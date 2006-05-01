Кремлевский полк радует туристов

Караул! Развели! Кремлевский полк радует туристов

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Москвичи и гости столицы, пришедшие 29 апреля к Московскому Кремлю, стали свидетелями необычайно зрелищной воинской церемонии. Впервые на Красной площади состоялся Церемониальный развод конных и пеших караулов в исполнении гвардейцев Президентского полка.

Ровно в два часа по полудню с боем курантов под звуки флейты и барабанную дробь из ворот Спасской башни на брусчатку главной национальной площади ступили Рота специального караула Кремлевского полка и Почетный Кавалерийский эскорт. Безупречно меря шаг гвардейцы торжественно вынесли знамена Российской Федерации и своего полка. Под пристальными взглядами тысяч собравшихся зрителей участники пешего караула продемонстрировали виртуозную строевую подготовку и искусное владение приемами с оружием. Вслед за этим всадники Кавалерийского эскорта под аккомпанемент Президентского оркестра прошлись по площади в "конной карусели" с саблями наголо.

Церемониальный развод конных и пеших караулов Президентского полка

Облачены караульные были в специально разработанную церемониальную форму. При создании этих костюмов использовалась образцы 1907-1913 годов, которые разрабатывались двором Николая II к празднованию юбилея победы в Отечественной войне 1812 года.

блистающие под лучами яркого солнца саблями и мушкетами,

нарядными желтыми "носочками", украшавшими грациозные фигуры лошадей,

парадное облачение гвардейцев придала церемониалу особую праздничность.

Не обошлось и без курьезов. Периодически звуковое оформление действа дополнялось криками "Горько!" — торжественность момента явно прибавляла остроты чувствам брачующихся, составлявших немалую часть зрителей военного парада. Кроме того, во время исполнения одного из самых сложных элементов — "мельницы" — один из гнедых скакунов своенравно вышел из стройных "жерновов" и, не обращая внимания на команды кавалериста, грассировал сольно, чем переключил на себя все внимание публики. Однако впечатления это не испортило, а, напротив, прибавило яркости ювелирно отточенному действу.

До недавнего времени развод караулов Кремлевского полка можно было увидеть лишь на Соборной площади Кремля, заплатив за удовольствие около 400 рублей. Эта традиция не исчезнет и сейчас. Каждую субботу вплоть до 15 октября, купив входной билет, туристы по-прежнему смогут увидеть выступления Президентского полка на фоне златоглавых соборов Кремля.

Однако церемония, прошедшая 29 апреля, дала старт торжественным разводам конных и пеших караулов на Красной площади, которые отныне в последнюю субботу каждого месяца будут радовать всех желающих абсолютно бесплатно.

Таким образом Служба Коменданта Московского Кремля и Комитет по туризму Москвы замыслили воплотить в столице международный опыт проведения официальных церемониалов развода караулов в зарубежных странах. Такие действа приняты во многих странах мира и сочетают в себе строгость военных ритуалов с пышностью театральных постановок. Так, например, развод караула королевских гвардейцев Великобритании проводится перед Букингемским дворцом. Специально, чтобы увидеть эту старинную церемонию, в Лондон приезжает огромное количество туристов.

Развод караулов заслуженно считается одним из самых красочных и зрелищных воинских церемониалов, закрепленных в Уставах и Артикулах еще с Петровских времен. Подобные ритуалы существовали уже во времена Ивана Третьего. Традиция соблюдалась вплоть до 1917 года, а в советское время была заменена другой — сменой часовых Почетного караула у Мавзолея В. И. Ленина.

Весной 2005 года усилиями военных историков каноны церемониального развода конных и пеших караулов были возрождены. Кремлевское действо связало воедино разные эпохи доблестного российского воинства, объединило в себе яркие, зрелищные элементы российских воинских церемоний.

Кремлевский полк, как международный туристический цент

В прошлом году эти шествия стали чрезвычайно популярны у иностранных туристов: они превратились в такой же символ современной Москвы, каким в эпоху СССР был ритуал смены часовых у мавзолея Ленина. Однако нынешняя церемония стала намного более зрелищной.

Поэтому организаторы торжества возлагают на нее большие надежды. По мнению руководителя пресс-службы столичного Комитета по туризму Дмитрия Шульцева, такое мероприятие способствует "дальнейшему формированию привлекательного имиджа Москвы как международного туристского центра".

"Именно создание подобных туристских программ и продуктов способствует ежегодному увеличению потока зарубежных гостей в Москву", — сказал Шульцев в беседе с журналистами после окончания мероприятия.

Статистика наглядно иллюстрирует слова представителя Комитета по туризму. По итогам прошлого года

Москву посетили 3 млн. 487 тысяч иностранных туристов, что на 19 % выше показателя 2004 года.

Кроме того, устроители развода караулов рассказали журналистам о своем замысле сделать церемонию в будущем еще более яркой и крупномасштабной. Уже сейчас готовится ее новая программа, дополненная усложненными элементами.

В настоящее время перед зрителями выступают 18 всадников и 48 пеших гвардейцев.

"Наша мечта увеличить количество караульных в два раза", — сказал командир Кавалерийского Эскорта полковник Вадим Бугаев.

Кроме того, если сейчас развод караулов сопровождают заимствованные маршевые мелодии, то, по словам Надежды Шабариной, главного советника Коменданта Московского Кремля, вскоре Президентский оркестр представит зрителям новое музыкальное оформление, созданное специально для этого торжественного церемониала.

Уточнения

Президе́нтский полк (полное наименование — Краснознамённый о́рдена Октя́брьской револю́ции Президе́нтский полк Слу́жбы коменда́нта Моско́вского Кремля́ Федера́льной слу́жбы охра́ны Росси́йской Федера́ции) — российская воинская часть, в настоящее время входящая в состав Федеральной службы охраны Российской Федерации, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля — официальной резиденции Президента Российской Федерации, других важных государственных объектов, по участию в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, выделению почётных караулов и несению службы у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлёвской стены (Пост № 1).



Литература

Клочков Д. А. На охране российской государственности : К 80-летию Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России. — М. : Фонд «Русские Витязи» ; СПб. : ИПК «Гангут», 2016. — 648 с. — ISBN 978-5-9908748-1-7.

: Фонд «Русские Витязи» ; : ИПК «Гангут», 2016. — 648 с. — ISBN 978-5-9908748-1-7. Галкин О. П. Президентский полк. 7 мая 2006 года Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО) России отмечает 70-летний юбилей. // Военно-исторический журнал. — 2006. — № 4. — С.8-12.