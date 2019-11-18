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Березы у могилы: казахскому султану Ораз-Мухаммеду поставили мемориальную плиту на Рязанщине

Общество

Казахский султан, потомок знаменитого Чингиз-хана, правитель Касимовского ханства, русский военачальник и государственный деятель. Все это относится к одному человеку — Ораз-Мухаммеду Онданулы.

История Касимовского ханства, насчитывающая около 230 лет (с середины XV века до 1681 года), до сих пор является предметом споров многих исследователей. Нет единого мнения, как по поводу причин его возникновения, так в оценке роли его правителей в становлении Московского государства. Например, до сих пор идут ожесточенные споры — почему царь Иван Грозный одного из касимовских ханов, Симеона Бекбулатовича, временно посадил на свой трон и лично оказывал ему царские почести?

Тем больший интерес вызывают попытки историков создать единую, непротиворечивую картину минувших дней этого во многом уникального "государства в государстве". Посольство Республики Казахстан в России по инициативе Чрезвычайного и Полномочного Посла Имангали Тасмагамбетова приняло активное участие в этой работе, имеющей большое значение не только для осмысления общего прошлого наших стран, но и для развития многосторонних отношений в будущем.

15 ноября в Касимове, ныне городе Рязанской области, когда-то бывшим столицей Касимовского ханства и резиденцией его правителей, была установлена мемориальная плита, посвященная хану Ораз-Мухаммеду Онданулы. Он по происхождению — казахский султан из старшей ветви Чингисидов, потомок старшего сына Чингис-хана, Джучи. Это обстоятельство оказалось для казахстанских историков чрезвычайно важным — они бережно собирают и анализируют все, что помогает развивать историческую науку Казахстана.

Мемориальная плита была установлена на Старом татарском кладбище, где в Смутное время ногайский князь Петр Урусов захоронил своего друга Ораз-Мухаммеда, трагически погибшего в Калуге от рук сторонников Лжедмитрия II, заподозрившего хана в измене. Урусов же в отместку и зарубил Лжедмитрия II, чем значительно сократил число сомнительных претендентов на Московское царство, приблизив окончание Смутного времени. Таким образом, даже смерть Ораз-Мухаммеда косвенно явилась предзнаменованием конца Смуты, началом новой эпохи в России — воцарения династии Романовых.

Березы у могилы: казахскому султану Ораз-Мухаммеду поставили мемориальную плиту на Рязанщине. 404711.jpeg

На лаконичном трехметровом памятном знаке из природного коричневого гранита, увенчанным стилизованным куполом мечети, выгравированы надписи "Ораз-Мухаммед Онданулы, 1573-1610. Казахский султан, правитель Касимовского ханства" на двух языках — русском и казахском. Сама идея установить такой памятник на месте захоронения Ораз-Мухаммеда была предложена Имангали Тасмагамбетовым и поддержана Николаем Любимовым, губернатором Рязанской области, в древней истории игравшей роль южных рубежей Русского государства на границе с Великой степью.

Служба Ораз-Мухаммеда Московскому царству началась в юности — он принимал участие в войне со шведами и в походе на Крымское ханство, где показал себя с лучшей стороны. Видимо, потому и был в 1600 году пожалован царем Борисом Годуновым касимовским троном. Подробности венчания Ораз-Мухаммеда на правление сохранились в истории. В Смутное время, когда все кандидатуры на Московский престол были более, чем сомнительны, Ораз-Мухаммед пытался защитить интересы своих подданных (среди которых были и татары, и русские), выбирая, кого поддержать в притязаниях. Прав ли он был в своем выборе, стоившем ему жизни? Он был человеком своего времени, и нам трудно судить его поступки с позиций времени нынешнего. Надо научиться понимать Историю и ее деятелей.

На церемонии открытия памятника Имангали Тасмагамбетов сказал: "Этот памятник посвящен не только исторической личности Ораз-Мухаммеда, но и целой эпохе становления истинно братских отношений между нашими великими народами. Пусть его имя озарится светом нашей благодатной памяти". "Участвуя во многих значимых событиях Смуты, Ораз-Мухаммед не просто оставил глубокий след в русской летописи, он славными делами проложил для казахов дорогу в дружественную Россию, по которой позднее следовали целые поколения прогрессивных личностей: Чокан Валиханов, Абай Кунанбаев, Салык Бабаджанов, Алихан Букейханов и другие", — подчеркнул глава казахстанской дипмиссии.

Имам Московской соборной мечети Марат хазрат Аршабаев передал приветственные слова от имени Главы Совета муфтиев РФ Равиля хазрата Гайнутдина и прочитал молитву в память об ушедших.

Надо отметить, что накануне, 14 ноября, в Посольстве Казахстана прошла международная конференция "Роль Ораз-Мухаммед Онданулы в современной истории". Одним из ее участников был Юрий Московский, историк, преподаватель Московского государственного педагогического университета, вице-президент Фонда истории русских географических открытий, директор проектов Фонда "Добрососедство".

Юрий Московский рассказал "Правде.ру":"Конференция интересна тем, что мы вспоминаем весьма значимую историческую личность — Ораз-Мухаммеда. Связи между Великой степью и Русской землей никогда не прерывались, к нам оттуда приходили не только военачальники, но и простые люди. Люди, которые здесь жили, вносили свой вклад в общее развитие, в исторические события. Мы должны помнить о наших давних исторических связях, без относительно того, как в тот или иной период времени называлась та или иная территория. Мы всегда вносили большой вклад в развитие общей истории, чаще всего взаимно обогащая друг друга".

"Память о правителе Касимовского ханства Ораз-Мухаммеде навсегда останется в сердцах казахов и русских, — подытожил события 14-15 ноября Имангали Тасмагамбетов. — Это важная часть общей истории, основы для добрососедских отношений между нашими народами".

Алла Бурцева

Фото Владимира Савельева

Темы касимов казахский султан рязанская область мемориальная плита ораз-мухаммед онданулы
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Общество
Березы у могилы: казахскому султану Ораз-Мухаммеду поставили мемориальную плиту на Рязанщине
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