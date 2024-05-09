Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы города с самыми дешевыми гостиничными номерами
В Крыму суд вынес приговор пенсионерке за демонстрацию нацистской символики
Экзотическое растение для своего огорода
Преимущества ходьбы по лестнице: 10 очевидных и неочевидных плюсов для здоровья
Российские власти обсудят возможность освободить от налога малоимущих граждан
Командование ВКС России модернизировало ракету Х-101/Х-102 под условия СВО
Пять распространенных заблуждений о уходе за кожей при атопическом дерматите
В Литве заявили, что не будут депортировать украинцев призывного возраста
Основные причины неравномерного износа тормозных колодок: мнения автомехаников
Взлет спроса на полеты в Китай: где россияне предпочитают проводить отпуск

Россияне массово едут в Китай

1:02
Туризм

Летом этого года число забронированных авиабилетов в Китай увеличилось на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как сообщили аналитики из Aviasales. Большая часть бронирований, 36%, приходится на Пекин, где туристы в среднем задерживаются на две недели. Стоимость прямых рейсов из Москвы начинается от 41 тысячи рублей за билеты в обе стороны, тогда как из Санкт-Петербурга с пересадкой — от 39 тысяч.

Россияне массово едут в Китай
Фото: commons.wikimedia by Экоу is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Шанхай занимает второе место по популярности среди путешественников — 22% выбирают этот город. Харбин выбрали 7% путешественников, где они проводят в среднем три недели. По 5% туристов отправляются в Шэньян, а в Гуанчжоу и Санью — по 4%.

Больше всего бронирований произведено из Москвы — 61%, следом идут Санкт-Петербург с 11%, Владивосток с 10%, Новосибирск с 5% и Хабаровск с 3%.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская Украинцы тайком празднуют священный День Победы Дмитрий Плотников
Как относятся к русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок
Последние материалы
Россияне массово едут в Китай
Основные причины неравномерного износа тормозных колодок: мнения автомехаников
Рецепт детокс-супа из моринги и куркумы
Кинологи развеяли мифы о породах собак
Эксперт: россияне могут получить дополнительную пенсию
Nature: ученые предложили новую теорию формирования континентов Земли
Митрофанов уверен, что россиянам интереснее Кубок России, чем Лига Чемпионов
Сорняки портят внешний вид сада
Дарья Верещагина рассказала о личности Льва Зулькарнаева: "Внутренне печальный"
Ида Галич рассказала о своем загадочном возлюбленном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников