Мельница мифов: Моцарт и Сальери - кто кого травил?

Один из самых распространенных литературных мифов в нашей стране — Сальери отравил Моцарта. Имя Сальери без преувеличения многие знают благодаря маленькой трагедии Пушкина и именно в таком контексте. Но в Европе, а затем и у нас появился миф о том, что Моцарт желал смерти Сальери. Попробуем разобраться…

Кто такой Сальери?

Антонио Сальери (Antonio Salieri) родился 18 августа 1750 года в итальянском местечке Леньяго (Legnago) недалеко от Венеции. Обычно утверждают, что будущий композитор происходил из семьи состоятельного торговца, но иногда можно встретить информацию о том, что его отец торговал колбасами. Примирить оба утверждения можно наверняка тем, что главе семьи Сальери просто-напросто удалось разбогатеть. Первые уроки музыки Антонио преподал его брат Франческо, который был на девять лет старше. Четырнадцатилетним подростком Сальери стал круглым сиротой.

Некоторое время он учился в Венеции, пока им не заинтересовался венский композитор Флориан Леопольд Гассман (Florian Leopold Gassmann). В начале лета 1766 года этот придворный композитор и капельмейстер при дворе императора Священной Римской империи германской нации Иосифа II предложил юноше переехать в Вену. Столица Габсбургов станет для Сальери родным городом, а его самого нарекут там Антоном. Хотя немецким языком Сальери так толком и не овладел, предпочитая общаться на своеобразной смеси итальянского и французского.

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В 21 год Сальери написал оперу "Армида" (Armida) — свое первое полностью опубликованное музыкальное произведение, пользовавшееся большим успехом на сценах многих европейских городов, включая

Вену,

Берлин

и Санкт-Петербург.

Через несколько месяцев Антон написал комедийную оперу "Венецианская ярмарка" (La Fiera di Venezia), которая при жизни автора выдержала 30 постановок и многим также пришлась по вкусу. Многим, но не всем. Среди ее критиков оказался Леопольд Моцарт. Некоторые биографы Сальери утверждают, что причиной тому было не качество музыкального товара, а наличие у Леопольда сына — Вольфганга Амадея.

Российский биограф Сальери цитирует статью австрийского музыковеда Леопольда Кантнера "Сальери: соперник Моцарта или образец для подражания?".

О взаимоотношениях двух композиторов там сказано следующее:

"В чем состояли претензии Моцарта к Сальери? Например, он пишет, что в глазах императора Сальери имел больший вес, а сам он, Моцарт, никакого. Не надо, однако, думать при этом, будто дело обстояло так, что Сальери втерся в доверие к императору, оттеснив Моцарта. Было как раз наоборот. Это Моцарт пытался оттеснить Сальери, чего ему не удалось. От своего отца унаследовал Моцарт вот эту фобию — "итальяшки", все валил на этих самых "итальяшек".

Писатель Сергей Нечаев объясняет это амбициями Леопольда Моцарта, который "одно время был четвертой скрипкой в оркестре архиепископского двора своего родного города Зальцбурга", но "все свои несбывшиеся надежды он перенес на сына, росшего не без его участия "чудо-ребенком". Не раз автор будет называть юного Моцарта вундеркиндом в кавычках, словно бы отказывая ему в таланте и приписывая достижения лишь интригам отца.

Как Моцарт боролся против "итальяшек"

Действительно, итальянцы были очень влиятельны в Вене, и это представлялось Моцарту препятствием для собственного успеха. Это обстоятельство, конечно же, не имеет никакого отношения к качеству произведений Моцарта. Безусловно, они заслуживают самой высокой оценки. И все же именно Моцарт пытался оттеснить от императора итальянцев ради собственного преуспеяния. Скорее, это он пытался делать карьеру за счет итальянцев. И это ему не удалось. Затем он переворачивает картину и представляет себя жертвой какой-то камарильи, которой, собственно говоря, и не было".

Наверное, никакого "заговора" против австрийской партии не было, однако первым капельмейстером императорского двора был все-таки итальянец Сальери, что не могло не породить зависти. Впрочем, в написанной по-французски книге Marie-Thérèse impératrice ("Императрица Мария-Терезия") Ольга Вормсер (Olga Wormser) обращает внимание на тот факт, что

"Моцарт не получил места преподавателя музыки у Елизаветы Вюртембергской, жены племянника Иосифа. Тот предпочел Сальери, который не был масоном".

Добавим, вопрос о принадлежности Сальери к обществу вольных каменщиков историками не решен окончательно, да и так ли уж это важно.

Жизнь все расставила по своим местам: Моцарт — признанный гений музыки, Сальери тоже не забыт, но все-таки в бэкграунде. И настроение коренного австрийца к итальянскому "гастарбайтеру" тоже можно понять и простить. Моцарт хотя и не скончался в нищете, но его талант явно не был оценен по достоинству при жизни.

В появлении версии об отравлении Моцарта виновен Бетховен

Давайте на минуту отойдем от сравнения талантов двух выдающихся композиторов-соперников и посмотрим, откуда вообще возникла тема отравления. Ведь, судя по высказыванию биографа Моцарта Марселя Бриона (Marcel Brion),

"личные отношения двух композиторов вовсе не носили характера ни воинственной враждебности, ни даже злобной зависти".

На дружеские взаимоотношения Моцарта и Сальери указывают большинство пишущих биографов, и нам нет нужды переворачивать все с ног на голову.

Одним из источников слухов об отравлении Моцарта Антониом Сальери оказываются так называемые "Разговорные тетради" Бетховена, кстати, одного из великих учеников Сальери. Из-за глухоты Бетховен вынужден был общаться с друзьями посредством записей в специальные тетради. В одной из таких тетрадей содержится следующая запись, сделанная в то время, когда старый Антонио сильно болел:

"Сальери снова очень плохо. У него полностью помутился рассудок. Он не прекращает говорить, что виновен в смерти Моцарта, что он дал ему яд".

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Несмотря на аналогичные свидетельства о признании (или самооговоре) самого придворного капельмейстера, которые встречаются в многочисленных источниках, санитары больницы, где Сальери провел свои последние дни, категорически отрицали подобного рода признание. Об этом сохранилась официальная бумага, подписанная двумя санитарами и лечащим врачом маэстро.

Все время множатся свидетельства, как подтверждающие версию отравления, так и отрицающие ее. Одна партия авторов вступается за честь Сальери, другая продолжает настаивать на обвинении. Количество этих утверждений не в состоянии доказать чью-либо правоту. Окончательно прояснить вопрос об отравлении Моцарта (не обязательно масонами, Сальери или кем-то иным) или о его смерти в результате болезни и ненадлежащего ухода мог бы помочь анализ останков композитора, но, на беду, гения музыки схоронили в общей могиле и даже череп его пропал.

В мае 1997 года по инициативе Миланской консерватории состоялся курьезный процесс по обвинению Сальери в убийстве Моцарта. Заслушав свидетелей обвинения и защиты, в роли которых выступили исследователи жизни и творчества обоих композиторов, а также медики, суд оправдал Антонио Сальери "за отсутствием состава преступления".

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