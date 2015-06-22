ГТО подготовит и к войне, и к мирной жизни

Советский комплекс ГТО в настоящее время переживает второе рождение. Как заявила в эфире Pravda.Ru завкафедрой проектирования молодежной политики РГУФКСиТ, директор Центрального музея физической культуры и спорта Елена Истягина-Елисеева, комплекс ГТО — это самый удачный проект подобного рода в мире. Так что нормы ГТО — это не "совок", а классика.

ГТО возродили. Надолго ли?

Наследие советского государства

— Елена, вы принесли с собой из музея кучу всякого реквизита. Что это за значки и кубки?

— Этот реквизит, на самом деле, боевые вещи, исторические ценности, которые я, пользуясь правом директора Государственного музея спорта, принесла сюда. Это знаки ГТО различных годов, они существовали в разные периоды советского времени, наградные кубки с различных соревнований, в основном по ГТО.

Еще — наша последняя разработка — иллюстрированная книга "История ГТО", где мы постарались собрать материал, сделать музейный каталог предметов. Ну и, конечно, контент, куда же сейчас без контента.

— Насколько сложно раньше было сдавать нормы ГТО?

— Раньше сдавать ГТО было непросто. Молодое советское государство получило в наследство:

огромные территории

подавляющее количество аграрного населения.

То есть в основном это были:

неграмотные

или слабограмотные люди

которые так или иначе не вполне знали, как:

заботиться о себе

о своем здоровье.

Понятия "здоровый образ жизни" в то время не существовало, о пользе физической культуры народ в 30-е годы и не предполагал.

И еще была такая ситуация, что надо поднимать производство, предстоящая война была очевидна руководителям государства. Из этого всего была ясна необходимость готовить население к этому. Было сделано несколько попыток.

Проект ГТО — это не первая попытка создания такого спортивного комплекса, который готовит и тестирует население. ГТО получился самым удачным не только в нашей стране, но и во всем мире. Движение начало развиваться 1931 году. Забойщиком этого чудного дела стал комсомол. И население увлеклось сдачей.

— Оно прямо сразу увлеклось или пришлось серьезно поработать?

— Эта работа была достаточно правильно построена. Как вы понимаете, СМИ — влиятельная штука, и советское правительство использовало на полную катушку пропаганду.

Процесс всенародного обсуждения заложил в головы граждан мысль, что:

быть здоровым

обороноспособным

способным к ударному труду гражданином

это почетно и достойно. Разумеется, акцент был сделан на молодых людей, но подключилось и более старшее поколение.

Источник: Splash/All Over

К концу 30-х годов был создан комплекс БГТО для подростков 13-16 лет. Система заработала на всю катушку.

Молодые люди не из-под палки сдавали нормы, а в массовом порядке увлекались. Это было всенародное хобби. Удалось запустить такой массовый всенародный проект, когда молодые люди, прежде всего, сами стремились пойти, научиться, сдать и получить эту почетную награду — знак ГТО.

Изначально эти знаки готовили из:

латуни

олова

покрывали горячей эмалью

это действительно была ювелирная работа. Ворошилов даже назвал это спортивным орденом, и с его легкой руки так и повелось: ГТО — спортивный орден.

У значкиста были права и обязанности. Знак ГТО давал преимущественное право участия в физкультурных соревнованиях, включая всесоюзные, преимущество при поступлении в физкультурные вузы.

Почетные обязанности:

постоянно поднимать и укреплять свой политический и культурный уровень

быть активными борцами за трудовую дисциплину

передовиками в учебе, на производстве, оборонной работе

активно участвовать в советском физкультурном движении

помогать товарищам в подготовке и сдаче норм ГТО

повышать свою всестороннюю подготовленность к труду и обороне

принимать участие в борьбе со стихийными бедствиями

безотказно помогать пострадавшим при несчастных случаях.

Также было право и обязанность носить и бережно хранить значок ГТО.

ГТО сегодня

— Класс! Но сейчас для чего вернулась аббревиатура ГТО, система "готов к труду и обороне"? Зачем население мотивируют сдавать ГТО? И можно ли людей сейчас этим реально заинтересовать, увлечь?

— На мой взгляд, нам был необходим проект федерального уровня, который бы перезапустил это самое массовое физкультурно-спортивное движение. Стратегия развития физической культуры и спорта предполагает два магистральных направления:

спорт высших достижений массовый спорт, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой.

Проект ГТО апробирован во времени, он наиболее адекватный и успешный

И вот здесь нашему государству, как и ранее, требуется некий проект. Это могли быть президентские тесты или что-то другое. Но проект ГТО апробирован во времени, он наиболее адекватный и успешный.

Исторический опыт показывает, что ГТО — это очень мощная штука, перезапустить которую будет очень полезно для нашего государства с точки зрения доблестного труда на производствах, соревновательной основы рекреации и досуга населения, ну и, конечно, для обороноспособности это тоже полезно.

— Все-таки ГТО ассоциируется у людей с совком. Можно же было что-то другое придумать?

— 70-80-е годы — время наиболее массового внедрения ГТО — с одной стороны было моментом расцвета комплекса, с другой стороны из-за многократных:

приписок

администрирования

бюрократии

нарушений

это стало одновременно подневольной:

повинностью

формальностью.

Однако в годы настоящего расцвета люди сами хотели, шли, сдавали, воспринимали это как свое достижение, а знак как почетную награду. Этим родители перед детьми гордились, а дети перед родителями…

Для отечественного спорта это движение было реальной кузницей кадров. Все мастера спорта в Советском Союзе были значкистами ГТО, все космонавты были значкистами ГТО. Огромное количество спортсменов высокой квалификации начали свой путь именно как значкисты ГТО.

И что касается совка — вот замечательный кубок, расписанный вручную мастерами Палеха, авторский, номерной. Разве это — совок?

— Как сейчас должен продвигаться ГТО?

— По-разному:

многосторонне

и комплексно.

Безусловно, министерство образования, прежде всего, должно стать настоящим забойщиком этого дела, выпустить учебные пособия. Это еще и удобный момент познакомить людей с нашей великой спортивной и не только спортивной историей, потому что, как я сказала уже, в 30-е годы была очевидна необходимость военной подготовки населения, повышения его обороноспособности.

И как раз запуск вот этого своевременного проекта сделал возможной Победу в ВОВ.

Огромное количество героев, в том числе Кожедуб, говорили о том, что выжить и эффективно действовать им помогли знания и навыки, которые они получили на тестовых мероприятиях ГТО.

ГТО — это как минимум уже бренд

Так что здесь много аспектов для образования, это огромное непаханое поле, когда можно патриотическую историю связать с историей спортивной, с действительно славным наследием. ГТО сложно переоценить. Наши победные традиции берут истоки в этом комплексе.

— Станет ли ГТО массовым движением и брендом в ближайшие годы?

— Я не готова пророчить про массовость, но ГТО — это как минимум уже бренд.

Я считаю, что при разумном подходе ГТО станет новым символом и поддержкой государственной политики, которая касается работы с населением, вовлечения людей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Здесь у нас — самые оптимистичные перспективы.

— Что надо сделать для того, чтобы человек, который весь день сидит в офисе, отправился готовиться к сдаче норм ГТО?

— В нашей стране — длинные корни административного воздействия, но это должно быть на добровольной основе.

Люди сами должны стремиться. Здесь как раз должны хорошо поработать СМИ и довести до сведения граждан, что это — здорово, круто, модно.

Нужно увлекаться собственным здоровьем и иметь подтверждение того, что ты человек состоятельный и успешный в жизни, а этим самым подтверждением собственной успешности человек может считать знак ГТО.

— По прогнозам, к 2020 году значок ГТО будет у 20 процентов населения. Как вы считаете, такое возможно?

— Я считаю, что в нашей стране возможны любые великие дела. Надо стремиться к этим прогнозным показателям.

Читайте также:

Если хилый — сразу в армию?

Депутаты предложили включить в ГТО элементы самбо

К сдаче ГТО простимулируют рублем?

Готова ли Россия к труду и обороне