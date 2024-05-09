Детокс-суп из моринги, куркумы, тмина и фенхеля: почистить организм можно и с помощью ароматного пряного супчика

Рецепт детокс-супа из моринги и куркумы

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Несмотря на горький вкус, листья моринги имеют лёгкую сладость, которая хорошо сочетается со сладкими и солёными блюдами. Попробуйте этот рецепт детокс-супа из моринги.

Фото: commons.wikimedia.org by SirNico is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

6 листьев карри

2 корня таро, нарезанных кусочками

1 зелёный тайский перец чили, очищенный от семян

1 лайм, разрезанный на четвертинки

4 стакана воды

1 стакан стеблей моринги, нарезанных

1 чайная ложка оливкового масла

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка семян фенхеля

1/4 чайной ложки порошка куркумы

Щепотка семян тмина

Молотый чёрный перец

Приготовление

В кастрюле смешайте все ингредиенты, кроме ломтиков лайма и чёрного перца. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите под крышкой 20 минут или пока овощи не станут мягкими. Вылейте смесь в блендер и измельчите до получения пюре. Затем процедите смесь через сито, используя ложку. Приправьте по вкусу солью и перцем, если необходимо. Разлейте суп по тарелкам и выдавите в каждую тарелку дольку лайма. Украсьте щепоткой молотого чёрного перца и подавайте.