Люди бунтовать по указке не будут, но власть сама создаёт революционную ситуацию

В России растёт напряженность, протестные настроения и недовольство властью. Это только усугубляется тем, что власть продолжает хвастаться высокими рейтингами, которые по их же заказу и рисуют. А недовольство охватывают все большее число людей. По мнению секретаря Совбеза Николая Патрушева, это Запад хочет дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию. Но зачем это нужно Западу? И что такое дестабилизация? Демонстрации и митинги?… Так это же — элементарные гражданские права!

Может быть сама власть игнорированием народа, ухудшением его положения, делает невозможным нормальный диалог с обществом и провоцирует революционные настроения? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru Вадиму Горшенину рассказал государственный и общественный деятель националистского толка Дмитрий Дёмушкин.

Читайте начало интервью:

Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое

Дестабилизирует Россию сама власть

Народ не хочет революции, но требует перемен

— Дмитрий, секретарь Совбеза Николай Патрушев недавно говорил о дестабилизации, которую собирается создать Запад перед голосованием по конституционным поправкам. Но весь опыт общения с самыми разными людьми показывает, что люди недовольны не по указке Запада, а тем, что делает сама наша власть.

— Конечно. Просто тех, кто встроился в эту систему власти, все устраивает, они хотят всеми силами такое положение сохранять как можно больше, несмотря на то, что неизбежно все будет ухудшаться, им выгодно эту стагнацию задержать. Хотя в результате недовольство станет намного большим, а когда оно вырвется, то уже просто сметет все подряд.

Сейчас большинство не хочет революционных потрясений, но требует необходимых перемен, которые реально давно назрели. Эти перемены будут полезны для всей страны, позволят ей развиваться. А если это сдерживать, то перемены могут быть разрушительными. Мы неоднократно видели такие примеры, когда закрученные гайки вызывали социальный бунт и государство разрушалось.

Действительно, и мы уже скоро можем дойти до ситуации, когда будет невозможна даже речь о мирной и линейной, нормальной трансформации власти, а уже неизбежно остро встанет вопрос о сносе всей системы. И что вместе с ней еще снесется, это — большой вопрос без ответа, а что потом будет — тем более никому не ведомо.

— Возможно ли все-таки предположить, что какую-то лепту в нашу дестабилизацию внесет Запад? Ведь они пытаются создавать всякие организации и направлять работу в нужное им русло путем всяких грантов.

— Давайте честно, будучи много лет — два десятилетия с лишним — лидером русских националистов, я участвовал в протестном движении практически с самого начала, начиная с 2011 года. Мы были на Болотной площади и всех остальных сколько-нибудь значимых протестах. Везде, на всех таких актах националисты хотя бы как наблюдатели присутствовали. Никаких западных денег никогда я лично не видел в национализме вообще. Ну никогда!

Запад, конечно, устраивает, создает какие-то неприятные моменты в Российской Федерации. Они постоянно об этом говорят и показывают, всячески дают понять свое недовольство, но они тотально не воюют с нашей властью. Не надо думать, что прямо вот вся эта мировая система, которая сегодня работает по выкачке ресурсов из России, хочет тут все уничтожить.

Ведь собственно, все, что им нужно, работает при этой власти, по трубам и другим путепроводам все к ним течет, это все охраняется, и несмотря на всю словесную риторику с обеих сторон, все так и продолжается. Все сырьевые ресурсы, включая редкоземельные металлы, вывозятся, нефть и газ поставляется. Все в принципе нормально функционирует.

Западу выгодно давление на власть, но не смена власти

— То есть — Западу не выгодна смена власти в России?

— Западу выгодно давление на нашу власть, принуждение к каким-то своим параметрам, более выгодным условиям. Конечно, их не устраивает уровень свободы, они хотят передачи власти понятной, без потрясений, без взрывов, они хотят понятных людей, с которыми можно выстраивать взаимоотношения без революций и всяких прочих неразберих.

Запад, конечно же, не будет финансировать в такой ядерной державе как Россия какие-то потрясения, которые непонятно к чему приведут. Ведь тогда им же больше головной боли в итоге будет. Понятно, что их многое не устраивает, но тотально они не воюют и миллиарды на это не выделяют.

Только по мелочи какие-то гранты на бедность кидают. Такие деньги сегодня ничего глобального сегодня в России не сделают. К тому же, их отследить довольно просто, легко можно перекрыть этот поток.

И что имеет в виду Патрушев под дестабилизацией? Дестабилизация — массовый выход недовольных людей на улицы? Но это — право граждан.

Здесь никакой Запад не нужен. И просто глупо думать, что по указке Запада, Демушкина, Навального или кого-то еще выйдут массы народа, если у людей нет накипевшего протестного чувства и желания что-то поменять.

Если у вас это на кухне каждый день обсуждают, то одного маленького взрыва достаточно, чтобы вышли на Манежную площадь. Масштабные уличные акции происходят, когда люди не верят в другие механизмы, у них нет возможности говорить с властью по-другому.

И такие действия — совершенно нормальны, по всему миру так происходит, везде люди выходят и выступают за свои права и свободы. Это — нормальный, собственно, механизм общения власти и людей. Это и есть дестабилизация? — Довольно спорно. Для меня это — никак не дестабилизация, если люди мирно, без оружия, в рамках законодательства выходят на митинги и шествия. Почему же нет?…

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев