Мельница мифов: телефон изобретали все

Все знают, что телефон изобрели американцы. Немногие помнят, что изобретателя звали Александер Грэм Белл. Однако ошибаются и те, и другие.

Гражданин США присвоил идею итальянского ученого Антонио Меуччи, которую тот высказал еще тогда, когда Белл был несмышленным мальцом. Белл действительно был изобретателем, и эти лавры он получил не совсем зря.

Такое случается не только в науке. Например, музыкант и певец Борис Гребенщиков, который написал немало собственных песен, остается в музыкальной памяти благодаря песне на музыку Владимира Вавилова) и слова Анри Волохонского, прозвучавшей в кинофильме "Асса", а исполнитель и композитор Игорь Тальков, несмотря на свое оригинальное творчество, был более всего известен шлягером композитора Давида Тухманова "Чистые пруды".

Запатентовал телефон первым Александер Грэм Белл

Первым, кто извлек из появления телефона прибыль, был американский изобретатель Александер Грэм Белл (Alexander Graham Bell), родившийся в Шотландии в 1847 году. Но прежде чем талантливый изобретатель и основатель до сих пор издающегося на разных языках журнала National Geographic запатентовал не им изобретенный телефон, давайте вспомним его предшественников.

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Изобретение телефона было бы невозможно без превращения звуковой вибрации в электрические импульсы. Уже в 1833 году такое преобразование на практике осуществили в немецком Геттингене

Карл Фридрих Гаусс (Carl Friedrich Gauß)

и Вильгельм Эдуард Вебер (Wilhelm Eduard Weber).

Американский физик Чарльз Графтон Пейдж (Charles Grafton Page, 1812-1868) в 1837 году обнаружил явление, названное им galvanic music - "гальванической музыкой". В электрической цепи, состоящей из камертона, подковообразного магнита и гальванического элемента, при колебаниях камертона, размыкавших и замыкавших цепь, электромагнит издавал поющий звук.

Вообще, в истории изобретения телефона можно встретить полный европейский интернационал:

немцы,

французы,

англичане,

итальянцы.

Среди забавных фактов можно назвать, например, следующую историю.

Какие первые слова сказали по телефону?

Первыми словами, переданными по телефону, была фраза на немецком языке: Das Pferd frisst keinen Gurkensalat ("Лошадь не жрет салата из огурцов"). Эту историческую фразу 26 октября 1861 года произнес немецкий физик и изобретатель, сын пекаря из Гельнхаузена, Иоганн Филипп Райс (Johann Philipp Reis). Но все-таки непосредственным предшественником и изобретателем, которому фортуна не позволила получить юридически оформленный патент, был другой человек.

Антонио Меуччи придумал способ передачи звукового сигнала на расстоянии

Уроженец Флоренции Антонио Меуччи (Antonio Meucci) был гениальным ученым и никудышным бизнесменом. Родился он 13 апреля 1808 года. Кроме того, эта изобретательная голова симпатизировала революционерам всех мастей, в особенности боровшимся за освобождение Италии гарибальдийцам. За что был приговорен к месяцу тюремного заключения, а в 1835 году отправился на остров Кубу. Незадолго до своего отъезда в Новый Свет Меуччи женился на Эстер Моки (Esther Mochi).

Дока по части разных технических новшеств некоторое время работал в Гаване ведущим механиком сцены в местном театре. Затем супруги перебрались в Нью-Йорк, где в 1851 году он основал одну из первых фабрик по производству стеариновых свечей, затем в 1856 году Меуччи основал пивоваренный завод по производству лагерного пива, а в 1860 году создал первый в мире завод по производству парафиновых свеч.

В 1854 году Антонио Меуччи для своей страдающей от приступов ревматизма супруги Эстер, которая из-за болей частенько не покидала своей комнаты, придумал способ передачи звукового сигнала на расстоянии. Об этом он написал статью в редакцию одной италоязычной газеты, выходившей в Нью-Йорке.

Финансовую независимость успешного изобретателя подорвали неудачи в игре на бирже и взрыв котла. В результате этого несчастного случая Меуччи в 1866 году на три месяца угодил на больничную койку, что привело к увольнению с работы и вынудило его жену продать некоторые из его рабочих моделей, в том числе и телефон. Тем не менее Меуччи позже продолжил свою работу и в 1871 году подал заявку в Патентное бюро США. Окончательной регистрации на изобретение помешали финансовые издержки, и патент потерял свою силу в 1873 году.

Свой "телетрофон" Меуччи предложил к разработке крупной американской компании Western Union Telegraph. Предположительно, там долгое время не проявляли никакого интереса к изобретению. Более того, в 1874 году автора уведомили, что описание технической новинки утеряно. Антонио Меуччи скончался в 1889 году в бедности.

11 июня 2002 года Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой признала настоящим изобретателем телефона Антонио Меуччи. Одной из причин, почему итальянец так и не был признан при жизни автором новаторского изобретения, в билле указывается, что

"Меуччи так никогда и не изучил достаточно хорошо английский язык, чтобы ориентироваться в хитросплетениях политики американских деловых кругов".

Иначе говоря, у Меуччи отсутствовали не только знания английского языка, но и деньги на приличного стряпчего.

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Хороший адвокат смог бы сделать намного больше, нежели наивная вера самого изобретателя в справедливость американской Фемиды. Антонио в мельчайших подробностях описал каждую деталь нового средства связи, что доказывало его правоту, но не сумел вовремя уплатить пошлину всего в 10 долларов. Иногда пишут, если бы Меуччи после 1874 года нашел необходимую сумму, то признали бы его первенство, а вовсе не мистера Белла.

И тем не менее, в большинстве справочников и энциклопедий, изданных на разных языках народов мира, по-прежнему черным по белому написано, что патент на изобретение телефона в 1876 году, а в 1877 году на дополнительный патент на мембрану и арматуру получил в США мистер Александер Грэм Белл.

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