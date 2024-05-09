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Детокс-суп из моринги, куркумы, тмина и фенхеля: почистить организм можно и с помощью ароматного пряного супчика

Рецепт детокс-супа из моринги и куркумы

1:18
Еда

Несмотря на горький вкус, листья моринги имеют лёгкую сладость, которая хорошо сочетается со сладкими и солёными блюдами. Попробуйте этот рецепт детокс-супа из моринги.

Рецепт детокс-супа из моринги и куркумы
Фото: commons.wikimedia.org by SirNico is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 6 листьев карри
  • 2 корня таро, нарезанных кусочками
  • 1 зелёный тайский перец чили, очищенный от семян
  • 1 лайм, разрезанный на четвертинки
  • 4 стакана воды
  • 1 стакан стеблей моринги, нарезанных
  • 1 чайная ложка оливкового масла
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 чайная ложка семян фенхеля
  • 1/4 чайной ложки порошка куркумы
  • Щепотка семян тмина
  • Молотый чёрный перец

Приготовление

  1. В кастрюле смешайте все ингредиенты, кроме ломтиков лайма и чёрного перца. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите под крышкой 20 минут или пока овощи не станут мягкими.
  2. Вылейте смесь в блендер и измельчите до получения пюре. Затем процедите смесь через сито, используя ложку.
  3. Приправьте по вкусу солью и перцем, если необходимо. Разлейте суп по тарелкам и выдавите в каждую тарелку дольку лайма. Украсьте щепоткой молотого чёрного перца и подавайте.
ЧУДЕСНЫЕ СВОЙСТВА МОРИНГИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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