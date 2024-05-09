Четыре распространенные ошибки, которые уничтожают ваши тормозные колодки

Основные причины неравномерного износа тормозных колодок: мнения автомехаников

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Своевременное выявление и исправление проблем с тормозной системой обеспечивает безопасность на дорогах.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Автомеханики выделяют четыре причины неравномерного износа тормозных колодок: неправильная установка, повреждение направляющих суппорта, деформация тормозного диска и недостаточный объем тормозной жидкости. Колодки должны быть правильно установлены и свободно входить в посадочные места.

Деформация суппорта, направляющих и диска может вызвать заклинивание, в то время как недостаток тормозной жидкости снижает эффективность гидравлической системы.



