этого чувства хочется творить. Мало того. Я считаю, что совершенный двигатель прогресса — любовь. Прогресс двигают:

любопытство,

амбициозность,

любовь,

частично лень.

Когда я говорю слово "любовь", оно разделяется на две большие части. Это замечательное чувство держит нашу жизнь и вообще дает нам возможность перейти от существования к самой жизни.

Первая часть — это любовь к ближнему своему, ради которого хочется одеваться. Это больше присуще женщинам. Но и мужчина, который любит женщину, должен соответствовать своей любви. Это же хорошо, когда на тебя смотрит твоя подруга, улыбается, ты ей нравишься, она говорит: "Саша, какой у тебя красивый костюм, замечательный галстук". Кроме этого, есть масса мужчин (и это правильно), которые подходят к своей подруге и говорят: "Мы сегодня куда-то выходим. Посмотри, как я одет".

Мы часто видим в магазинах мужской одежды, что мужчина приходит вместе со своей женой, подругой, которая смотрит, как он одевается. Значит, мужчина считается с ней.

Те мужчины, которые этого не делают по тем или иным причинам, может быть, знают вкус своей любимой, с которой делят жизнь в короткий или длинный период времени.

Вторая часть — это любовь к самому себе. Я никогда не забуду слова своего деда, обожаемого мною, который в воскресенье утром чисто брился, надевал красивый халат или свитер, повязывал шейный платок и выходил надушенным к столу на завтрак. И когда один раз (мне было лет 10 или 12) я сказал: "Дедушка, мы же дома, ты можешь одеться как угодно", — он ответил: "Нет, я люблю себя, потому что таким я хочу предстать перед свой женой (с которой на тот период времени прожил уже 60 лет), и я хочу, чтобы моя дочь, твоя мама, и ты смотрели на меня не на небритого с легкой ухмылкой, мол, как опустился ваш любимый дед, а с гордостью, я хочу, чтобы вы запомнили меня навсегда именно таким". И для меня это всегда было примером. Он останется для меня навсегда таким.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова