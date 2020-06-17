Треугольники против прямоугольников: как лучше нарезать бутерброд

Из-за пандемии коронавируса любители посидеть в Интернете вспомнили о нескольких давних вопросах, один из которых заключается в оптимальной форме бутерброда. Пользователь Твиттера @mikaelftme "запустил" обсуждение еще в апреле, и внезапно к решению задачи подключились математики, физики и специалисты-инженеры. Итак, какая же форма бутерброда оптимальна?

Квадратные (прямоугольные) бутерброды

Наиболее популярный в нашей стране формат нарезки нашел своих поклонников и в Штатах. Давайте посмотрим на этот формат с точки зрения геометрии.

Итак, мы режем стандартную буханку хлеба и получаем квадратный кусок, затем "оснащаем" его колбасой, сыром и прочим. Если делить такой кусок на части, которые примерно равны площади нашего укуса, то выходит, что нам нужно примерно 6 укусов на половинку и 12 на целый бутерброд.

Теперь классифицируем полученные части по степени удовольствия:

2 "идеальных" укуса без корки из середины;

6 "средних" укусов с коркой с одной стороны;

4 "плохих" укуса с угловой коркой с двух сторон.

Теперь давайте произведем простой расчет, присвоив каждому укусу число, обозначающее его "ценность". "Идеальный" укус оценим как 3, "средний" как 2 и "плохой" как 1. Получим: (3 + (3×2) + (2×1)) ÷ 6 = 1,83.

Треугольные бутерброды

Классический вариант, в нашей стране не столь популярный, но в западных странах являющийся стандартом как домашних, так и магазинных бутербродов и сэндвичей.

Давайте произведем такой же подсчет для треугольного бутерброда:

2 "идеальных" укуса без корки из середины;

4 "средних" укуса с коркой с одной стороны;

2 "плохих" укуса с угловой коркой с двух сторон.

Итоговый показатель составит (3 + (2×2) + (1×1)) ÷ 4 = 2,00.

Интересно, что два "средних" укуса треугольника должны быть менее приятными на вкус из-за большего количества корки.

Мнение пользователей: треугольники вкуснее

Для проверки гипотезы журналисты сайта popularmechanics. com провели опрос и установили, что треугольные бутерброды мало того, что вкуснее "математически", так еще и у пользователей более популярны: именно такую форму выбрали 75% проголосовавших.

В комментариях пользователи делились мнением, почему же именно треугольная форма в Штатах популярнее. Сошлись на том, что она позволяет лучше всего сохранить все компоненты бутерброда при приготовлении сэндвичей и отлично смотрится на снимках для Инстаграмма.

Кулинарные "стилисты", в частности, Лиза Болтнон, фуд-блогер, автор портала о еде и эстетике еды foodbloggersofcanada.com, отмечает, что треугольная форма позволяет подчеркнуть хлеб, особенно если это необычный сорт с красивой корочкой.

Фото: attuale. ru