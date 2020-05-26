Эксперт развенчивает мифы про чай

Постоянно человечество узнает нечто новое про продукты и напитки, которые регулярно потребляет. И вот недавно исследователи порадовали известием, что черный чай помогает уменьшить висцеральный жир. Не зря год назад Генеральная ассамблея ООН объявила 21 мая Международным днём чая. О пользе чая рассказал "Правде.Ру" гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе Рамаз Чантурия.

Рамаз Чантурия как представитель России имел непосредственное отношение к объявлению Международного дня чая. В разных странах, говорит эксперт, дни чая отмечали по своим календарям, но после того, как страны-производители и потребители чая провели эту инициативу через ООН, это день стал официальным праздником.

Всё, что вы хотите узнать про чай, но боитесь спросить

В России сформировалась своя чайная культура. При этом мы достаточно много дали мировой чайной культуре:

самовар;

чай с лимоном;

чай с вареньем;

чай вприкуску;

подстаканник.

"Мы серьезно обогатили мировую чайную культуру. Чай активно вошел в нашу жизнь благодаря тому, что он обладает большим количеством ценных и полезных свойств. Витамины, минералы, аминокислоты и много всего. Практически всё, что содержит чай, имеет исключительно положительные свойства для человеческого организма. Не в последнюю очередь мы любим чай за создание атмосферы уюта. Этот напиток формирует иное отношение к жизни — спокойное, мудрое, дружелюбное. Всё, что связано с классическими ценностями, связано с чаем", — убежден Рамаз Чантурия.

Миф про японский чай матча

Матча — японский продукт. Это те же чайные листья, определенным образом переработанные и особым образом завариваемые. В основе лежит тот же самый чайный листочек, который имеет исключительно положительные свойства. Никаких отрицательных свойств у чая матча и других напитков на основе чайного растения не существует, считает эксперт.

"Если обратиться к статистике, то вы увидите, что сейчас потребление чая выросло. Во-первых, это очень хороший продукт для укрепления иммунитета. Не случайно мы, когда заболеваем, пьем чай с мёдом, вареньем и лимоном, совмещая вкус, который чай создает, и профилактический эффект. С людьми, с которыми мы живем, мы обычно видимся редко, а тут вдруг все сели по домам. Дети, старшее поколение — все друг друга видят почти круглые сутки. Напряжение очень возросло, и требуется гармония. Чаепитие создает тот уют, который необходим семьям, помимо того, что это хорошая профилактика и укрепление иммунитета", — такую рекомендацию дает Рамаз Чантурия.

Чаи разные важны, чаи разные нужны

Эксперт поддерживает тех поклонников этого напитка, которые смешивают различные сорта чая и создают купаж.

"Сейчас наступило такое время, когда вы можете поэкспериментировать от души, создавая разные смеси с необычными оттенками вкуса и аромата. Покупайте разные чаи! Можно смешивать черный с зеленым. Один из самых дорогих чаев в мире Дарджилинг, выращенный в одноименном регионе на севере Индии, высоко в горах. Чай, который растет в этом местечке, очень ценится благодаря тому, что чайные листья, переработанные на высоте порядке 2000 метров над уровнем моря, ввиду разного кислородного баланса не полностью ферментируются и не полностью приобретают чёрный цвет. Этот чай ценен и известен тем, что он частично ферментирован, то есть есть и чёрные чаинки, и зелёные. Создавайте разные купажи: больше чёрного, чуть меньше зелёного. Именно этим, кстати, и ценен чай, что его можно смешивать. Иногда нужно пить чистым, иногда можно смешивать и создавать совершенно уникальные вкусовые композиции", — советует Рамаз Чантурия.

Эксперт отметил, что чай поможет и похудеть. Например, зеленый чай способствует выведению жидкости. Поскольку этот напиток очень хороший терморегулятор, то Рамаз Чантурия рекомендует пить в жару горячий зеленый чай, чтобы сбалансировать внутреннюю температуру тела и внешнюю температуру. Человек будет меньше потеть, соответственно, меньше испытывать жажду.

Гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе напомнил нашим читателям про антибактериальные свойства чая. В частности, чайной заваркой можно промывать глаза, если там возникает какое-то воспаление. Зелёный чай оказывает лечебный эффект при расстройстве желудка.