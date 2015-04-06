7 апреля: Благовещение, первый университет в Европе и Маленький принц

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7 апреля

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Православный календарь

Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Божий посланник архангел Гавриил сообщил Деве Марии "благую весть" о грядущем рождении у нее сына Божия. Великий двунадесятый праздник. В этот день положено начало таинственного общения Бога с человеком.

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Народная традиция

Благовещение. "Самый большой у Бога праздник". "На Благовещение весна зиму поборола", — считают в народе, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы. Третья встреча весны.

На Благовещение "птица гнезда не вьет, красна девица косы не плетет". Не работают. "Кукушка без гнезда за то, что завила его на Благовещение". Гулянья. Игры. Хороводы. Отпускают на волю птицу. "Каково Благовещение проведешь, так и весь год". "На Благовещение и на Пасху грешников в аду не мучат". Нельзя в Благовещение надевать новую одежду, в противном случае ее порвешь или испортишь. Под Благовещение не тушат огней в избах на ночь — лучше уродится лен, не выжжет молнией урожай и постройки. Цыган на Благовещение шубу продает. На Благовещение воры заворовывают — для удачи на весь год.

На Благовещение гроза — к теплому лету; небо безоблачное, солнце яркое — быть лету грозному; оттепель — много морозов впереди; ведро на Благовещение — к пожарам летом; если на Благовещение ночь выдалась теплая, то весна будет дружная; Благовещение без ласточек — холодная весна.

"Коли на Благовещение снег на крышах есть, так будет еще на Егорья в поле". "Мокрое Благовещение — грибное лето"; мороз — урожай на грузди; гроза — к урожаю орехов; идет дождь — родится рожь; ветер, иней, туман — к урожайному году; день солнечный — к урожаю пшеницы; если мало звезд — будут мало нестись куры. "На Благовещение хороший улов рыбы". "На Благовещение черногуз прилетает и медведь встает". Если на Благовещенье ночь теплая — весна ранняя и дружная.

Тает снежный покров. Но могут быть морозы.

Начинают нестись куры. Прилет журавлей. Если погода позволяет, можно выставлять и ульи с пчелами. Появляются первые комары, черви, лесные муравьи. Первые сморчки. Первые цветы мать-и-мачехи, перелески.

Благовещенскую золу сохраняют для капусты и других огородных растений, когда они портятся, то посылают их этой золою.

Именинники: Тихон.

События

7 апреля 1348 года чешский король и император Священной Римской империи Карл Четвертый основал в Праге, которую он сделал столицей империи, первый в Центральной Европе университет.

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7 апреля 1899 года в Москве пустили первый электрический трамвай. Новый самодвижущийся трамвай ходил с 8 часов утра и до 8 вечера от Петровского парка по Нижней и Верхней Масловкам прямо до Бутырского вала. Проезд на чуде общественной техники обходился гражданам в шесть копеек.

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7 апреля 1943 года швейцарский химик Альберт Хоффман синтезировал ЛСД.

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7 апреля 1943 года в США впервые увидела свет "детская сказка для взрослых" Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

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7 апреля 1989 года в Норвежском море на глубине 386 метров при выполнении задач боевой службы погибла атомная подводная лодка Северного флота К-278 "Комсомолец".

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Дни рождения

7 апреля 1891 года родился Оле Кирк Кристиансен, датский плотник, прославившийся как мастер игрушек. Именно от в 1932 году придумал конструктор Lego.

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7 апреля 1908 года родился Михаил Сомов, океанолог, полярный исследователь, Герой Советского Союза (1951).

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7 апреля 1939 года родился Фрэнсис Форд Коппола, знаменитый американский кинорежиссер.

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7 апреля 1946 года родился Марк Рудинштейн, известный продюсер, организатор кинофестивалей.

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7 апреля 1962 года родился Михаил Круг (Воробьев), певец и композитор.

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Скорбные даты

7 апреля 1925 года в день Благовещения, умер святейший патриарх Московский и Всея Руси Тихон. Архиерейским собором Русской православной церкви Патриарх Тихон был причислен к лику святых.

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7 апреля 1947 года скончался Генри Форд, выдающийся американский промышленник.

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