23 мая: День черепахи, пленение Жанны Д'Арк и "Сияние"

6:26 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Май

23 мая

Всемирный день черепахи

Фото: Правда.Ру

Православный календарь

День апостола Симона Зилота (I век).

Народная традиция

Симон Зилот. Семик — земля именинница, мать кормилица. Девичий праздник.

Считается, что в этот день пахать, боронить, сеять, вбивать в землю колья — это большой грех: земля должна отдыхать.

Второй обычай дня — поиск кладов. В народе полагали, что между словами Зилот и золото есть какая-то связь. На апостола Симона Зилота ищут клады в уверенности, что он помогает кладоискателям.

День Симона Зилота — девичий праздник, посвященный грозному языческому богу, держателю гроз и молний, Перуну.

И еще обычай — в этот день ходят по лесам и полянам, собирая разные травы, которым и приписывают особенную целебную силу, т. е. это сбор лекарственных трав.

Именинники: Куприян, Онисим, Симон и Таисия.

События

23 мая 1430 года в битве при Компьене бургундцами взята в плен Жанна Д'Арк. Они продали ее англичанам. Через год Жанну сожгли.

Читайте также: Жанна д'Арк — героиня, мученица, святая…

23 мая 1666 года по решению Собора православной церкви расстрижен и предан церковному проклятию протопоп Аввакум Петров. Начало церковного раскола на Руси.

Читайте также: Протопоп Аввакум: смерть за веру

23 мая 1980 года в США на экраны вышел фильм Стэнли Кубрика "Сияние", поставленный по роману Стивена Кинга и с Джеком Николсоном в главной роли.

Читайте также: Кубрик — режиссер с мозгами шахматиста

23 мая 1984 года в американский прокат вышел второй фильм о приключениях отчаянного археолога Джонса "Индиана Джонс и Храм судьбы". Для сценариста Джорджа Лукаса и режиссера Стивена Спилберга эти фильмы лишь эпизод в их биографии, а вот исполнителю главной роли Харрисону Форду без них не видать бы ни мировой славы, ни рекордных гонораров. Возможно.

Читайте также: Харрисон Форд знает, за что любят Индиану Джонса

23 мая 1986 года американский кинозритель увидел Сильвестра Сталлоне в фильме "Кобра" в роли полицейского лейтенанта Кобретти. Раз закон бессилен перед злом, то в действие вступает его герой.

Читайте о другом фильме со Сталлоне: Старики Шварц и Слай "План Побега" не испортят

23 мая 1992 года в Палермо взорвана машина с судьей Джованни Фальконе, заслужившего славу бескомпромиссного борца с мафией. Один из боссов мафии Джованни Бруска, подозреваемый в его убийстве, был схвачен спустя четыре года. В первые дни после убийства судьи в российской прессе появились статьи, выдвигавшие в качестве главного мотива преступления попытку скрыть тайну "партийных" денег в связи с намечавшейся поездкой Фальконе в Россию. Версия лопнула едва ли не на следующий день.

Читайте также: Джованни Фальконе: Один в поле воин

23 мая 1997 года на экраны США вышел фильм Спилберга "Затерянный мир" - продолжение "Парка Юрского периода".

Читайте про другой фильм Спилберга: Спилберг снимет кино про шпиона-неудачника

Дни рождения

23 мая 1734 года родился Франц Антон Месмер, австрийский врач, предшественник методов современного гипноза.

Читайте также: Мистики: врач-исцелитель энергиями планет

23 мая 1916 года родился Георгий Паршин, летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза.

Читайте также: Лики войны: мстители из народа

23 мая 1921 года родился Григорий Чухрай, кинорежиссер ("Сорок первый", "Баллада о солдате", "Чистое небо"), народный артист СССР.

Читайте также: "Баллада о солдате" как драма о вечном

23 мая 1934 года родился Роберт Муг, американский инженер-электронщик, изобретатель музыкального синтезатора.

Читайте также: Человек, который взорвал музыку

23 мая 1951 года в городе Златоусте на Урале родился 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Мы писали в 2003 году: 25 лет! Победе советских шахмат

23 мая 1959 года родилась Лариса Гузеева, актриса ("Жестокий романс").

Читайте также: От бесприданницы до мамы

23 мая родился (1977) и умер (1996) Евгений Родионов, рядовой пограничной службы. Евгений Родионов оказался в чеченском плену в феврале 1996 года, когда четверых мальчишек, только-только выпущенных из учебки, захватил на границе Чечни с Ингушетией отряд Руслана Хайхороева. А в части ребят объявили дезертирами, на них завели уголовное дело. Бандиты их всех расстреляли, а Родионову, отказавшемуся снять нательный крест и принять мусульманскую веру, отрезали голову. Посмертно его наградили орденом Мужества, а на могиле стоит крест с надписью "Здесь лежит русский солдат Евгений Родионов, защищавший Отечество и не отрекшийся от Креста".

Читайте также:

"Он сам добровольно выбрал смерть" /рассказ матери/

Евгений Родионов. Сквозь ужасы чеченского плена

Скорбные даты

23 мая 1937 года скончался Джон Рокфеллер, основатель нефтяной компании "Стандард ойл" — первого треста-гиганта.

Читайте также: Имперский размах Джона Рокфеллера

23 мая 1945 года покончил с собой Генрих Гиммлер, фашистский преступник.

Читайте также: Архив Гиммлера: людоед в быту

23 мая 2010 года умерла Леонида Багратион-Мухранская, вдова Владимира Кирилловича Романова. Ее второй муж (сын двоюродного брата Николая II) был главой Российского императорского дома, числился среди претендентов на несуществующий престол, а ее саму представляли как великую княгиню.

Читайте также: Современные Романовы почти утратили связь с Россией