Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Настольные игры, которые понравятся всей семье

Общество » Семья

Режим самоизоляции, вынужденные отпуска, удаленная учеба и работа — мир меняется, и одним из последствий этих изменений становится "сбор" всей семьи дома. Чем заняться вне работы или учебы? Конечно же, попробовать сыграть в настольные игры. Мы специально собрали игры, которые понравятся как детям, так и их родителям: и никаких "Монополий", домино или шахмат.

"Гипер-6"

Цена: ~ 500 рублей

О чем: игра про космос на логику и счет в уме

Вы — командующий флотом, и ваша задача — провести его к месту перехода к решающей битве. Но вот незадача — два вражеских флота заняты тем же! Кто первым сумеет привести флот и выиграть сражение?

"Гипер-6" — одна из тех игр, которые "работают на воображении". Игровой набор минимален: ткань с нанесенной картой и кубики. Кубики изображают корабли, которые и нужно двигать по определенным правилам.

За простой в освоении механикой и скромным содержимым коробки стоит множество путей победы. Ключевой навык, нужный игрокам — умение быстро считать, но при этом изрядная доля побед одерживается благодаря везению.

Игра будет интересна всей семье: она простая в освоении, но переигрывается бесконечное количество раз без потери интереса. Заодно освежите навыки быстрого счета. Единственный минус — максимум в битве смогут сойтись 3 игрока.

Имаджинариум

Цена: ~ 1500 рублей

О чем: игра с картами на ассоциации

Правила игры очень просты: все получают набор карт, затем кто-нибудь выбирает карту и загадывает ассоциацию, которая с ней связана. Другие игроки выбирают их своих карт те, которые с этой ассоциацией связаны. Затем все карты кладутся на стол рубашкой вверх, перемешиваются, открываются — и нужно угадать, какая карта была загадана изначально. За верные ответы игроки получают очки и двигают фишки по специальному полю, стремясь к победе.

Игра максимально простая, но очень веселая — и позволяет лучше понять ход мыслей других людей. Среди семейных игр это бесспорный хит: играть могут до 7 человек, к базовому набору есть множество дополнений, а качество карт позволит игре прожить долго даже при активном использовании. Единственный минус — дороговизна: "базовая" коробка стоит от 1500 рублей, но на крупных сайтах вроде "Ozon" именно на эту игру часто есть скидки.

Не спугни пингвина

Цена: от 1000 рублей

О чем: спасаем пингвина на льдине

Самая простая игра в подборке, но играют в нее с 3 лет и до глубокой старости с неизменным удовольствием. Суть проста: на поле, собранном из блоков-шестигранников, стоит пингвин. Задача игрока — аккуратно выбивать блоки, не давая пингвину упасть. Усложняет дело "вертушка", которая каждый ход показывает, какие именно блоки надо выбивать.

Игра рассчитана максимум на 4 игрока, но партии обычно очень короткие, так что играть можно и в большой компании.

Фото: starylev.com.ua

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы досуг отдых настольные игры
Новости Все >
Ивана Кипрухина назначили начальником управления по туризму в Карелии
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Финал Кубка Англии состоится 1 августа
Депутата Сергея Митрохина задержали в центре Москвы
Двое мужчин пойдут под суд в Удмуртии за разбой и двойное убийство
98% бюджетных медучреждений подключены к системе маркировки лекарств
Министр экономики Бурятии извинилась за эмоциональное высказывание
Рестарт чемпионата Испании состоится через две недели
Мир может потерять больше 300 миллионов рабочих мест
"Почта России" будет заниматься доставкой лекарственных препаратов
Последние материалы
Финал Кубка Англии состоится 1 августа
Депутата Сергея Митрохина задержали в центре Москвы
Беспроводная революция: чем хорош 5G
Двое мужчин пойдут под суд в Удмуртии за разбой и двойное убийство
98% бюджетных медучреждений подключены к системе маркировки лекарств
Настольные игры, которые понравятся всей семье
Министр экономики Бурятии извинилась за эмоциональное высказывание
Рестарт чемпионата Испании состоится через две недели
Мир может потерять больше 300 миллионов рабочих мест
"Почта России" будет заниматься доставкой лекарственных препаратов
Популярное
Российский шоу-бизнес
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.

Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Российский шоу-бизнес
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Здоровье
Россиян предостерегли от работы на даче после самоизоляции
Василий Амирджанов Москва откроется для прогулок строгого режима Василий Амирджанов Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Самые неудачные рекламные ролики года
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
США продолжат учебные ядерные бомбардировки России?
Онищенко призвал надевать маску до выхода из квартиры
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Ученые: муравьи вовсе не трудяги. У них можно поучиться лени
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
ООН прозрел: на Украине творится беспредел
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за хакерской атаки на бундестаг
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Соловьев обозвал Познера "промокашкой"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ