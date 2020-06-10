Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое

За что арестовали Николая Платошкина? По данным социологов, в последние месяцы нарастает политическая напряженность. Протестные настроения охватывают все большее количество граждан страны. Протесты будут серьёзные — это уже всем совершенно ясно. Споры возникают только вокруг одного: стихийные протестные акции могут состояться сразу после голосования по поправкам в Конституцию или будет отложенный осенний протест? Об этом председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин в прямом эфире видеостудии по скайпу беседовал с Дмитрием Дёмушкиным.

Дмитрий Николаевич Дёмушкин — государственный и общественный деятель националистических взглядов. Глава высшего национального совета Объединения "Русские". Председатель оргкомитета Партии националистов. Организатор Русских маршей.

— Дмитрий, вы были активным организатором Русских маршей и поплатились за свою политическую активность — были осуждены. Недавно под домашний арест посадили Николая Платошкина, ему вменяются две статьи.

— Да.

— За организацию массовых беспорядков, видимо, потому что он предлагал выходить на одиночные пикеты. Причем, он подал заявление на свой пикет, хотя это вообще не требуется. И за распространение фейков. Это касается, видимо, отрицания Платошкиным опасности коронавируса и его мнения о чрезмерных карантинных мерах властей. Ему определили меру пресечения домашний арест, поскольку следствие считает, что он опасен для общества.

В то же время мы видим, известный медийный деятель Алексей Венедиктов предлагал миллион рублей хакерам за взлом системы электронного голосования, но к нему нет никаких претензий. Хотя это — подстрекательство, серьезная уголовная статья. Как вы полагаете, почему ничего не предъявлено Венедиктову? И за что арестовали Платошкина?

— Вне сомнения, дело Николая Платошкина — политическое. Конечно, оно таковым является, конечно, он был арестован, его заключили под домашний арест, это — более мягкая мера, чем СИЗО. Но все равно человека фактически выкинули из политической жизни и возможности что-либо делать. Ему вменяют, конечно, полностью политические статьи.

Я, кстати, тоже был в свое время судим по 212.3 статье, потом был реабилитирован по ней, мне даже должны были выплатить 50 тысяч компенсацию за незаконное уголовное преследование, но так и не выплатили. Минфин тогда меня внес быстренько через свое подразделение (тогда Росфинмониторинг был подразделением Минфина) в список лиц, финансирующих экстремизм и терроризм, чем заморозил мне все безналичные переводы.

Вне сомнения, инкриминируемое Платошкину якобы распространение фейков и статья 212.3 — политическое преследование. В нашей Конституции, как в старой, так и во вновь переписанной четко сказано, что народ имеет право осуществлять свою власть непосредственно, то есть путем выхода на митинги, шествия, пикеты, народные сходы.

Да, есть законодательство, которое велит уведомлять об этом. Есть установленные законом сроки:

пикет — за 3 дня,

митинг — за 2 недели,

шествие со звукоусилением и тому подобное — за 2 недели.

Да, процедура эта сильно усложнена. Конституция работает, но к ней принято огромное количество всяких подзаконных актов, указов, ограничений по площадям, местам и тому подобное.

Тем не менее, здесь нет никакого нарушения закона. Если вы мирно призываете людей выходить, отстаивать свою позицию, где бы это не было, то это не образует самого состава преступления. У нас нет запрета в стране на митинги, пикеты и шествия.

Более того, они в законе и в Конституции носят уведомительный характер. Уведомительный от разрешительного отличается тем, что вы просто уведомляете власть о том, что вы хотите провести мероприятие. Вам должны обеспечить его проведение.

Да, есть исключение — невозможность обеспечить безопасность в данном месте проведения. Но тогда вам должны несколько альтернатив предоставить в этом же округе.

И есть еще в законодательстве такое, что с момента подачи уведомления о митинге, пикете и шествии вы имеете право начинать агитацию на это место на обозначенный митинг.

Но это очень сильно противоречит сегодняшней фактически разрешительной системе, когда вы подали за две недели по закону, например, на Тверскую, начали везде агитацию, а вам за три дня говорят: нет, Люблино мы вам согласуем или вообще ничего не согласуем.

А вы же ведете открытую агитацию, закон вам разрешает ее вести все это время, вы же не можете ее за три дня провести, заранее надо делать. В результате вы вынуждены с кучей чиновников как-то договариваться.

Призыв выходить на одиночные пикеты вообще не требуют никакого согласования с властями, он потому и есть одиночный пикет, что вы можете выходить. Исключения там — только по местам, где есть какие-то спецобъекты. В остальных местах с одиночным пикетом всегда можно выходить, если вы соблюдаете расстояние и положенные нормы. Я лично выходил неоднократно к Государственной Думе, стоял с плакатом. Ничего в этом такого нет.

Тем более, если вы только собираетесь, провести такое одиночное мероприятие, еще и сверх того кого-то уведомить, то тут вообще невозможно никакого нарушения закона найти. То есть — дело это чисто политическое.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев