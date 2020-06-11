Дестабилизирует Россию сама власть

В последнее время в России нарастает напряженность и недовольство властью. Это уже чувствуют все. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев считает, что Запад попытается дестабилизировать обстановку в нашей стране перед голосованием по поправкам в Конституцию. Конечно, наши заклятые партнеры были бы этому рады и постоянно над этим работают. Но есть ли у них в этом успехи?

Не сама ли высшая российская власть, годами повторяя мантру "не надо раскачивать лодку", только тем и занималась, причём намного эффективней внешних акторов? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Вадима Горшенина ответил государственный и общественный деятель, глава высшего национального совета Объединения "Русские", председатель оргкомитета Партии националистов Дмитрий Дёмушкин.

Власть должна поделиться лишней властью

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Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое

— Дмитрий, секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию. Действительно ли в этом причина роста протестных настроений? Или это — результат действия внутренних факторов? Что вы об этом думаете?

— Такое заявление можно было бы сделать десять и пятьдесят лет назад. Но самому коллективному Западу в этом плане мало что удавалось сделать. Для этого вообще практически всегда нужны внутренние причины. Сегодня главная причина дестабилизации России — сама конструкция и состояние нашей политической системы.

Только несистемная оппозиция выступает за какие-то серьезные перемены в стране, действительно предлагает какую-то альтернативу. В парламентских партиях фактически нет никакой оппозиции, они уже давно играют роль пристройки к действующей партии власти. Люди это видят.

Такая система специально создана и работает внутри себя. А всю реальную оппозицию опять же целенаправленно сделали несистемной. Ее постоянно пытаются заклеймить, любую ее попытку организоваться стараются сразу пресечь. Также любой выход несогласных и недовольных людей на улицу власти расценивают как угрозу.

А я считаю, это — неплохо, не надо власти бороться, затыкая каждую дырку, откуда идет пар, потому что надо давать этому выплеск, иначе просто взорвется. Вообще власти я бы сегодня посоветовал поделиться своей абсолютной, совершенно ненужной ей властью, ставшей уже просто обузой.

Они же заняли абсолютно всю вертикаль власти — от самых мелких поселковых советов до самого высшего звена. Забрав всю возможную власть, они забрали и абсолютно всю ответственность за все, что происходит. Не надо захватывать все. Надо обязательно создавать конкуренцию людей и идей.

Если вы хотите все контролировать, направлять все процессы и задавить все инакомыслие, и при этом еще делаете заявления, что везде — пятая колонна и американские агенты, то рано или поздно система войдет в такое положение, когда никому мирно возразить будет уже невозможно даже по самому мелкому поводу. Тогда народ будет требовать не каких-то перемен, смены какой-то части, обновления власти, а слома всей системы. Как бы в результате этого вся страна не сломалась…

У нас нет оппозиции, есть только власть

Власти не понимают, что они сами заводят ситуацию в такую стадию, что скоро у них уже не будет никакого диалога с простыми людьми, со всем реальным народом. Ведь все эти создания новых и новых якобы общественных структур — совершенно лишние придатки той же системы. Власти пытаются людям или самим себе что-то доказать рейтингами, которые показывают ее поддержку. Да не показывают они ничего! Все же понимают, что они на самом деле значат.

У Чаушеску перед расстрелом было 96% поддержки, но в один миг упал до нуля. А он тоже думал, что все — прекрасно, ведь ему докладывали, что по рейтингу — все замечательно. И по родному городу Каддафи волокли на машине, а у него тоже были высочайшие рейтинги несколько десятилетий. И таких примеров — масса. Все эти показатели — полная ерунда.

Нужно обязательно создавать политические возможности для выхлопа недовольства и конструктивной критики. Нужны механизмы, которые позволят и разной оппозиции показать, что она реально из себя представляет. Потому что сегодня оппозиция любая, какая бы она не была, все равно уже выгодно выглядит на фоне власти.

Ей достаточно лишь показывать промахи власти, а они — постоянные. Самой оппозиции не надо на себя никакой ответственности брать, это и невозможно при полном диктате власти. Она сегодня не обладает никакой даже минимальными возможностями. У нас же вообще просто нет оппозиции, есть только власть. Поэтому вся ответственность — на ней, и отвечать рано или поздно ей придется целиком и полностью.

— Нынешняя ситуация аналогична 1990-1991 годам, когда оппозиция была чиста, аки агнец, а КПСС несла ответственность за все. В результате они и провалилась ниже плинтуса. Ведь прописная истина, что для стабильности, устойчивости общества необходимо, чтобы кровь переливалась, ходила туда-сюда, общество жило. Когда один диктует, как жить всем, то он на себя принимает не ответственность за все возможные последствия.

— Конечно! Абсолютно. Именно в создании нового застоя — большая ошибка власти. Она сегодня вынуждена всеми значимыми процессами управлять в ручном режиме. Недопустима ситуация, когда президент занимается ценой бензина или продуктов, протечкой крыш и другими вопросами ЖКХ отдельных людей. Но они сами создали систему, когда все согласовывается на самом верху.

Я не сомневаюсь, что даже про ДТП с Ефремовым докладывалось и согласовывалось, как с этим поступить. А тоталитарная, авторитарная, жесткая система власти все равно деградирует неизбежно. Необходима конкуренция. Мы помним, к чему привело стареющее ЦК КПСС, которое избирало друг друга, умирало и снова избирало. Все это закончилось грандиозным крахом величайшего государства, которое было на голову мощнее, чем сегодня Российская Федерация.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев