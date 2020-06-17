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Автор Александра Милькова

Адвокат Добровинский: Марлен Дитрих запрещали носить брюки

Общество

О главном правиле элегантности, влиянии цивилизации на общественную мораль, модном фуроре от Марлен Дитрих и связи морали и элегантности рассказал ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой известный адвокат Александр Андреевич Добровинский.

Правило круга

— Александр Андреевич, вы очень элегантный человек. Поэтому хочется с вами поговорить именно об элегантности. Мы привыкли в быту постоянно использовать это слово, не задумываясь о его глубинном значении. Тем временем в словаре "элегантность" определяется не только как эстетическая категория, но и как этическая. То есть по идее, человек, который стремится к элегантности, разделяет этические понятия. Какие именно правила этики должен соблюдать элегантный человек?

— Это правило круга, потому что можно быть элегантно одетым только в плавки и можно быть совершенно бездарно одетым в смокинге. Общество, в котором ты находишься, определяет некоторые параметры того, что считается элегантностью. Английский поэт Джордж Гордон Байрон считался законодателем моды в свое время, отсюда пошла нелепость о том, что английские мужчины — законодатели мод. Я считаю, что во второй половине XX века это качество от них безнадежно и навсегда ушло.

Байрон сказал удивительные слова: "Я был сегодня очень элегантно одет. Никто не заметил, во что".

И на самом деле тогда это было именно так. Сегодня вы можете быть очень элегантны в джинсах, а можете быть элегантным в дорогом костюме или в платье (для женщины) и так далее, и тому подобное. Но если вы наденете дорогое платье на студенческую тусовку, то вы не будете там элегантны, согласитесь. Поэтому все зависит:

  • от общества,
  • окружения,
  • созданных условий,
  • самого человека, который понимает все это.

"Аврора" по-парижски

— Существуют внутренние правила этики у человека, правила поведения, нормы морали. Скажите, пожалуйста, есть корреляция между элегантностью во внешнем образе и внутренней элегантностью?

— Норма морали вытекает из моего первого ответа. Давайте начнем с нормы морали сначала, потому что мораль на каждом этапе развития человечества и цивилизация абсолютно своя. Совершенно нормально было в Средние века сжигать на костре людей, которых обвиняли в колдовстве или еще бог знает в чем, — это было мораль того времени. Также моралью того времени было ввозить рабов, иметь крепостных крестьян. Это считалось совершенно нормальным. Сегодня мораль совершенно другая. Поэтому мораль, конечно, существует.

Теперь что касается морали в одежде (или без одежды — согласитесь, это тоже своего рода одежда. Вспомните голого короля). Она тоже продиктована некой моралью общества.

Посмотрите, во что превратились женские купальники: у нас сегодня такая мораль, которая разрешает носить то, что еще каких-нибудь 50 лет назад считалось вызовом обществу, и за что могли отвезти в тюрьму.

У меня есть любимый образ Марлен Дитрих (одной из главных женщин XX века, я был с ней не очень долго знаком в Париже), которую в свое время остановили во Франции жандармы за то, что она была в брюках. И сказали: "Мадам Дитрих (по-французски это звучало "мадам Дитриш"), вы не имеете право появляться в общественном месте в таком виде". Был такой момент. И это тоже мораль общества, и это тоже связано с элегантностью. Кто сегодня, посмотрев на то, как одета была Дитрих в свое время, скажет, что она была неэлегантно или аморально одетой? А в то время, когда, например, она вышла первый раз на даже не на сцену, а на прием в брючном смокинге, это прозвучало сродни выстрелу "Авроры" только в отдельно взятом Париже.

Связи нет

— Если мы видим элегантно одетого человека, можем ли мы предполагать у него определенные моральные качества или гарантии никакой нет?

— Нет, я не думаю, что есть гарантии. Потому что человек может хорошо одеваться и быть абсолютно аморальным, и наоборот. Одно с другим не связано никаким образом. У нас, как я уже сказал, с развитием цивилизации мораль меняется, и ничего с этим не сделаешь. Это так. Но это вещи — одежда и общепринятая мораль — не очень связаны, на мой взгляд.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы мода мораль адвокат элегантность марлен дитрих джордж байрон александр добровинский
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