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Разоблачение мифов: правильный уход за кожей при атопическом дерматите

Пять распространенных заблуждений о уходе за кожей при атопическом дерматите

1:43
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Атопический дерматит представляет собой хроническое состояние кожи, характеризующееся нарушением ее гидролипидного барьера и микробиома. Уменьшение барьерной функции кожи приводит к повышенной потере влаги и появлению сухости, делая ее более уязвимой для различных воздействий окружающей среды, что ухудшает течение заболевания. Хотя атопический дерматит не может быть вылечен, можно снизить проявление его симптомов через правильный уход. Вот пять распространенных мифов о уходе за кожей при атопическом дерматите, в которые не следует верить:

Пять распространенных заблуждений о уходе за кожей при атопическом дерматите
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Атопический дерматит заразен: это неинфекционное состояние, вызванное нарушением связей между клетками кожного слоя из-за недостатка липидов и генетических факторов.
  2. Солнечные ванны полезны для атопической кожи: повышенное воздействие ультрафиолетовых лучей может ухудшить состояние кожи, усиливая ее сухость и воспаление.
  3. Интенсивное очищение необходимо для кожи с атопическим дерматитом: стремление к чрезмерной чистоте может разрушить защитный слой кожи и вызвать воспалительные процессы. Очищение должно быть эффективным, но бережным.
  4. Любые увлажняющие средства подходят для ухода за атопической кожей: некоторые химические ингредиенты могут усугубить состояние кожи. Рекомендуется использовать средства с церамидами и витамином F для восстановления кожного барьера.
  5. После душа лучше не наносить ничего на кожу: увлажняющие средства после душа помогают восстановить защитный барьер кожи и снизить ее сухость и зуд.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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