Профессор ВШЭ: те, кто привык ездить в Турцию и Европу, поедут в Россию

О потерях в ВВП России, о состоянии отечественного и европейского турбизнеса, а также о недооценке коронавируса рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

Антагонизм власти и общества в России

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Источник дохода — внутренний туризм

— Олег, нам с вами повезло, мы работаем в тех сферах, где можно трудиться онлайн. Но возьмите любую другую отрасль. У меня двоюродная сестра работает в турбизнесе, сидит без денег второй месяц, хотя у неё семья. Возьмём IT-сферу, у меня там работает племянник, тоже сидит без денег. Мой знакомый работает с холодильным оборудованием, тоже два месяца без денег, не может заплатить за съёмную квартиру.

— Это всё частности. Нужно к каждому вопросу подходить системно, чтобы полностью его понимать. ВВП страны делается в течение одного года. Если два месяца экономика не работает, то примерно 15-18 % ВВП страны будет теряться, — это если вся экономика не работает. Если мы берём весь бизнес, существующий в России, то теряется 5-10 %. Сейчас, судя по социологическим замерам и финансовым проводкам через банки, в России примерно 12 % экономики стояло два месяца. То есть если бы стояла вся экономика, мы бы потеряли 15-18 % ВВП, а если стояло 12 % экономики, то мы теряем 1-2 %. Но, учитывая, что эффект от вынужденного простоя будет долговременным, то есть какие-то отрасли будут подниматься 3-4 месяца, наша страна потеряет в этом году 5 % ВВП. Такой прогноз дают:

Минэкономразвития,

ведущие банки,

аналитики,

институты.

Для сравнения скажу, что мы потеряли:

8 % ВВП в 2008 году,

4 % ВВП в 2014 году.

Ничего с нами не случилось. Зачем нагнетать панику, что сейчас все умрут, люди вот здесь без зарплаты сидят и так далее?

Возьмём туризм. Эта отрасль в России составляет меньше 5 % ВВП. Тогда как в некоторых странах Европы туризм составляет 20-40 %:

в Италии,

Франции,

Испании.

Вот там два года страна будет в абсолютной нищете. И никакое правительство 40 % ничем не компенсирует. Там реально всё закроется. Можно сколько угодно раздавать деньги, но если два года нет туристов в ресторане или в гостинице, то бизнесу конец. Вся Европа будет два года стоять на паперти, за исключением промышленной Германии и скандинавских стран. А как будут жить все остальные, я не знаю. Вот у них действительно проблемы. А в России 5 % людей, работающих в туристическом бизнесе, потерпят какие-то убытки, но быстро переориентируются на внутренний туризм. В Крыму уже зарезервировано на лето 70 % гостиниц, в бархатный сезон зарезервируют остальные 30 %. То есть на 100 % заработает туризм:

в Крыму,

Краснодарском крае,

на Золотом кольце,

Байкале и так далее.

Люди, которые привыкли ездить в Турцию и Европу, поедут в Россию. Поэтому все, кто работает в туристической сфере, заработают свои деньги, если переориентируются на внутренний туризм на ближайшие два года.

Всё будет хорошо с экономикой, не волнуйтесь.

Что страшнее?

— Владимир Путин поручил сегодня Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи. Не кажется ли вам, что мы переоценили опасность коронавируса, обратили на него самое пристальное внимание, хотя многие специалисты говорят, что туберкулёз, ВИЧ гораздо опаснее и от них больше людей умирает? Насколько страшно, что плановая помощь не оказывалась два месяца?

— Мы не переоценили коронавирус. Это был никому не известный вирус, мы не знали, каковы его последствия. Китайцы, которые столкнулись с ним первыми, вообще полностью закрыли людей в квартирах: им два месяца продукты доставляли домой. Они не выходили даже в магазины, тогда как мы могли это делать. В России более свободный режим, даже по сравнению с Украиной, Польшей и многими другими странами.

Если бы мы ввели ещё более свободный режим, то получилось бы, как в Швеции, которая сейчас занимает одно из первых мест в мире по смертности на душу населения.

И пускай так называемые специалисты, которых вы перечислили, объяснят ситуацию шведам, у которых умерли родственники, которые могли бы остаться в живых, если бы сидели дома, но им сказали: гуляйте, не бойтесь, от СПИДа больше людей умирает.

В марте были очень популярны таблички:

в мире от туберкулёза умерло столько-то тысяч человек,

от СПИДа умерло столько-то тысяч,

от коронавируса умерло всего 10 человек.

Только в апреле эти таблички перестали присылать, потому что смертность от коронавируса догнала туберкулёз, СПИД и всё остальное. А в мае перегнала многократно. Сейчас в Америке умерло в два раза больше людей, чем погибло у них во время войны во Вьетнаме, — сто с лишним тысяч человек.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова