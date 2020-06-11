ВШЭ: Россия должна гордиться тем, как справилась с коронавирусом

О ситуации с дефицитом медицинского оборудования, а также о борьбе с коронавирусом в других странах мира рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

Антагонизм власти и общества в России

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Обращение врачей

— Вы говорите, что всё было сделано отлично с точки зрения профилактики и вообще медицинской помощи, построены госпитали и так далее. Но сегодня врачи написали письмо. Медработники, эксперты, благотворители обратились к зампреду правительства Татьяне Голиковой с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медиков. Эксперты предлагают также пересмотреть документы, регулирующие закупку средств защиты, так как существующая система в условиях пандемии парализует деятельность системы здравоохранения. По оценкам экспертов, производство отечественных респираторов, защитных костюмов, медицинских перчаток не может полностью покрыть потребность в медицинских изделиях. Например, потребность в респираторах удовлетворена на 27 %, в перчатках — на 17 %, а отечественное производство противочумных костюмов составляет 11 % от требуемого. Этот вопрос до сих пор на повестке дня. Китай сразу переориентировал многие предприятия на изготовление средств защиты. Почему у нас так не могут сделать?

— Всё это начали делать. Ещё в январе было дано задание увеличивать объёмы. И у нас объём производства масок, аппаратов и всего остального нарастили в несколько раз. И, кстати говоря, аппараты ИВЛ мы сейчас поставляем в Европу и Америку. Наша страна полностью обеспечивает и себя, и остальных. Что касается масок и прочего, их количество мы тоже увеличим. Но у нас есть определённое количество фабрик, и все станки там загружены, люди работают круглосуточно в три-четыре смены. Станки из воздуха не возьмутся. А если покупать их в Китае, то пройдёт несколько месяцев, пока мы:

станки привезём,

их установим,

научим людей пользоваться оборудованием.

К тому же у нас сейчас сообщение с Китаем закрыто. В июне-июле количество масок и других средств защиты вырастет.

Вы говорите, что сейчас врачи выступили. Но у нас врачей огромное количество, а этих выступлений одно-два. При этом ощущение такое, что абсолютно все врачи говорят, что везде всего не хватает. У меня есть огромное количество знакомых врачей и в Москве, и в Подмосковье, — никто не сказал, что у них чего-то не хватает. Наоборот, фотографии мне присылают, где они в костюмах, масках. Да, наверное, где-то медицинского оборудования не хватает, но я не согласен с тем, что это массовое явление.

В европейских странах в этом смысле гораздо хуже. У них не было ни аппаратов ИВЛ, ни защитных костюмов — люди в мусорных мешках стояли в своих больничных палатах.

На позитиве

— Олег, при ответе на каждый вопрос вы излучаете сплошной позитив. А какие-то проблемы вы видите? Или то, что у нас было неправильно сделано, например?

— Я не собираюсь никуда баллотироваться, поэтому могу спокойно говорить правду. Если бы здесь сидел какой-нибудь политик, он бы рассказывал: ой, там кого-то убили, тут безобразия творятся, здесь всё плохо и так далее. Лил бы бальзам на душу всем людям, которые с разными протестами выступают. А я говорю то, что есть на самом деле.

А есть следующее: по сравнению со всеми странами мира, за исключением Китая, мы справились с пандемией в десять раз лучше. Это доказывают:

статистика смертности,

количество заболевших на душу населения,

количество сделанных тестов,

количество коек,

общий порядок, который у нас соблюдается.

Возьмём "лучшую страну в мире", Америку. Посмотрите, что там творится с медициной, что происходит в больницах, на улицах и вообще везде. Посмотрите на Европу и другие страны. Мне знакомая японка вчера написала письмо. Её друзья жалуются на то, что в Японии они звонят в больницу и говорят: "У нас коронавирус", — им отвечают: "Сидите дома". Абсолютно такая же история у моих друзей в Германии, Швейцарии, Англии. Они все рассказывают одно и то же: заболели дети, взрослые, люди звонят в больницу, а к ним никто не приезжает, никто с ними не разговаривает. Хочешь — умирай у себя дома, а выживешь — молодец. Вот что происходит в Европе.

У нас по четыре раза тесты сдают. Я приехал 10 марта из Швейцарии, меня четыре раза заставили тест сдавать: приходили домой, всего меня полностью осмотрели — лишь бы не пропустить вирус. Каждого человека пасут. Если ты, не дай бог, заболел, позвонишь, тебя эвакуируют, всё сделают.

Где ещё, в какой стране мира это есть? Почему мы этим не гордимся? Почему мы всё время ищем какие-то язвы, недостатки? Вы меня просите найти плохое. Зачем мне искать плохое, когда я вижу, что мы самые лучшие в мире?

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова