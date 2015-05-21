22 мая: Дом Пашкова, Герои Труда и Рембо

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22 мая

Международный день биологического разнообразия

Фото: Pravda.Ru День в истории 22 мая

Православный календарь

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, в церковь святого Стефана (1087). Мощи были перенесены с целью сберечь их от набегов турок на Ликию. День памяти святителя отмечается 19 декабря.

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Народная традиция

Николин день. Никола. Никола Вешний. Никола Теплый. Никола Весенний. Никола Летний. Никола Травный. День Николая Чудотворца. Николай Морской. Никольщина. Травник. Травный. Отсеваха. Микоила Вешний.

Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Связано с тем, что перенесение было совершено весной. Святитель Николай — образ кротости, заступник за несправедливо гонимых, помощник бедных, освободитель всех людей, попавших в "скорбные обстояния": покровитель мореплавателей и путешественников. Он особо любим и почитаем. В каждом храме весит его изображение.

День Николы считается мужским праздником. Это обрядовый праздник. Николу почитают как покровителя лошадей. В этот день "парни в первый раз едут в ночное". Заказывались молитвы по сохранению табунов.

Говорят в народе: "от Николы остается 12 холодных утренников, которые могут быть весной, а то и до 14 сентября". "С Николы Вешнего сади картофель". "С Николы средний срок посева яровых" (эти данные соответствуют старому стилю, т. е. 9 мая). "До свят. Николы не сей гречки, не стриги овечки". "Ольха зацвела — сей гречиху".

Конец весны. Начало Предлетья (с 22 мая до 10 июня). Могут быть грозы, дожди. "Дождь в мае хлеба поднимает". Распускается сирень. Зацветают желтая акация, голый вяз. В садах цветение вишни, яблони, сливы, груши, ирги. Цветут ландыши, одуванчики, незабудки. Время сбора одуванчиков для лекарственных целей, варки лечебного варенья.

До вешнего Николы не должно конопель мочить в воде. До вешнего Николы не следует купаться.

Городи городьбу (околицу) после Николина дня.

Именинники: Николай и Христофор.

События

22 мая 1712 года Петром I основан Тульский оружейный завод.

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Тульским оружейникам рынок страшней войны

22 мая 1785 года, 230 лет назад, в Москве прошла закладка Дома Пашкова, в котором ныне располагается Российская государственная библиотека. Свое название здание получило по имени своего первого владельца — отставного гвардейского офицера Пашкова. Предполагается, что автором проекта этого выдающегося памятника архитектуры классицизма был В. И. Баженов.

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22 мая 1856 года коллекционер Павел Третьяков приобрел картину художника Константина ХУДЯКОВА "Стычка с финляндскими контрабандистами", положившую начало знаменитому собранию, представленному ныне в Третьяковской галерее.

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Третьяковка — музей с русским размахом

22 мая 1906 года братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.

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22 мая 1940 года, 75 лет назад, учреждена золотая медаль "Серп и Молот" - знак отличия Героя Социалистического Труда.

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22 мая 1945 года, 70 лет назад, под Гамбургом британский патруль арестовал рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, пытавшегося скрыться в толпе беженцев.

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22 мая 1962 года в прокат вышел фильм Генриха Оганесяна "Приключения Кроша" (по повести Анатолия Рыбакова). Главного героя сыграл Николай Томашевский (его единственная большая роль в кино), его приятелей — Андрей Юренев, Никита Михалков, Савелий Крамаров, начальника автобазы — Николай Парфенов.

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22 мая 1985 года, 30 лет назад, на экраны вышел фильм "Рэмбо: первая кровь".

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22 мая 1990 года, 25 лет назад, после многолетнего противостояния Северный и Южный Йемен объединились в единую Республику Йемен.

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Юбилеи

22 мая 1970 года, 45 лет назад, родилась Наоми Кемпбелл, топ-модель.

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Дни рождения

"Когда хоть ненадолго смолкает человеческая речь, начинается искусство музыки", — утверждал великий немецкий композитор Рихард Вагнер, родившийся 22 мая 1813 года.

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22 мая 1859 года родился литературный отец знаменитого сыщика Шерлока Холмса - британский писатель сэр Артур Конан Дойл.

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22 мая 1913 года в Петербурге родился народный артист СССР композитор Никита Богословский, автор более 300 песен.

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22 мая 1924 года родился Шарль Азнавур (Варенаг Азнавурян), французский актер, певец, общественный деятель.

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22 мая 1976 года родился Сергей Жуков, участник группы "Руки вверх!".

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Скорбные даты

22 мая 1978 года ушел из жизни Джозеф Коломбо, американский гангстер, босс бруклинской мафии, который создал Лигу за гражданские права итало-американцев в качестве противовеса правительственному расследованию его преступной деятельности.

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