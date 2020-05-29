Режим самоизоляции, вынужденные отпуска, удаленная учеба и работа — мир меняется, и одним из последствий этих изменений становится "сбор" всей семьи дома. Чем заняться вне работы или учебы? Конечно же, попробовать сыграть в настольные игры. Мы специально собрали игры, которые понравятся как детям, так и их родителям: и никаких "Монополий", домино или шахмат.
Цена: ~ 500 рублей
О чем: игра про космос на логику и счет в уме
Вы — командующий флотом, и ваша задача — провести его к месту перехода к решающей битве. Но вот незадача — два вражеских флота заняты тем же! Кто первым сумеет привести флот и выиграть сражение?
"Гипер-6" — одна из тех игр, которые "работают на воображении". Игровой набор минимален: ткань с нанесенной картой и кубики. Кубики изображают корабли, которые и нужно двигать по определенным правилам.
За простой в освоении механикой и скромным содержимым коробки стоит множество путей победы. Ключевой навык, нужный игрокам — умение быстро считать, но при этом изрядная доля побед одерживается благодаря везению.
Игра будет интересна всей семье: она простая в освоении, но переигрывается бесконечное количество раз без потери интереса. Заодно освежите навыки быстрого счета. Единственный минус — максимум в битве смогут сойтись 3 игрока.
Цена: ~ 1500 рублей
О чем: игра с картами на ассоциации
Правила игры очень просты: все получают набор карт, затем кто-нибудь выбирает карту и загадывает ассоциацию, которая с ней связана. Другие игроки выбирают их своих карт те, которые с этой ассоциацией связаны. Затем все карты кладутся на стол рубашкой вверх, перемешиваются, открываются — и нужно угадать, какая карта была загадана изначально. За верные ответы игроки получают очки и двигают фишки по специальному полю, стремясь к победе.
Игра максимально простая, но очень веселая — и позволяет лучше понять ход мыслей других людей. Среди семейных игр это бесспорный хит: играть могут до 7 человек, к базовому набору есть множество дополнений, а качество карт позволит игре прожить долго даже при активном использовании. Единственный минус — дороговизна: "базовая" коробка стоит от 1500 рублей, но на крупных сайтах вроде "Ozon" именно на эту игру часто есть скидки.
Цена: от 1000 рублей
О чем: спасаем пингвина на льдине
Самая простая игра в подборке, но играют в нее с 3 лет и до глубокой старости с неизменным удовольствием. Суть проста: на поле, собранном из блоков-шестигранников, стоит пингвин. Задача игрока — аккуратно выбивать блоки, не давая пингвину упасть. Усложняет дело "вертушка", которая каждый ход показывает, какие именно блоки надо выбивать.
Игра рассчитана максимум на 4 игрока, но партии обычно очень короткие, так что играть можно и в большой компании.
Фото: starylev.com.ua
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