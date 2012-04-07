Благовещение: каждый ребенок должен жить

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Ровно за девять месяцев до православного Рождества, 7 апреля, Церковь празднует Благовещение святой Деве Марии. В этот день юной жительнице галилейского Назарета явился архангел Гавриил и возвестил благую весть: от нее родится Спаситель мира, Христос, Сын Божий. Именно чудо Благовещения объясняет, отчего христиане категорически не признают аборты.

"В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим…".

Благовещение — один из самых трогательных и светлых сюжетов, к которому, вслед за евангелистом Лукой, век за веком возвращались художники и поэты. Самые нежные краски, самые глубокие строки отдавали они истории о том, как к юной деве в Назарет явился ангел Господень, чтобы возвестить ей величайшую весть: именно она, непорочная, забеременеет, не зная мужа, и родит Спасителя мира, Сына Божьего.

Смиренное и стыдливо-скромное согласие девы Марии на ангельскую весть — "се раба Господня, да будет мне по слову твоему" - изменило всю Вселенную. В тот самый миг Бог стал плотью, хотя до Рождества еще очень много времени.

Долгих девять месяцев Мария будет носить Богом данного Сына. И лишь она одна с этого дня, задолго до Рождества, знает, что Господь уже вошел в мир. День Благовещения пресвятой Деве Марии — самый нежный, самый женский праздник, своеобразный противовес изначально политизированному и эмансипированному, довольно жесткому 8 марта.

Цвет этого торжества, впрочем, как и всех Богородичных праздников, — небесно-голубой. В Благовещение свидетель тому сама апрельская природа — золото солнца сияет на голубом топазе небес. А в небеса, отпускаемые из клеток, летят белые голуби — как напоминание о Святом Духе, осенившем Пречистую Деву.

Это действительно праздник великой тайны и вместе с тем — великого откровения. Но вмещает откровение пока что лишь одна Богородица, и до поры до времени не делится своим знанием ни с одним человеком. Господь пришел в наш мир именно сегодня — именно сегодня Он облекся в плоть, став крошечным зародышем в лоне Марии.

И в первый день Ее беременности Он уже был с нами — был в тех нескольких клетках, которые составляют любого ребеночка в первые дни бытия, но при этом — во всей полноте Своего Божества. Именно в день Благовещения Господь пришел в мир — прикровенно, в тайне от всех, кроме осиянной благодатью юной мамы.

Именно это раз и навсегда перечеркивает для христиан саму мысль об абортах. Невозможно усомниться, что младенец во чреве матери — человек, потому что невозможно усомниться, что Христос уже во чреве Марии был долгожданным Мессией, Христом, а не комком клеток, которым Она могла бы распорядиться "по своему усмотрению".

А ведь сколько бы "доброжелателей" в наше время уговаривали бы Пречистую "избавиться" от зачатого вне брака ребенка! Мол, и слишком молода, и брак с Иосифом из-за этого распасться может (и ведь действительно, чуть не распался: когда жених Марии узнал, что та беременна, он хотел тайно отпустить ее и не делать своей женой). И даже излюбленный аргумент про "нищету", которую "не следует плодить", скорее всего, прозвучал бы — ведь несмотря на то, что Мария была из царского рода Давида, обеспеченной ее назвать было нельзя.

И вообще, столько проблем! А ведь женщина — "хозяйка своего тела", зачатый ребенок же до поры, до времени — всего лишь непонятное образование внутри, от которого можно избавиться без зазрения совести и преспокойно жить дальше… Тем более, 14-летней девочке — ведь именно столько лет было Пречистой, когда она, по церковному преданию, понесла Христа. Короче говоря, вердикт современного общества, скорее всего, был бы однозначен. Но Дева Мария с самого первого дня беременности ощущала себя не "хозяйкой", а сосудом, в котором мерцает новая жизнь, бесценная для Вселенной.

Иисус во всем Своем Божестве пришел в мир сегодня, когда на Марию снизошел Святой Дух. Так и любой малыш приходит в мир тогда, когда он зачат, а не когда рожден. В этом смысле нет никакой разницы между непорочно зачатым Христом и любым другим ребенком, который получился обычным путем.

Именно так верят христиане, именно поэтому для верующего человека недопустима сама мысль об аборте, и нет разницы между тем, чтобы убить родившегося младенца (то есть, повторить "подвиг" царя Ирода), и тем, чтобы избавиться от нерожденного нежеланного "плода".

Праздник Благовещения свидетельствует, что ребенок становится отдельным от мамы существом задолго до родов, даже в то время, когда он еще совершенно от нее зависим и неотделим. Причем свидетельствует мягко, не угрожая адом и не запугивая карами, а просто показывая, как оно было с величайшей Матерью в истории человечества.