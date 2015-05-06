7 мая: День радио, смерть Сальери и юбилей Чайковского

5:38 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Май

7 мая

День радио

Фото: Правда.Ру

День создания Вооруженных Сил РФ

Православный календарь

День памяти мученика Саввы Стратилата. Савва своей храбростью достиг высокого воинского звания. От него потребовали отказаться от своей веры. Он не захотел. После жестоких пыток его утопили в реке (272).

День мучеников Евсевия, Неона и других. Мученик Евсей отказался принести жертву идолам, за что его били железными прутьями, пока не обнажились внутренности, затем отсекли ему голову (303).

Народная традиция

Савва Стратилат. Евсей. Овсей.

По этому дню в народе говорят: "Пришел Евсей — овсы отсей", "Сей овес в грязь и будешь князь". Кончается хлеб, начинается голодный май. "Ну, хлеб-то давно весь вышел, поди возьми у Савки в лавке".

Среднесуточная температура устойчиво переходит через +5 ºС. Посев начинают не раньше, чем оттает снег. "До поры до времени не сеют семени". "Землю согрело, не опоздай с посевом".

Начало цветения душистого тополя, рябины. Развертывают почти отставшие ветлы. В садах начало цветения яблонь, развертывают почки груши.

Днем раньше посеешь — неделей раньше уберешь.

Именинники: Алексей, Евсей, Елизавета, Леонтий, Станислав, Савва и Фома.

События

7 мая 1936 года создан Кремлевский полк, в задачи которого входят охрана руководства страны, важнейших государственных объектов, а также участие в воинских ритуалах. В новой России стал называться Президентским.

Читайте также:

Кто готовит кадры для Конного эскорта Президентского полка

Караул! Развели! Кремлевский полк радует туристов

7 мая 1956 года министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он лично не убежден в его вреде.

Читайте также: Закон о запрете курения: эксперты не сошлись во мнениях "за" и "против"

7 мая 1995 года на президентских выборах во Франции победу одержал Жак Ширак. Это была его третья попытка занять высший государственный пост.

Читайте также: Жак Ширак — очень необычный президент

7 мая 1997 года на Каннском кинофестивале с успехом прошла премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент".

Читайте также: Пятому элементу — тридцать пять

7 мая 1999 года на экраны США вышел фильм "Мумия".

Читайте также:

Карьера режиссера "Форсажа" и "Мумии" была под угрозой

Монстры: правда или вымысел?

Расхитители гробниц и призраки фараонов

Тропами мертвых: репортаж из тайного убежища профессиональных грабителей гробниц

Мумии, "проклятые" забвением

Проклятый: он отомстил спустя 5 тысяч лет

Мумия возвращается

7 мая 2000 года Владимир Путин принес присягу и официально вступил в должность президента Российской Федерации.

7 мая 2004 года Владимир Путин во второй раз принес присягу в качестве президента России.

Читайте также: "Большинство считает, что альтернативы Путину нет"

Дни рождения

7 мая 1840 года в Воткинске в семье горного инженера родился Петр Чайковский, автор шести симфоний, на премьере последней из которых, Шестой ("Патетической"), он дирижировал за несколько дней до смерти. Огромная сила воздействия музыки Чайковского — в необычайном мелодическом богатстве и выразительности, поэтому продолжается процесс ее постижения и не ослабевает интерес к личности величайшего композитора.

Читайте также:

Чайковский был гетеросексуалом?

"При его жизни подобное обвинение вообще не выдвигалось"

7 мая 1908 года родился Макс Грюндиг, немецкий изобретатель и организатор производства, создавший в послевоенной Германии современное радиоэлектронное производство. В 1947 году он начинал с 45 служащими, а к концу жизни это уже были 23 завода с почти 20 000 персонала. Грюндиг продал свое детище голландской фирме Philips.

Читайте также: Макс Грюндиг — лоцман для радиоволн

7 мая 1919 года родилась Ева Перон, жена президента Аргентины, ставшая героиней рок-оперы.

Читайте также: Они сделали своих мужей президентами

7 мая 1946 года родился Владимир Бортко, кинорежиссер ("Блондинка за углом", "Собачье сердце", "Бандитский Петербург"). В 2003 году внимание всех телезрителей привлекла его экранизация "Идиота", но вот вдохнуть жизнь в булгаковских героев "Мастера и Маргариты" в полной мере не удалось.

Читайте также: Владимир Бортко: "Нужна жесточайшая цензура"

Скорбные даты

7 мая 399 до нашей эры умер Сократ, древнегреческий философ.

Читайте также: Мистики: повивальное искусство Сократа

7 мая 1825 года умер Антонио Сальери, итальянский композитор. Его учениками были Бетховен, Лист, Шуберт.

Читайте также: Моцарт и Сальери — кто кого травил?

7 мая 1979 года ушел из жизни Алексей Смирнов, киноактер ("Полосатый рейс", "Деловые люди", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Свадьба в Малиновке", "В бой идут одни "старики""), один из самых любимых комиков советского кино.

Читайте также: Макарыч родился в Данилове