Профессор ВШЭ: правительство не должно раздавать всем деньги

Об антагонизме власти и граждан, о бессмысленности "вертолётной" раздачи денег и о важности сельскохозяйственного сектора для России рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

Антагонизм власти и общества в России

Деньги в Турцию или в Россию?

— Олег, сейчас самая животрепещущая тема — это то, как мы будем жить в посткоронавирусный период. Всегда существует антагонизм власти и общества в том плане, что правительство всё время хочет сэкономить, а люди хотят получить какую-то поддержку от правительства, чтобы пережить особенно трудные времена. Надо искать компромисс. Сегодня в СМИ появилась новость о том, ЛДПР предлагает выплаты домохозяйкам. Пособие на уровне МРОТ женщинам трудоспособного возраста, зарегистрированным как безработные, но не получающим соответствующее пособие. Правительство эту меру не поддержало, потому что не определены источники финансирования. Разве не правительство должно определять источники финансирования после того, как Дума что-то решит? Прокомментируйте, пожалуйста.

— Давайте с самого начала. Когда Вы говорите об определённом антагонизме между властями, которые экономят, и гражданами, то нужно понимать, что у правительства нет специальной цели сэкономить. В основном эта экономия делается не для того, чтобы деньги лежали нетронутыми в бюджете, а ради нашего собственного блага.

Представим гипотетическую ситуацию, когда людям выдали излишние деньги. Их в бюджете стало меньше, а люди взяли и, например, поехали в Турцию, и эти деньги в Турции оставили, то есть попросту подарили их туркам.

Сами отдохнули, конечно, но деньги заработала Турция. Ничего хорошего в этом для нас нет.

А ведь часто в экономике именно так и бывает, когда идут прямые выплаты. Необязательно мы туркам эти суммы отдаем. Мы можем отдать деньги ритейлерам, владельцам супермаркетов и так далее, которые моментально, как только по телевизору объявили, что выплаты состоялись, поднимают цены на свои товары, и получается, что из бюджета правительство деньги отдало, люди формально их получили, пришли в супермаркет и отдали все деньги за те же самые товары, которые они покупали месяц назад по более низкой цене. Соответственно, получается, кому помогло правительство? У людей средств сколько было, столько и осталось: формально денег больше, а товаров и услуг они получили ровно столько же. А кто заработал? Владелец супермаркета.

Если нам нужно сделать так, чтобы все наши запасы из бюджета перекочевали в карманы владельцев супермаркетов, то это, конечно, хороший способ — завтра начать всем раздавать деньги. Мы просто сделаем всех олигархов богаче.

Но это, наверное, не то, что нужно нашим людям. Нам бы хотелось, чтобы деньги у нас появились, а цены при этом чтобы не увеличивались. Но для этого нужно по-другому действовать, и поэтому должны быть целевые выплаты.

Нужно, чтобы инфляция не убила ту помощь, которая оказывается.

Её нужно оказывать, действительно, не всем подряд, а нуждающимся. Нужно, чтобы инфляция таргетировалась, то есть давалась на кредиты под развитие и тому подобное.

Смысл того, что сейчас делается в некоторых странах, заключается в том, чтобы отделаться от людей с помощью простого популизма. То есть люди пострадали от коронавируса, приходит прекрасный правитель и говорит: "О, я сейчас деньги всем вам раздам". И вроде бы это именно то, чего хотят люди, власть набирает на этом решении рейтинговые проценты и голоса, а на самом деле просто тратит бюджет, увеличивает инфляцию, и люди ничего не получили в итоге. То есть получается, что правитель людей обманул.

И при этом остался с высоким рейтингом, к нему претензий нет, ведь он всем деньги раздаёт, молодец. Это, конечно, безответственная и непрофессиональная политика.

Сельхозторговля — это выгодно

— В этом плане у нас ситуация другая. Сейчас каждый день показывают выступления Владимира Путина на заседаниях правительства, в Совете безопасности. И практически каждые один-два дня вводятся новые меры помощи кому-то. Вчера про сельское хозяйство поговорили, сегодня про предпринимателей, завтра ещё про что-то. То есть каждый раз точечно решается, кому конкретно и в чём нужно помочь, для того чтобы не сбавить темпы, например, в сельском хозяйстве:

чтобы у нас нормально прошла посевная кампания,

чтобы мы получили большой урожай.

Мы же сейчас очень много сельскохозяйственной продукции продаём за границу, и на этом зарабатываем уже больше, чем на оружии. Поэтому важно, чтобы у нас, не дай бог, экспорт не упал, ведь мы же зарабатываем чистую валюту, когда продаем это все. И Владимир Путин каждый раз находит такие точки, чтобы у нас все эти меры реально работали, чтобы мы собственную экономику не угробили, чтобы у нас инфляция оставалась в пределах приемлемых параметров величиной в те самые 4-5 процентов, которые определены в среднем (естественно, для разных продуктов она будет отличаться).

В общем, чтобы основные параметры учитывались, и в то же время оказывалась вся необходимая помощь.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова