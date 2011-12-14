Драмы науки: Кто украл вулканизацию?

Имя человека, разработавшего способ вулканизации каучука, сейчас незаслуженно забыто. Звали его Чарльз Гудьир — именно он впервые, смешав каучук с серой, получил устойчивую резину. Но вместо славы и денег он снискал себе лишь судебную тяжбу. И все потому, что у него украли его изобретение. Попытаемся восстановить историческую справедливость.

Еще когда автор этих строк учился на биологическом факультете МГУ, научный руководитель часто говорил ему следующее:

"Никогда не обсуждайте с коллегами ваши идеи относительно перспективы исследований. А то ведь люди — они такие: моментально своруют идею, выполнят работу и потом будут говорить, что сами это придумали".

Похоже, это действительно так — история науки знает немало примеров подобного "воровства идей". И, кстати, не только идей, но и изобретений.

Об одном таком печальном случае я и хочу рассказать в этой статье. Сегодня мы постоянно пользуемся резиновыми изделиями, но редко задумываемся о том, кто же впервые смог превратить

липкий,

мягкий

и нестабильный

каучук в устойчивую вулканизированную резину. Действительно, вспомнить имя этого человека непросто хотя бы потому, что о нем незаслуженно забыли. А впервые это удалось американскому изобретателю Чарльзу Гудьиру.

Как Чарльз Гудьир пришел к своему открытию

Чарльз Нельсон Гудьир (возможны и другие варианты произношения его фамилии — Гудийр, Гудиер, англ. Charles Nelson Goodyear) родился в Нью-Хэйвен, штат Коннектикут (США) в семье торговца скобяными изделиями Амоса Гудьира в 1800 году. Он был шестым ребенком в семье, но, тем не менее, у его родителей нашлись деньги, что бы дать ему образование. После школы юный Чарльз некоторое время изучал основы скобяного дела в Филадальфии, а потом, вернувшись, стал партнером отца по бизнесу.

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Его дела шли достаточно успешно. В августе 1824 года Гудьир женился на Клариссе Бичер, женщине с необыкновенно сильным характером и добрым нравом. Она являлась для него одной из самых серьезных опор в жизни. Два года спустя семья переехала в Филадельфию, где Чарльз открыл скобяной магазин. Тем не менее, в 1830 году у него начались первые неудачи — в связи с экономическим кризисом спрос на скобяные изделия упал. Семье Гудьиров грозило полное разорение (ведь бизнес был семейным), однако Чарльзу тогда удалось найти выход из положения.

Дело в том, что тогда Америку и Европу захлестнула так называемая "каучуковая лихорадка". Сок каучуконосных растений, таких например, как гевея (Hevea), казался отличным сырьем для изготовления

непромокаемой одежды и обуви,

гибких трубок,

клапанов

и других товаров.

Повсюду стали возникать фабрики, изготавливающие резиновые изделия, и магазины, ими торгующие. Но, увы, публика быстро разочаровалась в одежде, становящейся твердой, как кость, зимой и липко-жидкой в жару. Дело в том, что натуральный каучук оказался весьма нестабильным материалом — его свойства зависели от температуры.

В итоге ни одна из молодых "резиновых" компаний, основанных в те годы, не выжила. Инвесторы теряли миллионы и думали, как же им спастись от разорения. И вот тут то явился Гудьир.

Впрочем, началось все с того, что он сам попал в долговую тюрьму — его магазин разорился и он не смог отдать кредиты. Поскольку сидеть без дела в этом не самом приятном заведении было скучно, то Чарльз занялся исследованием свойств каучука. Сначала он тщательно изучал каждую газетную статью, имеющую отношение к этому новому материалу. В результате его осенило — если каучук является от природы клейким веществом, то его можно, нагрев, дабы увеличить способность к адсорбции, смешать с сухим порошком, который устранит его клейкость.

Первые эксперименты по вулканизации каучука Гудьир делал в тюрьме

Вскоре Гудьир перешел от теории к практике. Еще в тюрьме он провел ряд экспериментов. И первые результаты его вполне удовлетворили — нагревая каучук с некоторым количеством магнезии, Гудьир получил красивое белое соединение, которое, по-видимому, не обладало чрезмерной пластичностью. Однако, выйдя из тюрьмы и попробовав таким образом сделать набойки для туфель, Чарльз понял, что ошибся — материал продолжал оставаться мягким.

В течении последующих лет Гудьир проводил эксперименты по смешиванию каучука с другими веществами при высоких температурах. Что только не шло в ход —

скипидар,

азотная кислота,

негашеная известь,

оксид цинка.

За все это время Чарльз успел открыть фабрику по производству резиновой одежды, разбогатеть, разориться, еще несколько раз побывать в долговой тюрьме и серьезно подорвать здоровье, работая с ядовитыми веществами. Однако получить годный для изделий каучук ему так и не удалось.

Прогресс наметился лишь в 1838 году, когда Гудьир встретил Натаниэля Хэйворда, владельца завода в штате Мичиган. Тот рассказал ему, что экспериментировал с добавлением в каучук серы. Некоторое время спустя Гудьир сам перебрался в город Вобурн к Хэйворду, где продолжил свои эксперименты с капризным материалом. Изобретатель несколько раз пытался добавить в него серу, однако ему долго не удавалось этого — видимо, потому, что он нагревал его при недостаточно высокой температуре. Но вскоре он добился-таки результата и получил то, что сейчас называют вулканизированным каучуком.

Версии об открытии вулканизации каучука Гудьиром

Некоторые утверждают, что Гудьир систематически проводил эксперименты со смесью каучука с серой на открытом пламени, в котором наблюдал то, что в данном случае этот капризный материал не плавился, как обычно, а обугливался, и на краях обугленных областей были превосходно завулканизировавшиеся участки.

Другие источники говорят о том, что каучуковая смесь случайно попала на горячую плиту. Интересно, что сам изобретатель в своих мемуарах говорил о том, что процесс вулканизации был открыт им не как результат применения классического научного метода, однако это не было и случайностью. Скорее, это было результатом экспериментальной деятельности и наблюдений.

Тем не менее, от открытия до получения патента было еще далеко. Лишь в 1844 году, когда процесс вулканизации был доведен до совершенства, изобретатель наконец-то получил патент.

Как у Гудьира украли его изобретение

При этом он и не подозревал, что на другой стороне Атлантики, в Великобритании, двумя неделями раньше подобный патент был выдан Томасу Хенкоку, сотруднику компании "Charles Macintosh&Company".

Не подозревал он также и о том, что в "Макинтоше" узнали о результатах экспериментов Гудьира сразу же после того, как было сделано открытие. И сообщил им об этом тот человек, которого Чарльз считал своим другом — Дж. Хаскинс из Roxbury Rubber Company, который часто одалживал изобретателю деньги. Специально ли Хаскинс выдал секрет своим партнерам из Великобритании или случайно, неизвестно.

Ну, а Гудьиру, наконец-то начало везти — ему удалось открыть фабрику по вулканизации каучука. Позже он получил приглашение на первую Всемирную Выставку в Лондон, которая прошла в 1851 году. Посетив ее, он узнал о патенте Хэнкока и о фактической краже своего открытия. Тем не менее, Хэнкок не желал признаваться в плагиате: он утверждал, что открыл способ вулканизации независимо. Гудьиру ничего не оставалось делать, как обратиться в суд.

Однако, хоть Чарльз и потратил 25 тысяч долларов на услуги адвокатов, отстоять приоритет изобретения ему не удалось. И это при том, что в процессе разбирательства Хэнкок признался, что начал эксперименты, уже имея на руках образец вулканизированной резины Гудьира. Суд пришел к компромиссному решению — Хэнкок был признан изобретателем вулканизации в Великобритании, а Гудьир — в США.

Данная тяжба привела к очередному разорению бизнеса Гудьира. Так что после того, как он вернулся в Америку, ему опять пришлось отправиться в долговую тюрьму. Кстати, именно туда его супруга принесла ему награду, которую изобретателю пожаловал император Франции Наполеон III — Орден Почетного Легиона. Что же, хоть какое-то утешение.

Изобретатель вулканизации каучука оставил наследникам огромные долги

После всех этих потрясений Чарльз Гудьир так и не смог наладить свой бизнес, да и его потомки тоже — когда он скончался в 1860 году, то оставил наследникам лишь долги, общая сумма которых достигала 200 тысяч долларов (огромные деньги по тем временам!). Кстати, незадолго до смерти изобретатель вулканизации лишился своего патента — для того, что бы продлить срок его действия, нужно было заплатить, а денег у него уже тогда не было. Поэтому с 1858 года единственным обладателями патента на вулканизацию осталась ненавистная Гудьиру компания "Charles Macintosh&Company", сотрудник которой украл его изобретение.

Впрочем, некоторая доля славы (правда, увы, посмертной) изобретателю вулканизации все-таки досталась — в 1898 году, почти через сорок лет после его смерти, была основана компания, названная в его честь, Goodyear Tire and Rubber Company.

Шины Goodyear

Подобным действием основатели этой фирмы давали понять, что признают приоритет Гудьира. А в 1976 году имя Гудьира было торжественно запечатлено на персональной табличке в Национальном Зале Славы Изобретателей (США). В родном же городе Чарльза, Нью-Хэйвене, до сих пор функционирует начальная школа, носящая его имя.

Эта история до сих пор служит предостережением для всех ученых и изобретателей — о своих идеях и экспериментах нельзя говорить никому, даже близким друзьям. Они, как выясняется, тоже оказываются ненадежными, когда речь идет о деньгах и славе. Был бы Гудьир чуть более скрытным, никто бы не смог отнять у него славу первооткрывателя вулканизации каучука и все причитающиеся к ней дивиденды.

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Кстати, справедливости ради, сейчас выяснилось, что и Чарльз Нельсон Гудьир не был первооткрывателем вулканизации. Исследования археологов показали, что этот процесс был известен древним майя еще в конце первого тысячелетия до нашей эры. Они использовали его при изготовлении мячей для игры в аналог современного футбола. Однако имя того, кто впервые додумался смешать каучук с серой при нагревании, история не сохранила. Да и патент, судя по всему, он зарегистрировать не догадался…

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