30 апреля: День джаза, Знамя Победы и капитуляция Южного Вьетнама

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

30 апреля

День пожарной охраны

Международный день джаза

Православный календарь

День памяти преподобного Зосимы (см. значение имени Зосим), игумена Соловецкого. Преподобный Зосима — основатель Соловецкого монастыря. Он вместе с Савватием сделал много чудес. С юных лет Зосима воспитывался в благочестивой обстановке. После смерти родителей раздал имущество нищим. Вместе с преподобным Германом он обосновал на Соловецких островах обитель, был избран игумен. Сюда были перенесены мощи преподобного Савватия. Зосима мирно скончался в 1478 году. Погребен за алтарем Преображенского храма.

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День памяти святого мученика Симеона, епископа Персидского (умер в 344 году).

Народная традиция

День Зосима Пчельника. Зосима Соловецкий. Зосима-Савватий. Зосима Пчельник. Симеон Морковник.

Зосима и Савватий считаются в народе хранителями, покровителями пчел, заступниками пчеловодов; покровителями пчеловодства. "Расставляй улья на пчельнике". Расставляли ульи на пчельнике. Чтоб пчелиный рой не разлетался, брали пчелу, сажали в улей и приговаривали: "Беру я пчелу, сажаю в улей. Не я тебя сажаю, сажают тебя белые звезды, рогоногий месяц, красное солнышко. Сажают тебя и укрощают". "Рой родится — Зосима-Савватий веселится". "Без бога ни до порога, а без Зосима-Савватия — ни до улья".

Ульи вывозят на пасеки. Затем накрывают чистой скатертью стол посреди пасеки, на него ставят хлеб и соль, черепок с жаром, Богоявленскую воду и оставшуюся от пасхальной заутрени свечу. Потом. Помолясь Зосиме и Савватию, обходят вокруг пасеки с зажженной свечой, кропят ее освященной водою.

К заступничеству Зосимы часто в народе прибегают при болезнях.

Если пчелы садятся на вишневый цвет — уродится вишня, если нет — вишни не жди. Средний срок начала цветения ивы-бредины. Зацветают одуванчики. На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош.

30 апреля — 5 мая — первое кукование кукушки.

Именинники: Авделай, Акакий, Александр, Ананий, Адриан, Зосим и Семен.

События

30 апреля 1743 года был заложен на современном месте город Оренбург. Церемонией руководил Иван Неплюев, а сама процедура проходила под гром пушек. До этого у впадения реки Орь в реку Яик (нынешний Урал) существовала лишь крепость Оренбург.

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30 апреля 1918 года в Екатеринбург из Тобольска был переправлен бывший император Николай II, его жена и одна из дочерей.

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30 апреля 1918 года — рождение киностудии "Ленфильм". Сначала это был Петроградский кинокомитет при Наркомпросе, потом он (или она) носил названия "Киносев", "Севзапкино", "Ленинградкино", "Совкино", "Росфильм", "Союзфильм" и еще ряд других, пока в 1934 не появилось нынешнее.

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30 апреля 1927 года в городе Альдерсон, штат Западная Вирджиния, открылась первая в США федеральная женская тюрьма.

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30 апреля 1944 года в Москве выпали самые крупные за всю историю наблюдений снежинки.

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30 апреля 1945 года бойцы 1-го стрелкового батальона 756-го полка сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария установили на крыше фашистского рейхстага красный флаг — легендарное Знамя Победы. Почти всем участникам водружения символа победы было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

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30 апреля 1945 года во время штурма Берлина под пулями и снарядами советский сержант, рискуя жизнью, спас от смерти немецкую девочку.

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30 апреля 1967 года была сдана в техническую эксплуатацию знаменитая Останкинская башня. К ноябрьским праздникам будет сдан и телецентр — башня станет телевизионной и отсюда начнется вещание на всю страну.

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30 апреля 1975 года в Сайгон вошли танки и войска Демократической Республики Вьетнам. Правительство Южного Вьетнама без всякого сопротивления объявило о полной капитуляции.

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30 апреля 1992 года в Женеве объявлено, что технология Всемирной паутины (World Wide Web), разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN) англичанином Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной. Вот тут-то интернет и зашагал вперед семимильными шагами.

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30 апреля в 1999 году объявлено Днем пожарной охраны. Соответствующий указ подписал президент РФ Борис Ельцин.

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Дни рождения

30 апреля 1777 года родился Карл Фридрих Гаусс, великий немецкий математик.

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30 апреля 1956 года родился Ларс фон Триер, датский кинорежиссер.

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30 апреля 1962 года родился Николай Фоменко, бывший музыкант группы "Секрет", ведущий целого ряда постоянно возникающих и умирающих телешоу, профессиональный автогонщик.

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30 апреля 1967 года в Варне в артистической семье болгарского певца армянского происхождения Бедроса Киркорова и русской девушки Виктории родился Филипп Киркоров - будущая звезда российской эстрады.

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30 апреля 1974 года родился Андрей Губин (Клементьев), эстрадный певец.

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30 апреля 1982 года родилась Кирстен Данст, американская киноактриса ("Человек-паук"). Если ее папа немец по имени Клаус, если обязательно подчеркивается, что ее имя Кирстен, а не Кёрстин, то почему почти все поголовно ее называют Кирстен Данст?!

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Скорбные даты

30 апреля 1642 года скончался Дмитрий Пожарский, князь, боровшийся с интервентами и освобождавший от них Москву.

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30 апреля 1735 года умер Яков Брюс, сподвижник Петра I, граф, генерал-фельдмаршал, ученый.

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30 апреля 1792 года умер Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвичский. Английский политик XVIII века, обессмертивший свое имя привычкой перекусывать ломтем мяса, положенного между двумя тостами, чтобы не прерывать многочасовое сидение за карточным столом.

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30 апреля 1945 года, 70 лет назад, покончили с собой Адольф Гитлер и Ева Браун. Накануне они поженились, а в этот день отравились. Испугавшись суда, для надежности фюрер еще и застрелился.

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