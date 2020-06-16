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Автор Вадим Горшенин

На алтарь коронавируса были принесены все остальные больные

Общество

Как коронавирус подорвал физическое и психическое здоровье, сильно увеличил смертность и протестные настроения? Или это сделал не коронавирус, а власти, которые на алтарь борьбы с ним положили всё остальное? Почему нам постоянно талдычат чуть ли не о каждом новом заболевшем именно коронкой, но при этом совершенно забывают обо всех других болезнях? Сколько людей и как пострадали от властного беспредела?

Почему обрекли на смерть всех сердечником, онкологических и всех остальных больных, кроме избранных — коронных? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Вадиму Горшенину рассказал государственный и общественный деятель националистского толка Дмитрий Дёмушкин.

Читайте начало интервью:

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— Дмитрий, ты сказал, что все меры принятые властями из-за коронавируса были в основном против людей и экономики, а меры поддержки фиктивные или явно недостаточными. Власть только диктовала, что делать, вся нагрузка и ответственность фактически была переложена на предпринимателей и простых людей. Но ведь были приняты решения о многих выплатах. Люди их не получили? В результате это только увеличивает протестные настроения?

— Да, их мало кто увидел. Например:

  • пособия по безработице в размере 19,5 тысяч в Москве обещали всем, потерявшим работу, а де-факто два месяца сайт не работал.

Это знали все, но продолжали с телевизора заявлять, что вы можете там зарегистрироваться и получить эти деньги. Хотя не могли люди этого сделать. Сайт постоянно был на технических работах.

  • По кредитам ввели ограничения, поэтому получились несерьезные суммы.

Ведь средняя цена ипотеки — 2,5 миллиона по России, а в Москве — намного больше. Понятно, что это все была просто профанация поддержки, а не реальные меры. Власть хотели лишь заявить, что помогает, но не хотела тратить много денег. Это тоже вызвало большое недовольство людей.

  • Вся эта изоляция, принудительное ношение масок и перчаток, от которых непонятно была польза или вред, раздражали людей.

Мы же видим, что был массовый саботаж этого. Если раньше в масках еще ходила на улице где-то треть населения, то после того как они стали обязательными с 1 июня, фактически маски сняли все. И я понял, что это был акт гражданского неповиновения.

Понятно, люди всем этим недовольны, потому что доходы они совсем потеряли — им снизили зарплаты либо отправили в отпуска по собственному желанию без сохранения заработной платы. Это коснулось практически всех. Даже те бюджетники, которые сначала думали, что получили лишние выходные, в итоге были недовольны этой принудительной самоизоляцией.

У многих из-за постоянного нахождения дома реально ухудшилось психологическое состояние. Это — фактически домашний арест, не все люди могут такое переносить. Некоторые действительно сходили с ума. Вы посмотрите, насколько у нас сейчас подскочит количество разводов. Посмотрите, чем занимались люди, сколько они набрали лишнего веса. Людей принудили вести малоподвижный образ жизни.

Тотальное пьянство! Перед этим померкли даже новогодние и майские праздники. Когда это продолжается несколько дней, потом люди восстанавливаются, а здесь же было уже месяцами. Люди только подрывали здоровье, ухудшали иммунитет и психологическое здоровье. Конфликты, ссоры, разводы и всякие другие неприятности.

И — общая непонятность, неясность, неопределенность ситуации. Нет уверенности в будущем. Конечно, люди этим недовольны. Они вскоре могут высказать свое мнение на улице и на участках для голосования по поправкам в Конституцию.

Сейчас в социальных сетях это уже происходит. Есть взрыв активности на всех основных оппозиционных политических платформах. Количество посещений на многих увеличилось в разы. Ведь народ на самоизоляции уходил в интернет и активно участвовал в интернет-жизни страны.

— Самое плохое, что в результате борьбы с коронавирусом перестали оказывать медицинскую помощь всем другим больным. В результате многие действительно подорвали здоровье и даже умерли. Мы недавно разговаривали с Борисом Надеждиным, он сообщил, что в мае почти в два раза увеличилась общая смертность в Москве по сравнению с предыдущими периодами.

Порядка 60% из них скончались от инфарктов, инсультов и тому подобного, потому что им не была оказана медицинская помощь, поскольку все больницы были заняты под коронавирусную инфекцию. И об этом ничего даже не сообщается. Везде работают только счётчики по коронавирусу, каждый заболевший на счету, а до многочисленных умерших от других болезней — ни слова.

— Конечно. На эту тему я тоже написал несколько статей. Действительно это было жульничество, власти акцентировали все внимание только на одном, абсолютно забывая про все остальное. Я знаю, что огромное количество людей потеряли возможность сделать плановые операции, причем даже по онкологии. Ведь даже онкоцентры переделывали под коронавирус.

У меня, в частности, матушка, пройдя все анализы и отстояв очереди, лежала в ожидании операции. Но в день, когда должны были оперировать, ее и всех остальных больных фактически выгнали из больницы. Действительно, про коронавирус у нас из каждого утюга кричали, показывали статистику, сколько у нас заболело, сколько умерло. Но тот коллапс медицины, который они создали, повлек смерти гораздо большего количества людей.

У меня сосед по даче умер от инфаркта, потому что два часа к нему не могла доехать "скорая", ведь ее теперь на каждый чих вызывают, а они в первую очередь как раз на чих и едут. Их так научили, им так сегодня велели. В 20, 30, а где-то и во много десятков раз увеличились вызовы "скорой помощи", и в результате они фактически не могут приехать к действительно критичным больным, находящимся при смерти.

К тому же намного сократилось количество приемных отделений, куда принимали всех остальных больных. Мои знакомые работали в поликлиниках и больницах, переделанных под коронавирус. Там никакого ажиотажа не было, у них все было абсолютно спокойно.

Гигантские очереди пробок из "скорой помощи", которые показывали в соцсетях, как раз не больные коронавирусом, а все остальные, в том числе умирающие, люди. Эти потери нам никто никогда не покажет. Нам постоянно показывают статистику только по коронавирусу. Понятно, что люди это видят. Нельзя не видеть, когда болеют и умирают близкие. И как люди теперь будут на это реагировать?…

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев

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