Митрофанов сравнил рейтинги матчей Кубка России и Лиги Чемпионов у российских зрителей

Митрофанов уверен, что россиянам интереснее Кубок России, чем Лига Чемпионов

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выразил свою радость от того, что российские болельщики с большим интересом следят за матчами внутреннего первенства и Фонбет Кубка страны, чем за играми Лиги чемпионов.

Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Он подчеркнул, что важно, чтобы как можно больше людей просматривали матчи Кубка. По статистике, на которую сослался Митрофанов, даже если идут матчи Кубка в то же время, когда проходят игры Лиги чемпионов, российские соревнования все равно показывают более высокие рейтинги.

Это объясняется тем, что российские клубы в данный момент не участвуют в европейских турнирах.

"Рейтинги Кубка и чемпионата выше, чем у европейских соревнований, в том числе и потому, что наши клубы сейчас там не участвуют", — отметил Митрофанов, которого цитирует "РИА Новости Спорт".

С конца февраля 2022 года как сборные России, так и все российские команды были отстранены от международных турниров ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. В связи с этим сборная России проводит только товарищеские матчи, а российские клубы не допущены до Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.