Детокс-суп из моринги, куркумы, тмина и фенхеля: почистить организм можно и с помощью ароматного пряного супчика
Рецепт детокс-супа из моринги и куркумы
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Несмотря на горький вкус, листья моринги имеют лёгкую сладость, которая хорошо сочетается со сладкими и солёными блюдами. Попробуйте этот рецепт детокс-супа из моринги.
Фото: commons.wikimedia.org by SirNico is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 6 листьев карри
- 2 корня таро, нарезанных кусочками
- 1 зелёный тайский перец чили, очищенный от семян
- 1 лайм, разрезанный на четвертинки
- 4 стакана воды
- 1 стакан стеблей моринги, нарезанных
- 1 чайная ложка оливкового масла
- 1 чайная ложка соли
- 1 чайная ложка семян фенхеля
- 1/4 чайной ложки порошка куркумы
- Щепотка семян тмина
- Молотый чёрный перец
Приготовление
- В кастрюле смешайте все ингредиенты, кроме ломтиков лайма и чёрного перца. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите под крышкой 20 минут или пока овощи не станут мягкими.
- Вылейте смесь в блендер и измельчите до получения пюре. Затем процедите смесь через сито, используя ложку.
- Приправьте по вкусу солью и перцем, если необходимо. Разлейте суп по тарелкам и выдавите в каждую тарелку дольку лайма. Украсьте щепоткой молотого чёрного перца и подавайте.
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