Россиянам предлагают вторую пенсию: узнайте, как воспользоваться новой программой

Эксперт: россияне могут получить дополнительную пенсию

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне имеют возможность получать дополнительную пенсию, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом и регулярно внося средства на свой счет. Об этом рассказала эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Дайнеко отметила, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) инвестируют средства граждан и аккумулируют доходы. Прежде чем подписывать договор с НПФ, важно убедиться в наличии у него лицензии Центробанка и регистрации в системе Агентства страхования вкладов. Соблюдение этих условий обеспечивает надежность вложений.

Даже если фонд обанкротится, Агентство страхования вкладов гарантирует возврат средств, подчеркнула Дайнеко.

Она также добавила, что для накопления второй пенсии можно воспользоваться новой программой долгосрочных сбережений, по которой государство софинансирует вклад граждан. Кроме того, участники этой программы могут получить повышенный налоговый вычет. Переводить свои накопления из одного фонда в другой разрешено раз в пять лет.