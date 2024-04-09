Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о резкой смене температурного режима
Россиянам назвали самые харизматичные породы собак
Как избавиться от муравьёв на участке
В сети появился трейлер "Покажи мне Луну" о советско-американской космической гонке
Москвич обманул белгородца на 700 тысяч рублей, продав ему "старинные монеты"
Названа самая распутная страна в мире — Турция
"Автотовары Авито": в России на 11% подорожали покрышки
Как приготовить смузи "Кровавая Мэри" с помидорами и авокадо
Возвращение западных автобрендов в Россию создаст проблемы "китайцам"
Канчельскис объяснил, почему "Зенит" является единственным претендентом на титул чемпиона России

Футболист Канчельскис уверен, что только "Зенит" может быть чемпионом России

1:24
Спорт

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис высказал своё мнение относительно претендентов на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

Футболист Канчельскис уверен, что только "Зенит" может быть чемпионом России
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению Канчельскиса, команда "Зенит" является единственным реальным претендентом на золотые медали. Он отмечает, что "Зенит" проявляет высокую стабильность, которой не обладает ни одна другая команда.

Канчельскис убеждён, что "Спартак", "Динамо" и "Краснодар" не достигают уровня, который требуется для того, чтобы стать чемпионом России. Чеферин также добавил, что "Динамо" и "Краснодар" имеют свои особенности, которые не позволяют им претендовать на чемпионское звание.

"Динамо" не хватает стабильности. "Спартак" в целом находится в такой же ситуации, что и "Динамо". Они так включаются в гонку постоянно, что снова будут бороться за пятое место, как обычно. Мы видим, какую стабильность демонстрирует "Зенит". Стабильность — признак мастерства", — сказал Канчельскис, которого цитирует Legalbet.

Последние пять лет "Зенит" становился чемпионом Российской Премьер-Лиги подряд. В настоящее время "Зенит" продолжает лидировать в таблице, опережая "Краснодар" на одно очко. Важный матч 24-го тура между "Краснодаром" и "Зенитом" может привести изменения в итоговой таблице и определить ведущую команду.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова TimesRu: расчёт своего будущего соцрейтинга расстроил россиянина Олег Володин Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации Дмитрий Плотников
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Последние материалы
Как приготовить смузи "Кровавая Мэри" с помидорами и авокадо
Возвращение западных автобрендов в Россию создаст проблемы "китайцам"
Армения не исключает возможность отказа от мирных соглашений с Азербайджаном
Диетолог Залётова: людям, не употребляющим рыбу, может быть полезен редис
Экономист Катасонов: доллар начнёт очень быстро дешеветь
Астролог Шустина: Львы, Водолеи и Стрельцы обычно становятся самыми лучшими дедушками
Максим Ярица рассказал, что роли в "Уральских пельменях" распределяются в ходе написания номеров
В США заявили об эффективности российского танка Т-14 "Армата"
Жена Евгения Петросяна рассказала о литературных пристрастиях
"Электронную путевку" в России планируют улучшать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников