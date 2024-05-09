Самые безопасные породы собак: бойцовские породы на первом месте

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Кинологи развеяли мифы о породах собак

1:10
Зоосфера » Собаки

Среди собак, которых обычно связывают с боевыми характеристиками, находятся те, которые были специально выведены для участия в собачьих поединках.

Кинологи развеяли мифы о породах собак
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Это такие породы, как бульмастиф, американский бульдог, питбультерьер, доберман, ротвейлер и другие.

Хотя одно только упоминание этих пород вызывает дрожь по коже, стоит заметить, что профессиональные кинологи не используют термины "боевые" или "боевые" собаки.

При создании этих пород целью было получение определенных физических характеристик животных, и в этом они действительно успешны на 100%.

Однако нрав собаки зависит прежде всего от их воспитания, а не от генетики. Собаки становятся злыми и агрессивными из-за специфического обращения и воспитания их хозяев.

Если ваша цель — превратить бультерьера в заботливого няньку, то с помощью правильного воспитания это абсолютно возможно.

И напоследок — психика собаки (независимо от породы) может быть повреждена жестоким обращением со стороны человека, что может сделать опасным даже крошечного той-терьера.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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