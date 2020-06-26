Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Армия США использует MMO для обучения во время пандемии

Общество

Солдаты в Форт-Худе (Техас) используют игру от российской компании Gaijin Entertainment для тренировки и учений. В частности, активно в нее играют представители танковых войск. Благодаря такому решению солдаты могут как поддерживать готовность, так и развивать креативное мышление, видя технику с различных ракурсов камеры.

Общедоступная игра как тренажер: будущее уже здесь

В вооруженных силах Штатов зарегистрировано 4 912 случаев коронавирусной инфекции, в том числе два летальных. Так что тренироваться Пентагон рекомендует удаленно - и игра War Thunder стала прекрасным вариантом. Благодаря наличию как техники, так и пехоты, солдаты могут полноценно отрабатывать маневры, а также общаться в общем голосовом чате.

 Типичная игровая сессия обычно начинается с инструктажа командиров, затем идет отработка различных действий. После солдаты делятся на команды и соревнуются между собой.

Игра дала солдатам ценную информацию, позволив немного иначе взглянуть на привычные действия. Например, экипаж танка Абрамс составляет в реальности 4 человека: командир, стрелок, заряжающий и мехвод. Но в игре каждый из них управляет собственным танком, что позволяет лучше понять механику работы машины. Так, заряжающий получает возможность увидеть картину боя целиком, тогда как в реальном танке он слишком занят работой со 120-мм пушкой, чтобы отвлекаться.

Также благодаря технике разнообразных исторических периодов солдаты имеют возможность сравнить ее, лучше понять общие принципы конструирования и придумать более креативные способы ведения боя.

Например, популярен у военных средний танк М2, который выпускался в районе 1930-х годов и устарел уже к моменту вступления США во Вторую мировую. Кроме того, танки в игре открываются в зависимости от успехов на поле боя, что дополнительно стимулирует военных лучше отрабатывать свои задачи.

Мнение военных: интересно и полезно

«В расположении частей конечно же есть современные тренажеры, максимально близкие к реальности, например, Тактический тренажер ближнего боя и усовершенствованные системы обучения стрельбе (AGTS). Но дело в том, что они, как и реальная техника, требуют совместной работы всего экипажа, что в условиях пандемии опасно.

В то же время практически у всех солдат есть игровая консоль или компьютер, на котором прекрасно запустится War Thunder. Так и было решено использовать эту игру для учений», - рассказывает капитан Скотт Кун.

«Мы используем схожие с реальными схемы обучения - структурированные брифинги, разработку учебных пособий. У игры по сравнению с реальными учениями есть очень большой плюс: она помогает всем членам экипажа максимально полно изучить общую картину боя.

Благодаря возможности переключать вид камеры можно понять, где на поле боя наиболее выгодная позиция, где наиболее интенсивен огонь. Мы получаем отличную обратную связь - солдаты не просто выполняют приказы командиров, но и после боя делятся своими идеями, мыслями. Также игра позволила совершить экскурс в историю танков в целом», - отмечают другие военные, работавшие с игрой.

Фото: topcor.ru

Источник:

https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a32369359/us-army-mmo-war-thunder/

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Новости Все >
"Ливерпуль" оформил самый быстрый титул в истории английского футбола
Жители Владивостока смогут летать в Сочи и Крым
Президента Мексики феминистки обвиняют в сексизме
В Индии более сотни человек стали жертвами молний
Мариас: Статья Путина о Второй мировой касается не только историков
ВОЗ: ситуация с коронавирусом в Европе резко обострилась
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Япония выразила недовольство геологоразведкой России в Охотском море
Минздрав перенес принятие новых правил медосвидетельствования водителей
Из Бостона с пометкой "срочно": как уничтожить COVID за 25 секунд
Последние материалы
Жители Владивостока смогут летать в Сочи и Крым
В Индии более сотни человек стали жертвами молний
Президента Мексики феминистки обвиняют в сексизме
Блогер Янгмаша: надо приучать себя к регулярности
Мариас: Статья Путина о Второй мировой касается не только историков
ВОЗ: ситуация с коронавирусом в Европе резко обострилась
Армия США использует MMO для обучения во время пандемии
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Япония выразила недовольство геологоразведкой России в Охотском море
Минздрав перенес принятие новых правил медосвидетельствования водителей
Популярное
Происшествия
Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом

Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.

Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Новости спорта
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Бывший СССР
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Происшествия
СМИ сообщают о предотвращенной ФСБ диверсии на параде Победы
Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова Наталия Красовская Наши виртуальные друзья: как спастись от самообмана Наталия Красовская
Комментарии
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
СМИ сообщают о предотвращенной ФСБ диверсии на параде Победы
Россия поставит Сербии партию танков Т-72Б3
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме
Тату-мастер Марья Тюрпеко: "Я не люблю стереотипы"
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
От сдачи ЕГЭ отказались почти 10% заявителей
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
Путин не исключил вероятность того, что будет участвовать в выборах
Путин не исключил вероятность того, что будет участвовать в выборах
Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме
Человечество хочет сделать 2020 год еще тяжелее?
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Путин допустил, что будет баллотироваться на пост президента
Путин допустил, что будет баллотироваться на пост президента
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ