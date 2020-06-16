Алексей Куртов: люди больше волнуются не за здоровье, а за финансы

О причинах снятия режима самоизоляции, об особенностях карантина в разных странах и о вероятности второй волны коронавируса рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Коронавирус не уходит

— Алексей Анатольевич, давайте начнем с не самого громкого, но самого ожидаемого события: 9 июня, наконец, неожиданно был снят режим самоизоляции, закончилась история с цифровыми пропусками. Мы даже теперь не знаем, как будем без этого жить. Как вы оцениваете адекватность мер, которые проводились нашим правительством и мэрией Москвы? Стоит ли нам сейчас расслабляться? Ведь режим отменили, а болезнь-то осталась по-прежнему, в сутки заболевает больше 8000 человек.

— Когда я пытаюсь на эту тему рассуждать сам с собой, меня беспокоит некий когнитивный диссонанс, потому что я вижу большое расхождение в тех сигналах, которые мне приносит внешний мир. Да, действительно:

у нас не уменьшается количество заболевших,

у нас не уменьшается количество умерших,

страны, которые переходили на облегчение режима, имели совершенно другую картину.

В других странах к моменту отмены карантина количество заболевших было не на плато, а резко снижалось. Эти страны заранее, за месяц-полтора, планировали этапы выхода из карантинной ситуации.

Почему сейчас принимается такое решение, объяснить очень сложно. Здесь, наверное, есть несколько причин:

Политические причины: мы понимаем, что есть некая воля для открытия страны, потому что необходимо провести политические действия, такие как голосование и другие. Экономические проблемы: чем дольше мы не работаем, тем сложнее нам будет возвращаться к нормальной жизни. Психологический аспект: люди устали от карантина.

Мы проводим сейчас с ВЦИОМ, нашей ассоциацией и экспертным "Клубом регионов" еженедельный мониторинг. Опрашиваем экспертов от Владивостока до Калининграда, что же происходит у них в регионах. Они сравнивают данные:

с тем, что происходит в Москве,

с тем, что они узнают по телевидению,

с тем, как люди реагируют на местах.

Конечно, сложности не уходят. Единственное, если 1,5 месяца назад люди больше боялись коронавируса, то сейчас тревожность сместилась в сторону экономических последствий.

Сейчас люди меньше боятся заболеть и больше волнуются за свое будущее.

Этот аспект тоже, видимо, влияет на прекращение карантина. Что здесь главнее, неизвестно. Нам, к сожалению, таких сигналов никто не дает. Мы не имеем достаточно информации от наших политиков и руководства, чтобы получать однозначные объяснения. Это, конечно, не всегда хорошо. Из-за этого возникает когнитивный диссонанс. Я не очень понимаю, почему карантин сняли, но вынужден это принять, потому что таков приказ.

Нам всем нужно понимание, что болезнь не отступила, она здесь, нужно продолжать быть сосредоточенными, аккуратными и беречь себя и своих близких.

Поскольку мой печальный опыт в семье подтвердил это: я потерял маму в самом начале карантина из-за коронавируса. Считаю, что здесь все гораздо более серьезно, нежели может показаться на первый взгляд. Поэтому берегите себя.

Свой карантин у каждой страны

— Зачем же тогда надо было два месяца и экономику разрушать, и людей всех оставлять без средств? Многие оказались в очень тяжелом положении. При этом получилось, что мы и карантин не соблюли в должной мере, и нанесли себе огромный экономический ущерб. Есть же опыт Белоруссии. В Швеции сказали, что сделали бы иначе, но тем не менее и в Швеции такой катастрофы нет.

— Здесь вопрос "почему" совершенно очевидный, потому что никто не знает, как это работает. Мы в ситуацию с пандемией вошли как в черную комнату. Не просто темную, а черную. И в этой комнате очень мало ориентиров, на которые мы могли бы опираться. Даже находя руками в темноте какие-то возможные выходы из ситуации, мы не были уверены, что это правильные варианты. И таким способом двигается практически каждая страна самостоятельно, потому что в каждой стране совершенно разные:

плотность населения,

миграция населения,

социальное взаимодействие в обществе,

грузопотоки и прочее.

Неслучайно до сих пор ни ВОЗ, ни кто-то другой не смог разработать единые стандарты прохождения через карантин. Нет вины правительства или людей, принимающих ответственные решения, в том, что мы вот так проходили самоизоляцию. Нет ничего странного в том, что было именно так. Странно то, как мы из него выходим, и как мы начинаем планировать свою деятельность.

Пандемиологи говорят, что у нас, вполне возможно, будет вторая волна. В некоторых странах мы это наблюдали.

Очень трудно говорить на тему, которая действительно в принятии решений не освещена. Мы не знаем, для чего и как принимаются решения. Они перед нами просто декларируются и все.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова