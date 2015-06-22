Советский комплекс ГТО в настоящее время переживает второе рождение. Как заявила в эфире Pravda.Ru завкафедрой проектирования молодежной политики РГУФКСиТ, директор Центрального музея физической культуры и спорта Елена Истягина-Елисеева, комплекс ГТО — это самый удачный проект подобного рода в мире. Так что нормы ГТО — это не "совок", а классика.
— Елена, вы принесли с собой из музея кучу всякого реквизита. Что это за значки и кубки?
— Этот реквизит, на самом деле, боевые вещи, исторические ценности, которые я, пользуясь правом директора Государственного музея спорта, принесла сюда. Это знаки ГТО различных годов, они существовали в разные периоды советского времени, наградные кубки с различных соревнований, в основном по ГТО.
Еще — наша последняя разработка — иллюстрированная книга "История ГТО", где мы постарались собрать материал, сделать музейный каталог предметов. Ну и, конечно, контент, куда же сейчас без контента.
— Насколько сложно раньше было сдавать нормы ГТО?
— Раньше сдавать ГТО было непросто. Молодое советское государство получило в наследство:
То есть в основном это были:
которые так или иначе не вполне знали, как:
Понятия "здоровый образ жизни" в то время не существовало, о пользе физической культуры народ в 30-е годы и не предполагал.
И еще была такая ситуация, что надо поднимать производство, предстоящая война была очевидна руководителям государства. Из этого всего была ясна необходимость готовить население к этому. Было сделано несколько попыток.
Проект ГТО — это не первая попытка создания такого спортивного комплекса, который готовит и тестирует население. ГТО получился самым удачным не только в нашей стране, но и во всем мире. Движение начало развиваться 1931 году. Забойщиком этого чудного дела стал комсомол. И население увлеклось сдачей.
— Оно прямо сразу увлеклось или пришлось серьезно поработать?
— Эта работа была достаточно правильно построена. Как вы понимаете, СМИ — влиятельная штука, и советское правительство использовало на полную катушку пропаганду.
Процесс всенародного обсуждения заложил в головы граждан мысль, что:
это почетно и достойно. Разумеется, акцент был сделан на молодых людей, но подключилось и более старшее поколение.
К концу 30-х годов был создан комплекс БГТО для подростков 13-16 лет. Система заработала на всю катушку.
Молодые люди не из-под палки сдавали нормы, а в массовом порядке увлекались. Это было всенародное хобби. Удалось запустить такой массовый всенародный проект, когда молодые люди, прежде всего, сами стремились пойти, научиться, сдать и получить эту почетную награду — знак ГТО.
Изначально эти знаки готовили из:
это действительно была ювелирная работа. Ворошилов даже назвал это спортивным орденом, и с его легкой руки так и повелось: ГТО — спортивный орден.
У значкиста были права и обязанности. Знак ГТО давал преимущественное право участия в физкультурных соревнованиях, включая всесоюзные, преимущество при поступлении в физкультурные вузы.
Почетные обязанности:
Также было право и обязанность носить и бережно хранить значок ГТО.
— Класс! Но сейчас для чего вернулась аббревиатура ГТО, система "готов к труду и обороне"? Зачем население мотивируют сдавать ГТО? И можно ли людей сейчас этим реально заинтересовать, увлечь?
— На мой взгляд, нам был необходим проект федерального уровня, который бы перезапустил это самое массовое физкультурно-спортивное движение. Стратегия развития физической культуры и спорта предполагает два магистральных направления:
И вот здесь нашему государству, как и ранее, требуется некий проект. Это могли быть президентские тесты или что-то другое. Но проект ГТО апробирован во времени, он наиболее адекватный и успешный.
Исторический опыт показывает, что ГТО — это очень мощная штука, перезапустить которую будет очень полезно для нашего государства с точки зрения доблестного труда на производствах, соревновательной основы рекреации и досуга населения, ну и, конечно, для обороноспособности это тоже полезно.
— Все-таки ГТО ассоциируется у людей с совком. Можно же было что-то другое придумать?
— 70-80-е годы — время наиболее массового внедрения ГТО — с одной стороны было моментом расцвета комплекса, с другой стороны из-за многократных:
это стало одновременно подневольной:
Однако в годы настоящего расцвета люди сами хотели, шли, сдавали, воспринимали это как свое достижение, а знак как почетную награду. Этим родители перед детьми гордились, а дети перед родителями…
Для отечественного спорта это движение было реальной кузницей кадров. Все мастера спорта в Советском Союзе были значкистами ГТО, все космонавты были значкистами ГТО. Огромное количество спортсменов высокой квалификации начали свой путь именно как значкисты ГТО.
И что касается совка — вот замечательный кубок, расписанный вручную мастерами Палеха, авторский, номерной. Разве это — совок?
— Как сейчас должен продвигаться ГТО?
— По-разному:
Безусловно, министерство образования, прежде всего, должно стать настоящим забойщиком этого дела, выпустить учебные пособия. Это еще и удобный момент познакомить людей с нашей великой спортивной и не только спортивной историей, потому что, как я сказала уже, в 30-е годы была очевидна необходимость военной подготовки населения, повышения его обороноспособности.
И как раз запуск вот этого своевременного проекта сделал возможной Победу в ВОВ.
Огромное количество героев, в том числе Кожедуб, говорили о том, что выжить и эффективно действовать им помогли знания и навыки, которые они получили на тестовых мероприятиях ГТО.
Так что здесь много аспектов для образования, это огромное непаханое поле, когда можно патриотическую историю связать с историей спортивной, с действительно славным наследием. ГТО сложно переоценить. Наши победные традиции берут истоки в этом комплексе.
— Станет ли ГТО массовым движением и брендом в ближайшие годы?
— Я не готова пророчить про массовость, но ГТО — это как минимум уже бренд.
Я считаю, что при разумном подходе ГТО станет новым символом и поддержкой государственной политики, которая касается работы с населением, вовлечения людей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Здесь у нас — самые оптимистичные перспективы.
— Что надо сделать для того, чтобы человек, который весь день сидит в офисе, отправился готовиться к сдаче норм ГТО?
— В нашей стране — длинные корни административного воздействия, но это должно быть на добровольной основе.
Люди сами должны стремиться. Здесь как раз должны хорошо поработать СМИ и довести до сведения граждан, что это — здорово, круто, модно.
Нужно увлекаться собственным здоровьем и иметь подтверждение того, что ты человек состоятельный и успешный в жизни, а этим самым подтверждением собственной успешности человек может считать знак ГТО.
— По прогнозам, к 2020 году значок ГТО будет у 20 процентов населения. Как вы считаете, такое возможно?
— Я считаю, что в нашей стране возможны любые великие дела. Надо стремиться к этим прогнозным показателям.
Читайте также:
Депутаты предложили включить в ГТО элементы самбо
К сдаче ГТО простимулируют рублем?
Готова ли Россия к труду и обороне
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.