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Автор Любовь Степушова

Профессор ВШЭ: никто не обещал предпринимателю личный самолёт

Общество

О важности точечной помощи правительства гражданам и о положении предпринимателей рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

Антагонизм власти и общества в России

Читайте начало интервью:

15 % — это не вся Москва

— Олег, вы говорите о повышении инфляции после выплат, но без них не обойтись. У населения сейчас денег нет вообще. Собянин говорит, что 80 % предприятий работает, но я езжу в транспорте и вижу, что загруженность метро и других транспортных артерий в Москве составляет 20 % от того, что было. Это говорит о том, что люди так и не вышли на работу. Рестораны, турбизнес — всё закрыто. Поэтому единовременные выплаты в размере одного-двух МРОТ я бы не считала деньгами, которые будут способствовать инфляции.

— Я вас уверяю, что экономисты умнее нас с вами, и они чётко считают, что и насколько будет способствовать инфляции. В той же самой Москве максимум 15 % занято в секторе гостеприимства, куда входят:

  • рестораны,
  • кафе,
  • гостиницы и тому подобное.

Частный сектор занимает в Москве 15 %. Если круг вашего общения входит в основном в частный сектор, то это не значит, что вся Москва без денег. Я, например, финансово не пострадал от коронавируса, мои знакомые тоже не пострадали никак: сколько было денег, столько и осталось. Огромное количество бизнесменов взяли кредиты, которыми они выплачивают зарплату, чтобы продержаться два месяца, и с ними тоже всё в порядке. Плюс им даны определённые льготы:

  • бизнесмены могут не платить 20%-ный налог в социальные фонды, который они раньше платили, при условии, что они не увольняют людей;
  • индивидуальные предприниматели, самозанятые и так далее освобождены от части налогов.

Вот это и есть та самая точечная помощь, которая вводится именно для того, чтобы она действительно работала.

Почему пособия нужны не всем

— Можно, конечно, заниматься популизмом: объявить завтра, как это в Америке сделал Трамп, что каждому выдаётся по тысяче долларов. Особенно на нашего человека это хорошо действует: тысяча долларов — это круто, сразу получить 70 тысяч рублей, да Трампа можно облизать после этого.

Только нужно помнить, что в Америке медицина платная и для того чтобы с коронавирусом полежать на аппарате ИВЛ, нужно заплатить 25-30 тысяч долларов за две недели. И та самая тысяча долларов никак человеку не поможет, это всё равно что мёртвому припарки.

А выглядит красиво: всем раздали деньги на карточку. Честно скажу, ума много не надо — раскидывать с вертолёта деньги.

Вернёмся к вопросу о домохозяйках.

  1. Во-первых, оказание помощи не закончено, и может быть, правительство по приказу Владимира Путина рассмотрит этот вопрос, и какие-то выплаты будут.
  2. Во-вторых, не нужно всех делать под одну гребёнку, потому что может оказаться, что огромное количество домохозяек — это жены вполне состоятельных людей, не явных богачей, а тех, которые могут себе позволить, чтобы жена не работала. Да, она домохозяйка, но деньги у них есть, и МРОТ в 5-13 тысяч им абсолютно никакой погоды не делает.

И если мы возьмём и всем пособие раздадим, то как раз будет инфляция, ведь увеличится количество денег в экономике. Поэтому нужно раздавать именно нуждающимся, многодетным, что сейчас и делается. Люди уже начали получать первые выплаты:

  • на детей, потому что многодетные семьи, как правило, нуждающиеся;
  • пособия старикам;
  • зарегистрированным на бирже труда увеличили пособие по безработице.

Это явно бедные люди, нуждающиеся в помощи, им как раз деньги дают.

Но предприниматели — это не самая первая у нас в стране категория людей, которая остро нуждается в помощи. То, что они самые горластые, это понятно, но вообще-то у нас есть старики, дети, больные, которые сами не зарабатывают, а предприниматели — это здоровые мужики, которые должны руки в ноги взять и работать, пахать. Ну, ничего, два месяца провальных у них получилось. Но кто им сказал, что, когда они станут предпринимателями, то будут на своём самолёте летать в Милан за шмотками и ездить на крутом автомобиле? А они не забыли, что предприниматель надеется сам на себя и что он рискует? Да, сейчас получилась такая ситуация, когда он оказался на дне.

Но если он два раза не упал и два раза не поднялся за жизнь — он не настоящий предприниматель.

Американский бизнесмен Илон Маск сколько раз разорялся и миллиарды был должен, а сейчас у него очередной триумф. Вот это предприниматель. А тот, кто ноет в социальных сетях типа "мне деньги не дали, пускай мне правительство даст, я тут самый нищий", пусть пойдёт об этом бабушке расскажет, которая действительно нищая.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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