Прощай, устойчивая кора: новая теория о происхождении континентов вызывает шок

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Nature: ученые предложили новую теорию формирования континентов Земли

1:52
Наука

Американские исследователи из Университета Пенсильвании описали алгоритм образования кратонов, древних и обширных участков континентальной коры, которые придают стабильность материкам. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Nature: ученые предложили новую теорию формирования континентов Земли
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Новая теория утверждает, что континенты не формировались из океанов как сразу стабильные массивы суши. Около 3 миллиардов лет назад воздействие дождя и ветра на ещё неустойчивую породу запустило серию геологических процессов, приведших к созданию устойчивой коры.

Кратоны уходят вглубь более чем на 150 километров от земной поверхности до верхней мантии, выполняя функцию своеобразного киля, который помогает удерживать континенты на поверхности.

В ходе исследования учёные анализировали содержание урана, тория и калия в многочисленных образцах пород архейского периода, что позволило оценить их радиогенную теплопроизводительность.

Информация о составе горных пород была использована для создания тепловых моделей формирования кратонов. Исследования показали, что когда на ранних континентах ветер и дождь разрушали породы, осадки и глинистые минералы, скатываясь в ручьи и реки, а затем в море, формировали сланцы с высоким содержанием урана, тория и калия.

При этом в неглубокой коре концентрировались тепловыделяющие элементы, в то время как более глубокие слои остывали и затвердевали.

Этот механизм постепенно создал мощный твёрдый слой породы, защитив континентальное дно от дальнейших деформаций.

Результаты работы могут помочь глубже понять геологическую историю Земли и представить развитие потенциально обитаемых планет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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