Из-за пандемии коронавируса любители посидеть в Интернете вспомнили о нескольких давних вопросах, один из которых заключается в оптимальной форме бутерброда. Пользователь Твиттера @mikaelftme "запустил" обсуждение еще в апреле, и внезапно к решению задачи подключились математики, физики и специалисты-инженеры. Итак, какая же форма бутерброда оптимальна?
Наиболее популярный в нашей стране формат нарезки нашел своих поклонников и в Штатах. Давайте посмотрим на этот формат с точки зрения геометрии.
Итак, мы режем стандартную буханку хлеба и получаем квадратный кусок, затем "оснащаем" его колбасой, сыром и прочим. Если делить такой кусок на части, которые примерно равны площади нашего укуса, то выходит, что нам нужно примерно 6 укусов на половинку и 12 на целый бутерброд.
Теперь классифицируем полученные части по степени удовольствия:
Теперь давайте произведем простой расчет, присвоив каждому укусу число, обозначающее его "ценность". "Идеальный" укус оценим как 3, "средний" как 2 и "плохой" как 1. Получим: (3 + (3×2) + (2×1)) ÷ 6 = 1,83.
Классический вариант, в нашей стране не столь популярный, но в западных странах являющийся стандартом как домашних, так и магазинных бутербродов и сэндвичей.
Давайте произведем такой же подсчет для треугольного бутерброда:
Итоговый показатель составит (3 + (2×2) + (1×1)) ÷ 4 = 2,00.
Интересно, что два "средних" укуса треугольника должны быть менее приятными на вкус из-за большего количества корки.
Для проверки гипотезы журналисты сайта popularmechanics. com провели опрос и установили, что треугольные бутерброды мало того, что вкуснее "математически", так еще и у пользователей более популярны: именно такую форму выбрали 75% проголосовавших.
В комментариях пользователи делились мнением, почему же именно треугольная форма в Штатах популярнее. Сошлись на том, что она позволяет лучше всего сохранить все компоненты бутерброда при приготовлении сэндвичей и отлично смотрится на снимках для Инстаграмма.
Кулинарные "стилисты", в частности, Лиза Болтнон, фуд-блогер, автор портала о еде и эстетике еды foodbloggersofcanada.com, отмечает, что треугольная форма позволяет подчеркнуть хлеб, особенно если это необычный сорт с красивой корочкой.
Фото: attuale. ru
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