История любви: Вагнер и кокетка

История любви великого композитора Рихарда Вагнера и 24-летней Козимы

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Никто не знает, в каком возрасте приходит к людям настоящая любовь. Великий композитор Рихард Вагнер познал это изумительное счастье, когда ему стукнуло полвека. К тому времени он был отцом семейства, а его избранница Козима моложе его на 24 года, к тому же замужем за его другом. Композитора и Козиму осуждали, но их любовь победила все невзгоды.

Фото: commons.wikimedia.org by Ричард Шуберт is licensed under GNU Free Documentation License Бюст Козимы Вагнер, созданный Арно Брекером, находится недалеко от Фестшпильхауса в Байройте, Германия

На момент знакомства с супружеской четой Бюлов сердце женатого композитора Вагнера всецело владела Матильда Везендонк (Mathilde Wesendonck). Чувство к Козиме зародилось у Рихарда после "исцеления от Матильды" — не ранее 1861 года. Вопреки досужим сплетникам и записным моралистам, которые талдычили о "черной неблагодарности к своему ближайшему другу", о "разнузданности нравов", о "разрушении чужих семейных очагов" и тому подобному, отношения Вагнера и Козимы были не прихотью престарелого эротомана и молодой кокетки, а настоящей Любовью.

Мария Залесская в замечательной книге о Вагнере пишет: "Более трех лет (что уже само по себе отвергает любую теорию о "разнузданности нравов") Рихард и Козима отчаянно боролись со своим чувством, не желая предавать идеалы семьи и дружбы. Один раз — в отношениях с Матильдой Везендонк — Вагнер сумел выйти из подобной борьбы победителем. Теперь чувство оказалось сильнее. Да и Козима, в отличии от Матильды, помогавшей Вагнеру справиться с любовью, всецело отдалась своей страсти.

Страдая сама, она заставила Вагнера пройти через еще более мучительные переживания. В конце концов, в отличии от Отто Везендонка, всего лишь игравшего при Матильде вторую роль, с Гансом фон Бюловом Вагнера связывала старая и прочная дружба. Переписка Вагнера и Козимы того периода лучше всяких "теорий" свидетельствует: оба они прошли через очищение страданием (курсив автора — ред.)".

Брак Козимы и Ганса фон Бюлов (Hans von Bülow и Cosima) изначально не был идеальным браком. Ганс женился на дочери своего учителя Листа, подчинившись его воле и из чувства благодарности к человеку, который так много для него значил и еще больше сделал. Козима уважала мужа, не испытывая к нему глубокого чувства. Со временем Ганс фон Бюлов понял, какие чувства его благоверная испытывает к его другу, старику Рихарду. Понял и простил обоих.

Насчет якобы присущего Вагнеру "комплекса неполноценности", тянущего композитора исключительно к замужним женщинам, исследовательница его творчества Мария Залесская отмечает: "Во-первых, композитора, при его полной убежденности в собственной гениальности и непогрешимости, можно обвинить в чем угодно, но только не в комплексе неполноценности.

Если в ранней молодости у Вагнера еще можно было заметить переживания по поводу недостатков его внешности, то после того как он осознал свой исключительный талант, все это отошло даже не на второй, а на десятый план. В отношении Вагнера речь может идти скорее о мании величия. Во-вторых, вряд ли человек сознательно мог обрекать себя на те сердечные муки, которые испытывал Вагнер в отношениях и с Матильдой Везендонк, и с Козимой".

Брак Рихарда, заключенный им в ноябре 1836 года с девицей Минной Планер (Wilhelmine 'Minna' Planer), тоже не был удачным. Однако даже после фактического разрыва Вагнер при своих постоянных долгах продолжал содержать жену. И только после ее смерти в 1866 году Козима решилась на переезд к Вагнеру, пережив при этом всеобщее осуждение и пойдя на разрыв отношений с отцом. Узы Гименея соединили влюбленных в 1870 году. Почти десять лет они шли к своему счастью. Был еще один не самый последний человек, вмешивающийся вихсудьбу.ЛюдвигIIБаварскийиздревнегородаВиттельсбахов(Wittelsbach).Техсамых,которыеоднимиизпервыхвЕвропеначалипокровительствоватьнауками искусствам.

Уже в 1422 году баварский герцог Иоганн Виттельсбах пригласил к своему двору знаменитого фламандского живописца Яна ван Эйка (Jan van Eyck), заложив тем самым первый камень в здание "виттельсбахского Парнаса". Вагнер дружил с баварским монархом. Если королевская особа покровительствовала музыканту в материальном плане, то в плане эмоциональном Вагнер снисходил до короля. Именно так. В отличие от дружбы равных с Листом или с более молодым Фридрихом Ницше. Отбросив все условности к Вагнеру приехала Козима.

Одна, оставив детей с отцом в Мюнхене. Влюбленные отправились в романтическое путешествие по Швейцарии, посетив Лозанну, Берн, Люцерн. Паре особенно приглянулся пригород последнего — Трибшен (Tribschen). Гуляя по Трибшену, они облюбовали одиноко стоящую среди парка старинную виллу. Идея снять ее пришла к Вагнеру и Козиме одновременно. Получив денежное вспомоществование от Людвига, Вагнер приобрел загородный дом за пять тысяч франков. Используя игру слов, Рихард переименовал Tribschen в фонетически близкий Triebschen (Trieb — порыв, побуждение, импульс, склонность, стремление). Тем временем состоялось объяснение между супругами Бюлов.

Ганс подал прошение об отставке с поста капельмейстера Мюнхенского придворного театра. В католической Баварии, при королевском дворе, никто не дал ему развода с Козимой, которая и сама была католичкой. Ганс разрывался между долгом служения высокому искусству (прежде всего, вагнеровскому) и собственными чувствами. Король Баварии холодно принял его отставку. Впоследствии Вагнер писал своему старинному другу, композитору Петеру Корнелиусу (Peter Cornelius): "До сведения Его Величества были доведены слухи, позорящие честь госпожи фон Бюлов.

При таких условиях для нее оставалось только одно — порвать навсегда с Мюнхеном и добиться развода с мужем, имя и честь которого она хотела оградить от ненависти враждебных ей людей. Совершенно разумно она советовала ему оставить колебания и решиться на развод. Во имя этой цели она даже готова была принять на себя все жестокости бракоразводного процесса. Бюлов поблагодарил ее, согласился с ее советом, но в свою очередь заявил, что все происходящее теперь в Мюнхене вызывает в нем сильнейшее отвращение, так что, при таких обстоятельствах, он все равно отказался бы от своего места".

Фон Бюлов приехал в Трибшен. Рихард Вагнер написал открытое письмо для публикации в прессе, в котором защищал честь Козимы от всех "клеветнических нападок". Во имя соблюдения светских приличий чета Бюлов "соединилась" и вместе с детьми выехала из Трибшена в Мюнхен, чтобы уже там окончательно расстаться. Козима находилась на четвертом месяце беременности.

Отцом будущего ребенка был, вне всяких сомнений, не законный Ганс, а беззаконный и любимый Рихард. 17 февраля 1867 года Козима разрешилась от бремени четвертой дочкой Евой — вторым ребенком Вагнера. В это время композитор работал над "Нюрнбергскими мейстерзингерами" (Die Meistersinger von Nürnberg) и дочурка получила имя в честь героини оперы, красавицы Евы Погнер. С момента окончания "Мейстерзингеров" для Вагнера началась счастливая полоса. Как говорил персонаж совсем из другой оперы: "красивая жена, хороший дом — что еще надо человеку, чтобы встретить старость?!"

Уточнения

Вильге́льм Ри́хард Ва́гнер (нем. Wilhelm Richard Wagner, произношение: [ˈʁɪçaʁt ˈvaːɡnɐ] ; 22 мая 1813[…], Лейпциг[…] — 13 февраля 1883[…], Венеция) — немецкий композитор, дирижёр.



Ко́зима Ва́гнер (нем. Cosima Wagner, имя при рождении Франче́ска Гаэта́на Ко́зима Лист, Francesca Gaetana Cosima Liszt; 24 декабря 1837, Белладжо, Ломбардо-Венецианское королевство — 1 апреля 1930, Байройт, Бавария, Веймарская республика) — вторая жена и муза немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883), сооснователь и многолетний руководитель Байройтского фестиваля.

