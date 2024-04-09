Канчельскис объяснил, почему "Зенит" является единственным претендентом на титул чемпиона России

Футболист Канчельскис уверен, что только "Зенит" может быть чемпионом России

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис высказал своё мнение относительно претендентов на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению Канчельскиса, команда "Зенит" является единственным реальным претендентом на золотые медали. Он отмечает, что "Зенит" проявляет высокую стабильность, которой не обладает ни одна другая команда.

Канчельскис убеждён, что "Спартак", "Динамо" и "Краснодар" не достигают уровня, который требуется для того, чтобы стать чемпионом России. Чеферин также добавил, что "Динамо" и "Краснодар" имеют свои особенности, которые не позволяют им претендовать на чемпионское звание.

"Динамо" не хватает стабильности. "Спартак" в целом находится в такой же ситуации, что и "Динамо". Они так включаются в гонку постоянно, что снова будут бороться за пятое место, как обычно. Мы видим, какую стабильность демонстрирует "Зенит". Стабильность — признак мастерства", — сказал Канчельскис, которого цитирует Legalbet.

Последние пять лет "Зенит" становился чемпионом Российской Премьер-Лиги подряд. В настоящее время "Зенит" продолжает лидировать в таблице, опережая "Краснодар" на одно очко. Важный матч 24-го тура между "Краснодаром" и "Зенитом" может привести изменения в итоговой таблице и определить ведущую команду.