Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис высказал своё мнение относительно претендентов на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
По мнению Канчельскиса, команда "Зенит" является единственным реальным претендентом на золотые медали. Он отмечает, что "Зенит" проявляет высокую стабильность, которой не обладает ни одна другая команда.
Канчельскис убеждён, что "Спартак", "Динамо" и "Краснодар" не достигают уровня, который требуется для того, чтобы стать чемпионом России. Чеферин также добавил, что "Динамо" и "Краснодар" имеют свои особенности, которые не позволяют им претендовать на чемпионское звание.
"Динамо" не хватает стабильности. "Спартак" в целом находится в такой же ситуации, что и "Динамо". Они так включаются в гонку постоянно, что снова будут бороться за пятое место, как обычно. Мы видим, какую стабильность демонстрирует "Зенит". Стабильность — признак мастерства", — сказал Канчельскис, которого цитирует Legalbet.
Последние пять лет "Зенит" становился чемпионом Российской Премьер-Лиги подряд. В настоящее время "Зенит" продолжает лидировать в таблице, опережая "Краснодар" на одно очко. Важный матч 24-го тура между "Краснодаром" и "Зенитом" может привести изменения в итоговой таблице и определить ведущую команду.
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