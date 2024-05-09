Россиянам предлагают вторую пенсию: узнайте, как воспользоваться новой программой

Россияне имеют возможность получать дополнительную пенсию, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом и регулярно внося средства на свой счет. Об этом рассказала эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Дайнеко отметила, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) инвестируют средства граждан и аккумулируют доходы. Прежде чем подписывать договор с НПФ, важно убедиться в наличии у него лицензии Центробанка и регистрации в системе Агентства страхования вкладов. Соблюдение этих условий обеспечивает надежность вложений.
Даже если фонд обанкротится, Агентство страхования вкладов гарантирует возврат средств, подчеркнула Дайнеко.
Она также добавила, что для накопления второй пенсии можно воспользоваться новой программой долгосрочных сбережений, по которой государство софинансирует вклад граждан. Кроме того, участники этой программы могут получить повышенный налоговый вычет. Переводить свои накопления из одного фонда в другой разрешено раз в пять лет.
Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.