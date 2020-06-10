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Автор Любовь Степушова

Профессор ВШЭ: Фонд национального благосостояния тратить пока нельзя

Общество

О ситуации с безработицей в России и Америке, а также о правомерности использования Фонда национального благосостояния рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

Антагонизм власти и общества в России

Читайте начало интервью:

Десять тысяч — много или мало?

— Олег, вы считаете, что в ситуации экономического кризиса наше правительство всё делает идеально? Я правильно понимаю?

— Да, всё правильно. И тем более что правительство ещё не всё сделало из запланированного. Когда будут в ходе работы (скажем, в июне-июле) подводить итоги, когда будут понимать, в каких отраслях какие проблемы появились (они же постоянно появляются), то на них будут оперативно реагировать и деньги давать.

— Сегодня начались выплаты единовременного пособия на детей с 3 до 16 лет. Напоминаю, что оно составляет 10 тысяч, плюс есть ещё пособие 5 тысяч в месяц на детей от года до трёх лет? Как вы считаете, это нормальная поддержка семей с детьми? Или можно было больше выдать?

— Нормальная. Понимаете, всем всегда хочется получить побольше, и это естественно.

— Но что такое 10 тысяч, если люди потеряли работу?

— В России до прихода коронавируса безработица была меньше пяти процентов, и это очень хороший показатель. Сейчас она выросла, по-моему, на два пункта, то есть приближается к семи процентам.

Соответственно, у нас нет такой катастрофы, как в Америке, где уволили 40 миллионов человек, потому что у них трудовое законодательство позволяет каждому работодателю в любой момент вышвырнуть сотрудника на улицу, если ему что-то не нравится.

И сейчас 40 миллионов человек пошли на биржу, питаются по талонам и так далее.

У нас так просто сотрудника не выгонишь. Роструд не даёт увольнять людей плюс теперь ещё льготы дали за сохранение рабочих мест. Если у предпринимателя осталось 90 % от апрельского штата, он получит льготные кредиты на зарплату и так далее. То есть катастрофы с точки зрения безработицы нет. Даже тем, кто уволен или не нашел работу за это время, продлили выплату пособий или назначили новые пособия в увеличенном виде. Конечно, 10 тысяч — это мало, но на эти деньги можно хоть как-то прожить, сумма близка к прожиточному минимуму.

Когда нужен Фонд национального благосостояния

— Сумма выделенных средств составила 146 миллиардов рублей. С чем её можно сравнить? У нас в прошлом году профицит бюджета составлял четыре триллиона рублей. Плюс у нас 628, если я не ошибаюсь, миллиардов долларов в Фонде национального благосостояния, который тоже можно использовать в трудные времена. То есть 146 миллиардов рублей — это не такие уж большие деньги. Во всяком случае, можно было при назначении пособий на детей включать туда и 17-летних. Мне кажется, правительство всё-таки экономит на населении. Не мы притащили этот вирус сюда — это правительство вовремя не закрыло границы, не ввело чрезвычайное положение, не смогло обеспечить население масками.

— У нас в феврале был создан штаб по коронавирусу. В феврале были закрыты границы с Китаем, откуда шла основная вирусная масса. За март у нас построены были госпитали на 100 тысяч коек. Тогда как в марте в Италии проводили ежегодные недели моды и собирали туда весь мир, то есть действительно не закрыли границы, и там творилось безобразие. В Милане люди умирали в собственных квартирах, потому что их некуда было эвакуировать, а у нас до сих пор треть коек ещё не использованы, стоят аппараты ИВЛ, потому что огромный запас был создан ещё в марте. Огромные деньги на всё это были выделены. Эти госпитали у меня знакомые строили в марте в Подмосковье, готовились к тому, что будут десятки тысяч людей.

Теперь о том, сколько денег у нас в Фонде национального благосостояния. Мировые цены на нефть понизились. У нас бюджет рассчитан из того, что нефть будет стоить 42 доллара за баррель. Сейчас она в колеблется районе 30 долларов. Для того чтобы бюджет выполнил все социальные обязательства, он должен пополняться как раз из Фонда национального благосостояния, который накапливался за счёт больших цен на нефть. Сейчас из него берутся деньги, чтобы сбалансировать бюджет. У нас в этом фонде лежит запас денег на четыре года. Мы же не знаем, сколько продержатся низкие цены, мы надеемся, что к концу года будет и 35, и 40. Но на самом деле они могут продержаться несколько лет, если:

  • в Америке будут такие проблемы, какие у нее есть сейчас,
  • Америка с Китаем начнут войну,
  • в мировой экономике будет серьёзная стагнация и падение цен на нефть.

И тогда наш Фонд национального благосостояния как раз и будет полностью балансировать российский бюджет, чтобы не пришлось уменьшать ни зарплаты, ни пенсии и так далее. Поэтому растратить фонд сейчас было бы абсолютно безответственно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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