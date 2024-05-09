Взлет спроса на полеты в Китай: где россияне предпочитают проводить отпуск

Россияне массово едут в Китай

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом этого года число забронированных авиабилетов в Китай увеличилось на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как сообщили аналитики из Aviasales. Большая часть бронирований, 36%, приходится на Пекин, где туристы в среднем задерживаются на две недели. Стоимость прямых рейсов из Москвы начинается от 41 тысячи рублей за билеты в обе стороны, тогда как из Санкт-Петербурга с пересадкой — от 39 тысяч.

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Шанхай занимает второе место по популярности среди путешественников — 22% выбирают этот город. Харбин выбрали 7% путешественников, где они проводят в среднем три недели. По 5% туристов отправляются в Шэньян, а в Гуанчжоу и Санью — по 4%.

Больше всего бронирований произведено из Москвы — 61%, следом идут Санкт-Петербург с 11%, Владивосток с 10%, Новосибирск с 5% и Хабаровск с 3%.