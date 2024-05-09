"Бу-бу-бу": Ида Галич раскрыла забавную историю о своем таинственном бойфренде

Ида Галич рассказала о своем загадочном возлюбленном

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич недавно отметила свой день рождения и поделилась в соцсетях, что чувствует себя счастливой как в карьере, так и в личной жизни. Несмотря на то, что она предпочитает не афишировать свой роман и считает, что "счастье любит тишину", Ида все же рассказала забавную историю о своем возлюбленном.

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Она назвала его "Бу-бу-бу" за привычку утром бурчать, пока не позавтракает. Галич призналась, что всегда принимает эту черту и старается не тревожить его в это время. Однако однажды он уснул днем, и все повторилось заново, заставив ее пройти через "цикл бу-бу-бу" второй раз за день.