Армия США использует MMO для обучения во время пандемии

Солдаты в Форт-Худе (Техас) используют игру от российской компании Gaijin Entertainment для тренировки и учений. В частности, активно в нее играют представители танковых войск. Благодаря такому решению солдаты могут как поддерживать готовность, так и развивать креативное мышление, видя технику с различных ракурсов камеры.

Общедоступная игра как тренажер: будущее уже здесь

В вооруженных силах Штатов зарегистрировано 4 912 случаев коронавирусной инфекции, в том числе два летальных. Так что тренироваться Пентагон рекомендует удаленно - и игра War Thunder стала прекрасным вариантом. Благодаря наличию как техники, так и пехоты, солдаты могут полноценно отрабатывать маневры, а также общаться в общем голосовом чате.

Типичная игровая сессия обычно начинается с инструктажа командиров, затем идет отработка различных действий. После солдаты делятся на команды и соревнуются между собой.

Игра дала солдатам ценную информацию, позволив немного иначе взглянуть на привычные действия. Например, экипаж танка Абрамс составляет в реальности 4 человека: командир, стрелок, заряжающий и мехвод. Но в игре каждый из них управляет собственным танком, что позволяет лучше понять механику работы машины. Так, заряжающий получает возможность увидеть картину боя целиком, тогда как в реальном танке он слишком занят работой со 120-мм пушкой, чтобы отвлекаться.

Также благодаря технике разнообразных исторических периодов солдаты имеют возможность сравнить ее, лучше понять общие принципы конструирования и придумать более креативные способы ведения боя.

Например, популярен у военных средний танк М2, который выпускался в районе 1930-х годов и устарел уже к моменту вступления США во Вторую мировую. Кроме того, танки в игре открываются в зависимости от успехов на поле боя, что дополнительно стимулирует военных лучше отрабатывать свои задачи.

Мнение военных: интересно и полезно

«В расположении частей конечно же есть современные тренажеры, максимально близкие к реальности, например, Тактический тренажер ближнего боя и усовершенствованные системы обучения стрельбе (AGTS). Но дело в том, что они, как и реальная техника, требуют совместной работы всего экипажа, что в условиях пандемии опасно.

В то же время практически у всех солдат есть игровая консоль или компьютер, на котором прекрасно запустится War Thunder. Так и было решено использовать эту игру для учений», - рассказывает капитан Скотт Кун.

«Мы используем схожие с реальными схемы обучения - структурированные брифинги, разработку учебных пособий. У игры по сравнению с реальными учениями есть очень большой плюс: она помогает всем членам экипажа максимально полно изучить общую картину боя.

Благодаря возможности переключать вид камеры можно понять, где на поле боя наиболее выгодная позиция, где наиболее интенсивен огонь. Мы получаем отличную обратную связь - солдаты не просто выполняют приказы командиров, но и после боя делятся своими идеями, мыслями. Также игра позволила совершить экскурс в историю танков в целом», - отмечают другие военные, работавшие с игрой.

Фото: topcor.ru

Источник:

https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a32369359/us-army-mmo-war-thunder/