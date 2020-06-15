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Автор Вадим Горшенин

Коронавирус и ﻿Конституция — основные факторы грядущего протеста

Общество

Протестные настроения охватывают все большее количество граждан страны. Чем дольше не выпускать пар, тем больше его накопится. Почему люди уверены, что Конституцию меняют ради одного человека? Почему власть при обычном простудном вирусе отменила все конституционные права граждан и законы, принялась командовать людьми как холопами и при этом их же заставила нести ответственность?

Как, когда и каких потрясений теперь ждать? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Вадиму Горшенину рассказал государственный и общественный деятель националистского толка Дмитрий Дёмушкин.

Читайте начало интервью:

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Протест никуда не делся

— Недавно мы говорили с социологом Сергеем Белановским и он предрек большие политические проблемы. В своем последнем исследовании он пишет, что социальное напряжение уже скоро может вылиться в протестные акции. На ваш взгляд, такие выводы обоснованы?

— Конечно. Здесь не надо быть каким-то большим экспертом и политологом, чтобы понимать, что есть такие тенденции. Первая тенденция — это действительно так называемый отложенный протест, который возник в результате изменения Конституции с обнулением срока президента и так далее, и тому подобное. Против этого выступает большая часть общества.

И конечно, несмотря на карантин и все прочие коронавирусные события, этот отложенный протест остался и никуда не делся. Плюс к этому добавился протест, который копился на кухнях во время так называемой принудительной самоизоляции, потому что многие люди потеряли свои доходы. Особенно по мелкому и среднему бизнесу был нанесен очень тяжелый удар.

Многие потеряли работу либо их доход значительно сократился. При этом население перекредитовано: автокредиты, ипотеки, потребительские кредиты и так далее. Да и просто жить многим было не на что. Конечно, холодильник тоже вызвал недовольство у довольно больших групп граждан в стране и подстегнул протестные настроения.

Естественно, как только будут сняты ограничения на публично-массовые мероприятия, мы увидим, насколько это недовольство готово выплеснуться с кухонь на улицу. То, что оно есть — это факт. Вопрос — насколько люди будут активны. Митинги были бы уже мощными под факт изменения Конституции, а теперь положение отягощено коронавирусными запретами, ограничениями и теми негативными процессами, которые из-за них начались.

Некоторые эксперты сегодня уже дают информацию о 8-9 миллионах безработных в итоге этой так называемой самоизоляции. Конечно, тяжело предсказать и понять, какой будет именно уличная активность. Но такие настроения достаточно широко распространены в нашем обществе.

На протестные действия и время ее активизации, конечно, окажет влияние агитация и последствия парада Победы и голосования. Ведь не известно, будет ли всплеск эпидемии или нет, как все это пройдет, будут ли серьезные нарушения и фальсификации, каков будет итог, и как результаты будут преподаваться, а также как будет действовать оппозиция.

Здесь от очень многих факторов будет зависеть количество людей, которые выйдут на улицу или как-то еще будут протестовать. Конечно, я соглашусь, что мы эти отложенные протесты получим уже летом, несмотря на то, что лето считается политически тяжелым и спящим сезоном. Но это лето — немножко особенное. К тому же мы и по прошлому лету знаем, что люди и летом выходят.

А этим летом большая часть так называемого среднего класса, которая у нас всегда была опорой оппозиции, не выехала на отдых. Так что лето тоже, возможно, будет политически жарким. И мы это будем с вами наблюдать уже очень скоро, потому что власть нам уже дала четкие даты, когда она открывается публичные массовые мероприятия — парад Победы и голосование.

Событий для протестов — достаточно

— Обычно большие волнения происходят стихийно, и для этого необходим какие-то серьезные, волнующие большинство людей события. Голосование за поправки в Конституцию на фоне коронавируса и всего с ним связанного могут вызывать такой протест?

— Конечно, любым событиям на улице, то есть любому выходу людей, предшествует цепь каких-то событий. Само по себе общее недовольство сейчас уже довольно велико. Все больше самых разных людей склоняется к мнению, что стране необходимы серьезные перемены. А оппозиция была довольно активна в последние годы, и сама власть постоянно давала поводы.

Сегодня мы видим сразу несколько факторов. Конечно, прежде всего, это — переписывание Конституции. Многие люди действительно считают, что это делается в угоду одному человеку. А все остальные пункты, которые туда вкладывают, можно закрепить указами и законами.

Собственно, кроме пункта расширения полномочий президента и обнуления сроков — совершенно не конституционные вопросы. Поэтому многие считают, что только в этом и есть главная причина поправок. Это само по себе вызывает недовольство.

А многие люди хотят сменяемости власти, каких-то нормальных выборов и политической конкуренции. Причем это желание есть в элитах, а не только у оппозиции и простых людей. Все-таки сами элиты заинтересованы в мирной трансформации власти без потрясений и сломов, а не держалась все в законсервированном состоянии, пока все не упадет.

Действительно, второй важный фактор — это самоизоляция. Экономически сложная ситуация ударила, прежде всего по частному бизнесу, фактически власть только командовала, но при этом переложила всю финансовую ответственность на бизнес и обычных наемных сотрудников — всех простых людей. Их же еще и штрафовали!

А все объявленные меры поддержки фактически были, если не фиктивные, то явно недостаточные. Все, что там погашалось, выплачивалось и обещалось — это практически ничего.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев

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