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Елена Тимошкина

23 мая: День черепахи, пленение Жанны Д'Арк и "Сияние"

6:26
Общество » День в истории » Май

23 мая

Всемирный день черепахи

23 мая: День черепахи, пленение Жанны Д'Арк и "Сияние"
Фото: Правда.Ру

Православный календарь

День апостола Симона Зилота (I век).

Народная традиция

Симон Зилот. Семик — земля именинница, мать кормилица. Девичий праздник.

Считается, что в этот день пахать, боронить, сеять, вбивать в землю колья — это большой грех: земля должна отдыхать.

Второй обычай дня — поиск кладов. В народе полагали, что между словами Зилот и золото есть какая-то связь. На апостола Симона Зилота ищут клады в уверенности, что он помогает кладоискателям.

День Симона Зилота — девичий праздник, посвященный грозному языческому богу, держателю гроз и молний, Перуну.

И еще обычай — в этот день ходят по лесам и полянам, собирая разные травы, которым и приписывают особенную целебную силу, т. е. это сбор лекарственных трав.

Именинники: Куприян, Онисим, Симон и Таисия.

События

23 мая 1430 года в битве при Компьене бургундцами взята в плен Жанна Д'Арк. Они продали ее англичанам. Через год Жанну сожгли.

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23 мая 1666 года по решению Собора православной церкви расстрижен и предан церковному проклятию протопоп Аввакум Петров. Начало церковного раскола на Руси.

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23 мая 1980 года в США на экраны вышел фильм Стэнли Кубрика "Сияние", поставленный по роману Стивена Кинга и с Джеком Николсоном в главной роли.

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23 мая 1984 года в американский прокат вышел второй фильм о приключениях отчаянного археолога Джонса "Индиана Джонс и Храм судьбы". Для сценариста Джорджа Лукаса и режиссера Стивена Спилберга эти фильмы лишь эпизод в их биографии, а вот исполнителю главной роли Харрисону Форду без них не видать бы ни мировой славы, ни рекордных гонораров. Возможно.

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23 мая 1986 года американский кинозритель увидел Сильвестра Сталлоне в фильме "Кобра" в роли полицейского лейтенанта Кобретти. Раз закон бессилен перед злом, то в действие вступает его герой.

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23 мая 1992 года в Палермо взорвана машина с судьей Джованни Фальконе, заслужившего славу бескомпромиссного борца с мафией. Один из боссов мафии Джованни Бруска, подозреваемый в его убийстве, был схвачен спустя четыре года. В первые дни после убийства судьи в российской прессе появились статьи, выдвигавшие в качестве главного мотива преступления попытку скрыть тайну "партийных" денег в связи с намечавшейся поездкой Фальконе в Россию. Версия лопнула едва ли не на следующий день.

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23 мая 1997 года на экраны США вышел фильм Спилберга "Затерянный мир" - продолжение "Парка Юрского периода".

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Дни рождения

23 мая 1734 года родился Франц Антон Месмер, австрийский врач, предшественник методов современного гипноза.

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23 мая 1916 года родился Георгий Паршин, летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза.

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23 мая 1921 года родился Григорий Чухрай, кинорежиссер ("Сорок первый", "Баллада о солдате", "Чистое небо"), народный артист СССР.

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23 мая 1934 года родился Роберт Муг, американский инженер-электронщик, изобретатель музыкального синтезатора.

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23 мая 1951 года в городе Златоусте на Урале родился 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

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23 мая 1959 года родилась Лариса Гузеева, актриса ("Жестокий романс").

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23 мая родился (1977) и умер (1996) Евгений Родионов, рядовой пограничной службы. Евгений Родионов оказался в чеченском плену в феврале 1996 года, когда четверых мальчишек, только-только выпущенных из учебки, захватил на границе Чечни с Ингушетией отряд Руслана Хайхороева. А в части ребят объявили дезертирами, на них завели уголовное дело. Бандиты их всех расстреляли, а Родионову, отказавшемуся снять нательный крест и принять мусульманскую веру, отрезали голову. Посмертно его наградили орденом Мужества, а на могиле стоит крест с надписью "Здесь лежит русский солдат Евгений Родионов, защищавший Отечество и не отрекшийся от Креста".

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Скорбные даты

23 мая 1937 года скончался Джон Рокфеллер, основатель нефтяной компании "Стандард ойл" — первого треста-гиганта.

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23 мая 1945 года покончил с собой Генрих Гиммлер, фашистский преступник.

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23 мая 2010 года умерла Леонида Багратион-Мухранская, вдова Владимира Кирилловича Романова. Ее второй муж (сын двоюродного брата Николая II) был главой Российского императорского дома, числился среди претендентов на несуществующий престол, а ее саму представляли как великую княгиню.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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