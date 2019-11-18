Лосино-Петровский стал кузницей криминальных кадров

Таинственная история с арестом, побегом и международным розыском мэра-ударника Андрея Вихарева (он же Асфан, он же Аслан) заставляет наряду с разорёнными им Истрой и Волоколамском вспомнить ещё один некогда тихий подмосковный город, а ныне округ — Лосино-Петровский. Ведь именно там "эффективный менеджер", строитель-авантюрист, воровал из местного бюджета миллионы рублей, оттачивал мастерство муниципального "управления" и ковал свою команду. Задержания его подельников И. Вишкаревой, В. Белякова, А. Деньгина и арест председателя теризбиркома Лосино-Петровского О. Летунова окончательно сделали округ кузницей криминальных кадров.

Начиная с Вихарева, Лосино-Петровскому категорически перестало везти с руководством: как ни назначат нового главу — так вскоре оказывается, что тот уголовник. Сам "шеф" в бегах. Пришедший следом Олег Фетюков, друг и бизнес-партнер Вихарева, был арестован вскоре после своей пышной инаугурации — ему инкриминируют миллионные взятки.

Свеженазначенный на скользкое мэрское место Иван Курданин пока держится, но и его появление многие связывают с протекцией Вихарева. Не мог же чиновник-бизнесмен оставить без присмотра своё налаженное на Лосино-Петровской земле дело. Мальчик с незамутнённым прошлым — идеальный преемник.

Биографии Курданина в открытом доступе нет, интернет настаивает, что он — просто футболист, недавно закончивший свою карьеру во второразрядных клубах Самарской области. И вдруг, без стажа и опыта — целый глава округа. Даже неожиданно бдительная прокуратура Щёлковского района в лице старшего помощника прокурора Н. Бухтеевой выступила против назначения футболиста главой за несоответствие требованиям к должности. Однако кто теперь слушает ту прокуратуру? Зампред Правительства МО М. Кузнецов однозначно дал понять и прокуратуре, и депутатам: Курданин должен стать Главой, несмотря ни на что. И он им стал. Ай да Вихарев, силён! Подчиняет своим интересам высокопоставленных чиновников, поглощает всё новые лакомые куски Подмосковья, перед ним бессильны оковы и решётки. Гуддини, да и только!

Что же касается Курданина, то пока по итогам своего недолгого сидения в главном кресле Лосино-Петровского он выглядит лишь прикрышкой для продолжающихся дел его предшественников-уголовников. Главным исполнителем инвестиционных проектов так и остался "авторитетный" Гога — тот самый Георг Агекян, известный "деньгодатель", владелец строительного холдинга "Гранд" с многочисленными "дочками", который прославился разнообразной грязью, в том числе уличной "разборкой" со стрельбой с первым замом администрации Фрязино.

Результат дружбы Курданина с Гогой — окончательный крах программы переселения из ветхого жилья и порушенные судьбы сотен обманутых этой парочкой семей.

Позорно выглядит и ситуация с многодетными. Недавно 180 семей с помпой были "осчастливлены" участками близ деревни Митянино: бурелом, болота, запущенные вырубки, отсутствие коммуникаций; вдобавок на многострадальные участки местные организации приохотились сбрасывать мусор, из-за чего земля для многодетных на глазах превращается в окружную свалку. Новое руководство Лосино-Петровского динамит брошенных на произвол судьбы людей, г-на Курданина они не волнуют.

Как не волнует и то, что несмотря на финансирование из областных фондов, хронически не удаётся достроить детский сад на улице Октябрьской. Возникает вопрос: где деньги, Вань?

И почему глава спокойно смотрит на приватизированные очистные сооружения, "прелесть" от эффективной работы которых тысячи жителей обоняют ежедневно?

Вместо решения всех этих проблем новый градоначальник только и пиарится в социальных сетях: вручает призы и подарки, тестирует бассейны, с важным видом сидит на пустопорожних совещаниях. Жаль, что не попадают на его позитивные странички новости вроде той, как в столовой школы №2 Лосино-Петровского в супчике для детей обнаружились вполне себе позитивные черви.

Олицетворять своим видом молодость и здоровье — дело хорошее, но фоточки и бодрые отчётики — не то, чем будет сыт простой люд, оказавшийся в заложниках у очередного "перелётного" градоначальника. При том, что тот больше похож на персонажа мультфильма, которым жителей тщатся занять, пока на заднем плане идёт налаженная теневая работа.

В чью же пользу она идёт? И как трактовать нежную дружбу Курданина с местным депутатом Давыдовым, в блог которого наш глава-футболист смотрится, как в зеркало: всё те же любования, восхищения его профессионализмом (?!), звонкие речёвки про светлое будущее. Ну и пусть Давыдов славен тем, что судился с Правительством Московской области и страстно увлечён продвижением ресурса Навального РосЖКХ. Ох, как это "приятно" кураторам из области!

Не замечать бардака в округе не могут уже сами подмосковные власти. Во многом благодаря усилиям нового главы в областном рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления Лосино-Петровский скатился с 13-го аж на 45-е место.

Вероятно, управленческий век главы-футболиста будет недолог. Главная интрига — кто же придёт вместо него? Хотелось бы, чтобы это был дзюдоист. Спокойнее как-то. Да и привычнее.