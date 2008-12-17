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Павел Урушев

Братья Райт: Как рождалась авиация

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17 декабря 1903 года самолет братьев Уилбера и Орвилла Райт впервые оторвался от земли и совершил управляемый полет, ознаменовав начало эпохи авиации. С тех пор прошло 105 лет, на протяжении которых эволюция летательных аппаратов тяжелее воздуха не стояла на месте.

Братья Райт: Как рождалась авиация

Вдохновленные идеями Отто Лилиенталя и Николая Жуковского, Уилбер Райт загорелся идеей воздухоплавания. Именно он стал идейным лидером творческого дуэта, в то время как его младший брат Орвилл больше интересовался технической стороной вопроса.

Первыми конструкциями братьев Райт стали планеры. Повторяя опыты своих предшественников — Пэрси Пилчера, Самуэля Лэнгли и Хайрама Максима — Уилбер и Орвилл строили планеры, на которых испытывали принципы аэродинамики и пытались выработать систему управления полетов. Надо сказать, что существовавшие в то время планеры (и беспилотный паровой самолет Лэнгли) не умели набирать высоту и совершать повороты — над решением этой проблемы и бились братья.

Ряд испытаний, проведенных Райтами в 1986-1900 гг., позволил им открыть один из главнейших принципов аэродинамики — три оси вращения самолета. Это открытие легло в основу конструкции планеров братьев, которые использовали деформацию крыла для управления летательным аппаратом в воздухе. В 1906 году французский изобретатель и авиатор Альберт Сантос-Дюмон поменял деформацию на элероны при постройке легендарного аэроплана 14-bis.

Всего Райты построили три планера, с каждой новой моделью увеличивая размах крыла. Было совершено более 200 полетов. Особенно тщательно Уилбер и Орвилл подошли к постройке последнего планера, испытания которого проводились в специально сконструированной аэродинамической трубе. Было проверено более 200 различных крыльев, пока не остался единственный подходящий вариант.

В 1903 году братья Райт приступили к постройке управляемого планера с двигателем. При его создании изобретатели первыми в мире столкнулись с проблемой расчетов аэродинамики пропеллера.

Для этого им пришлось "с нуля" разработать теоретическую основу и формулы, а так же провести немало испытаний.

Не меньше проблем у братьев возникло и с подходящим двигателем. Они связались с десяткой производителей бензиновых моторов, но ни один не решился выполнить заказ. На помощь пришел механик-"самоучка" Чарльз Тейлор, который за шесть недель построил легкий алюминиевый двигатель с очень высоким КПД — до 82%.

Первая попытка оторваться от земли состоялась 14 декабря 1903 года, однако самолет, названный "Флайер-1" сразу после взлета. Уилбер пришел к выводу, что проблема кроется не в технической составляющей, а в отсутствии опыта пилотирования, и оказался прав.

17 декабря 1903 года Орвилл Райт совершил первый в мире управляемый полет. Самолет "Флайер-1" пролетел 36,5 метров за 12 секунд и благополучно приземлился. В тот же день братья по очереди совершили еще три полета — на 52, 60 и 260 метров. Обрадованные Райты в тот же отправили телеграмму отцу — Милтону Райту, сообщив об удачном эксперименте.

В дальнейшем братья Райт построили еще три самолета, на каждом из которых устанавливали новые рекорды скорости, высоты и продолжительности полета. Однако, они никогда не нарушали обещания, данного отцу — никогда не летать вместе. Лишь единожды — 25 мая 1910 года, выпросив у него разрешение, они совершили полет вдвоем. В тот же день Уилбер поднял в небо в качестве пассажира и самого 82-летнего Милтона Райта.

Братья Райт были не только пионерами авиации, но и первыми активистами в борьбе за защиту авторских прав. Три года они отстаивали свои права на изобретение принципа управления самолета, и 22 мая 1906 года получили патент США №821393 на "Летающую машину". Впоследствии, им не однократно приходилось выступать в суде против предпринимателей и конструкторов, заимствовавших идеи Райтов без их согласия.

Уилберт Райт скончался 30 мая 1912 года от брюшного тифа, а его младший брат прожил долгую жизнь, и стал свидетелем развития авиации от зарождения летательных аппаратов тяжелее воздуха до преодоления звукового барьера. Но даже в своих самых смелых мечтах, он не мог представить современных достижений авиации.

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Автор Павел Урушев
Павел Урушев— редактор отдела науки интернет медиахолднга Правда.Ру
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