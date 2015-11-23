24 ноября: День моржа, колючая проволока и самбо

День моржа

Фотоархив Pravda. Ru

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Православный календарь

День преподобного Феодора Студита, исповедника (умер в 826 году).

Народный календарь

Фёдор. Фёдор Студит. Мороз Фёдор. "Со дня Фёдора Студита станет холодно и сердито". "Фёдор Студит землю студит, морозит".

"Фёдор не Федора (24 сентября): знобит без разбора". Обычно снежный день. "На Студита стужа — что ни день лютей да хуже". Если день теплый — зима будет теплая, холодный — зима холодная. С Фёдора Студеного начинает студить и морозить. С Федора-Студита зима сердита. Федоровы ветры голодным волком воют.

Именинники: Викентий, Виктор, Максим, Степанида, Степан, Стефан и Фёдор.

События

24 ноября 1615 года — свадьба короля Франции Людовика XIII и дочери испанского короля Филиппа III Анны Австрийской. Супругам было по 14 лет.

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24 ноября 1859 года издан первый тираж книги Чарльза Дарвина "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь".

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24 ноября 1874 года американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку. XX век вызывает прочную ассоциацию колючей проволоки с войнами, концлагерями, зонами. А носило изобретение сугубо мирный характер: с помощью проволоки фермеры огораживали свои участки, что не позволяло уходить их скоту, как и вторгаться на их наделы чужим стадам. Это изобретение помогло развитию пастбищного скотоводства на Великих Равнинах и фактически стало первопричиной конца эры ковбоев.

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24 ноября 1905 года. В предыдущий день в Севастополе состоялась мощная демонстрация матросов и солдат. Попытка командующего флотом спровоцировать расстрел моряков привела к стихийному восстанию, которое в этот день охватило свыше 2000 матросов флотской дивизии, рабочих адмиралтейства, часть солдат 49-го Брестского пехотного полка. На следующий день к восставшим присоединились матросы крейсера "Очаков".

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24 ноября 1963 года Джек Руби смертельно ранил задержанного по подозрению в убийстве президента Кеннеди Ли Харви Освальда. Следствие оказалось у разбитого корыта. Свидетелями преступления оказались не только охрана и присутствовавшие на месте события люди, но и многие телезрители.

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24 ноября 1972 года. Ноябрь — знаменательный месяц в развитии борьбы самбо. 16 ноября 1938 года, считающееся днем рождения самбо, был издан приказ "О развитии борьбы вольного стиля" (так тогда его называли), через год в ноябре был проведен первый чемпионат СССР, а 24-26 ноября 1972 года в Риге во Дворце спорта "Даугава" прошел первый открытый чемпионат Европы по самбо.

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24 ноября 1993 года "Пребывающий на Земле Живой Бог Мария Дэви Христос" (а также "Матерь Мира", в миру просто Мария Цвигун, в прошлом выпускница журфака и инструктор райкома комсомола), лидер религиозного объединения "Белое Братство" предсказала на этот день конец света и призвала всех членов секты приехать в Киев для его торжественной встречи. Встреча не удалась из-за неявки конца.

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Дни рождения

24 ноября 1730 года родился Александр Суворов, генералиссимус.

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24 ноября 1872 года родился Георгий Чичерин, дипломат, нарком иностранных дел.

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24 ноября 1934 года родился Виктор Сергачёв, актер театра и кино.

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24 ноября 1934 года родился Альфред Шнитке, композитор.

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24 ноября 1941 года родился Александр Масляков, вот уже более полувека бессменный ведущий телевизионной игры КВН.

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24 ноября 1954 года родился Эмир Кустурица (Emir Kusturica), югославский (сербский) кинорежиссер, актер и музыкант.

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Чудеса в решете

24 ноября 1960 года родился Армен Григорян, лидер группы "Крематорий".

Скорбные даты

24 ноября 1916 года умер Хайрем Стивенс Максим, американский конструктор оружия. Его пулемет стал едва ли не главным оружием войск в годы Гражданской войны в послереволюционной России.

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24 ноября 1963 года умер Ли Харви Освальд, предполагаемый убийца президента Кеннеди.

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24 ноября 1973 года скончался Николай Камов, конструктор вертолетов.

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24 ноября 1991 года умер Фредди Меркьюри (Фарух Балсара), солист английской группы Queen.

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24 ноября 2002 года скончался Михаил Девятаев, летчик, Герой Советского Союза, совершивший уникальный побег из плена на вражеском самолете.

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24 ноября 2004 года умер Артур Хейли (Arthur Hailey), писатель ("Аэропорт", "Отель"). Автор 11 романов родился в Англии, во 2-ю мировую войну служил в королевских ВВС, в 1947 году иммигрировал в Канаду, получил там гражданство, но наряду с канадским сохранил и британский паспорт.

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24 ноября 2014 года скончался Виктор Тихонов, хоккейный наставник ("Динамо" Р, ЦСКА, сборная СССР), заслуженный тренер СССР. Сам 4-кратный чемпион СССР, он состоялся как специалист во главе рижского "Динамо", а потом привел сборную СССР к 3 трем титулам чемпиона Олимпийских игр и 8 победам на чемпионатах мира. Все звезды последнего поколения сборной СССР выросли и стали таковыми под его руководством, в каких бы грехах они потом ни обвиняли своего наставника.

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